Ар'єв про підозру Медведчуку: Це "договорняк". Зеленський отримає рейтинги, а кум Путіна - образ "переслідуваного борця з прозахідною владою"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Саме за Зеленського Медведчук став народним депутатом України. Саме за Зеленського, якщо подивитися на рейтинги, Медведчук збільшив свої статки.
Про це заявив нардеп "Європейської Солідарності" Володимир Ар'єв, йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.
"Усе, що зараз відбувається, є "договорняком" між усіма гравцями, в результаті чого кожен отримає своє. Зеленський - рейтинг, Медведчук - образ "переслідуваного борця з прозахідною владою", щоб мобілізувати свій електорат, а Україна - черговий серіал "Слуга народу. Медведчук", - наголосив парламентар.
За його словами, Офіс Генпрокурора вирішив дати хід тій справі проти Медведчука, яку порушила ГПУ за попередньої влади 5 лютого 2019 року.
"СБУ тоді вела слідство. З того, що я зараз чув у ході судового засідання, там фігурують матеріали, зокрема, тієї справи, про яку я сказав. Ми ж бачимо, що відбувалося за ці більш ніж два роки нової влади. Саме за Зеленського Медведчук закінчив будівництво і легалізацію своєї медіаімперії, приєднавши телеканал "Zik". Саме за Зеленського Медведчук став народним депутатом України. Саме за Зеленського, якщо подивитися на рейтинги, Медведчук збільшив свої статки", - зазначив нардеп.
Також Ар'єв звернув увагу на заставу, яку просили прокурори.
"Вірність мільярдера державі прокуратура оцінила в 300 мільйонів гривень? Зрада, виявляється, має відкупну ціну! Правда, зараз питання навіть не стільки в сумі, скільки в підході. Якщо за держзраду в нас просять заставу, значить, процес схожий на фарс. Така собі чергова серія серіалу для народу, де у всіх є свої ролі і гонорари. Подивимося, чи по-справжньому візьмуться за Медведчука, чи буде, як з Коломойським. Що там зараз зі справою щодо розграбування "Приватбанку"? Тиша! Коломойського ніхто не чіпає. Ми маємо ще, наприклад, людину, яку навіть наші американські партнери назвали агентом Росії в Україні. Це Андрій Деркач. Хтось бачив щодо нього кримінальну справу? А звинувачення в державній зраді? Я ні. Ось вам ще один показник того, що робить влада", - підсумував нардеп.
Думки народних депутатів про справу Медведчука читайте тут.
Як повідомлялося, прокуратура просила відправити Медведчука в СІЗО з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн грн. Медведчук заявляв, що через блокування його рахунків не зможе сам заплатити за себе заставу.
Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.
Слідчі СБУ проводили обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.
Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.
На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.
12 травня Медведчук прийшов до Офісу Генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили. Водночас йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт до 9 липня.
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Медведчук абсолютно не постраждав ні фінансово ні фізично, а медійно навпаки отримав плюси.
красивая картинка для лохтората и какбы хероический подвиг комнатного Геракла зенелоха, поднимающий если и не рейтинг, то волну восхваления у зе-ботофермы до самых помидор)))
Хоч ікону пиши.
медведчук - враг хитрый и расчетливый и явно не по зубам этой школоте.
К тому же, именно во время правления "величайшего" , он стремительно увеличил свое состояние. Факт очень красноречивый..
Повторяются события двухлетней давности - вывсёврёти, хотьпоржем!
І, взагалі, Аваков добробат "Шахтарськ" (перейменований потім в Торнадо) зліпив з кримінального елементу.
Тому й буде за це розплачуватись , ще аж три роки . .
А на Банковій Порох ще посиде , ти за нього не переживай . .
проте, ви намагаєтеся логікою пояснити дії дурнів. ну таке.
Хто ж його буде чіпати? Зелена шмаркля, коли чує це прізвище, то вже мочиться у свій броне-памперс, а щоб деолігархізувати Беню, то це нереально взагалі.
з зелею договорняк,
з петею договорняки..
А Медведчук опытный юрист, хоть и мразь, но юридически квалифицированная.
Так что скорее всего никто никуда его не посадит, не смогут убедительно доказать то, за что взялись, грамотёшки не хватит.
оскільки "кінець епохи бідності" настав, перше, що вони зробили в бюджеті 2020 року - вони скоротили соціальні видатки на 12 мільярдів гривень.
І це було вперше з 2000 року.
Так вони повірили в цей кінець, що 10,5 мільярдів бюджетом передбачили скорочувати саме по програмі житлових субсидій. Протягом 2020 року вони скоротили цю програму на 20 мільярдів гривень !!
А на 2021 рік, знаючи, що з 1 серпня 2020 року скасовано державне регулювання ціни на газ, потім з 1 січня буде скасовано пільговий тариф на електричну енергію, вони зменшили ще трошки і запланували на наступний рік, тобто на 2021 рік, 36,6 мільярда гривень по житлових субсидіях",
А зебіли продовжують хаяти Пороха , бо бубочка святий 🤣ну ну ....
Завоняли вы, сволочи зеленые, уже всю страну своей гнилью и тупостью.
Точно под копирку, как Дмитрий Анатольевич Медведев.
Совпадение? - Да.