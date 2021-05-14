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Новини Політика України Справа Медведчука
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Ар'єв (314) Медведчук (1324)

Ар'єв про підозру Медведчуку: Це "договорняк". Зеленський отримає рейтинги, а кум Путіна - образ "переслідуваного борця з прозахідною владою"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ар'єв про підозру Медведчуку: Це

Саме за Зеленського Медведчук став народним депутатом України. Саме за Зеленського, якщо подивитися на рейтинги, Медведчук збільшив свої статки.

Про це заявив нардеп "Європейської Солідарності" Володимир Ар'єв, йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.

"Усе, що зараз відбувається, є "договорняком" між усіма гравцями, в результаті чого кожен отримає своє. Зеленський - рейтинг, Медведчук - образ "переслідуваного борця з прозахідною владою", щоб мобілізувати свій електорат, а Україна - черговий серіал "Слуга народу. Медведчук", - наголосив парламентар.

За його словами, Офіс Генпрокурора вирішив дати хід тій справі проти Медведчука, яку порушила ГПУ за попередньої влади 5 лютого 2019 року.

"СБУ тоді вела слідство. З того, що я зараз чув у ході судового засідання, там фігурують матеріали, зокрема, тієї справи, про яку я сказав. Ми ж бачимо, що відбувалося за ці більш ніж два роки нової влади. Саме за Зеленського Медведчук закінчив будівництво і легалізацію своєї медіаімперії, приєднавши телеканал "Zik". Саме за Зеленського Медведчук став народним депутатом України. Саме за Зеленського, якщо подивитися на рейтинги, Медведчук збільшив свої статки", - зазначив нардеп.

Також Ар'єв звернув увагу на заставу, яку просили прокурори.

"Вірність мільярдера державі прокуратура оцінила в 300 мільйонів гривень? Зрада, виявляється, має відкупну ціну! Правда, зараз питання навіть не стільки в сумі, скільки в підході. Якщо за держзраду в нас просять заставу, значить, процес схожий на фарс. Така собі чергова серія серіалу для народу, де у всіх є свої ролі і гонорари. Подивимося, чи по-справжньому візьмуться за Медведчука, чи буде, як з Коломойським. Що там зараз зі справою щодо розграбування "Приватбанку"? Тиша! Коломойського ніхто не чіпає. Ми маємо ще, наприклад, людину, яку навіть наші американські партнери назвали агентом Росії в Україні. Це Андрій Деркач. Хтось бачив щодо нього кримінальну справу? А звинувачення в державній зраді? Я ні. Ось вам ще один показник того, що робить влада", - підсумував нардеп.

Думки народних депутатів про справу Медведчука читайте тут.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дело Медведчука можно считать не началом "посадок", а началом вручения подозрений, - "слуга народа" Бужанский

Як повідомлялося, прокуратура просила відправити Медведчука в СІЗО з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн грн. Медведчук заявляв, що через блокування його рахунків не зможе сам заплатити за себе заставу.

Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Слідчі СБУ проводили обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.

12 травня Медведчук прийшов до Офісу Генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили. Водночас йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт до 9 липня.

Також читайте: Суд щодо Медведчука ухвалив оптимальне рішення, - член наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенко

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+23
действительно складывается такое впечатление - что это разыгранное по сценарию шоу...
красивая картинка для лохтората и какбы хероический подвиг комнатного Геракла зенелоха, поднимающий если и не рейтинг, то волну восхваления у зе-ботофермы до самых помидор)))
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14.05.2021 10:46
+23
мы видим свидетельства шутовской клоунады по созданию из мудачука ватного мученика)
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14.05.2021 10:48
+17
о подозрении Медведчуку.-Картинка для Байдена.
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14.05.2021 10:45
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неужели зе получит рейтинги?
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14.05.2021 10:41 Відповісти
Арьев о подозрении Медведчуку: Это "договорняк". Зеленский получит рейтинги, а кум Путина - образ "преследуемого борца с прозападной властью" - Цензор.НЕТ 815
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14.05.2021 10:45 Відповісти
тільки у дурників. Договорняк просто очевидний.
Медведчук абсолютно не постраждав ні фінансово ні фізично, а медійно навпаки отримав плюси.
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14.05.2021 10:50 Відповісти
Але ж їх 73 %.
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14.05.2021 19:41 Відповісти
Спасибо, КЭП!!!
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14.05.2021 10:42 Відповісти
о подозрении Медведчуку.-Картинка для Байдена.
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14.05.2021 10:45 Відповісти
действительно складывается такое впечатление - что это разыгранное по сценарию шоу...
красивая картинка для лохтората и какбы хероический подвиг комнатного Геракла зенелоха, поднимающий если и не рейтинг, то волну восхваления у зе-ботофермы до самых помидор)))
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14.05.2021 10:46 Відповісти
Искусство политика заключается в том, чтобы все увидели, как он бросается на амбразуру, но никто не заметил, что пулемета там нет ...
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14.05.2021 15:17 Відповісти
у артиста, возомнившего себя гением... тоже есть такая возможность (особенно если есть утвержденный сценарий и амбразура с пулеметом точно бутафорские)))
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14.05.2021 15:20 Відповісти
Мерзко, Арьев, мерзко. Вам все не так. А что бы вас удовлетворило? Когда Зеленский не делал видимых движений против олигархов, всем казалось, что он "в доле". Тогда я тоже был критиком президента, да и многие патриоты тоже. Сегодня мы видим свидетельства обратного. Так давайте же поддержим такие действия!
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14.05.2021 10:46 Відповісти
мы видим свидетельства шутовской клоунады по созданию из мудачука ватного мученика)
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14.05.2021 10:48 Відповісти
Просто так имущество на жену не переоформляют ,видимо есть угрозы или это тоже пиар.
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14.05.2021 10:57 Відповісти
Когда осуществиться хоть одна "угроза" тогда и напишете.
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14.05.2021 11:04 Відповісти
Ар'єв про підозру Медведчуку: Це "договорняк". Зеленський отримає рейтинги, а кум Путіна - образ "переслідуваного борця з прозахідною владою" - Цензор.НЕТ 2314
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14.05.2021 10:57 Відповісти
Какие действия? Конкретно?
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14.05.2021 10:48 Відповісти
Всеониодинаковые... Ар'єв про підозру Медведчуку: Це "договорняк". Зеленський отримає рейтинги, а кум Путіна - образ "переслідуваного борця з прозахідною владою" - Цензор.НЕТ 4658 Ар'єв про підозру Медведчуку: Це "договорняк". Зеленський отримає рейтинги, а кум Путіна - образ "переслідуваного борця з прозахідною владою" - Цензор.НЕТ 4360
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14.05.2021 10:57 Відповісти
какие движения он делает? Он занимается основным видом деятельности, видосики
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14.05.2021 10:51 Відповісти
Мерзко- лизать зад найвеличнейшему мошеннику и предателю страны. А если эта ************* моника не лох - сажает того же Шевченко на время следствия типа за создание военизированного отряда (высосаного из пальца обвинения), и ГОСИЗМЕННИКА страны (гринпоц же сам орет, что доказуха 100%) на совести которого тысячи жизней украинцев, отпускает под домашний арест, чтобы если че- сразу сбежал от суда, все же давно готово!, то это, канеха, редкая справедливость, просто запредельнойь смелости поступок осла оманского! Просто ваша мразь зеленский победил у ***** на конкурсе на звание любимой жены, и как бы вы, кремлевские мрази не бились в падучей, никогда тупая фсбшная наркоманская марионетка не станет патриотом Украины, а будет только с балалайней крутить свои гешефты постоянно. Вот пан ***** разрешил своей кукле гринпоцу понаезжать на мертветчука за рейтинги у таких тупых , как ты.
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14.05.2021 12:17 Відповісти
Не знаю, як з приводу вазеленського рейтингу, а ось рейтинг мертвечука підняв. Згуртував вату. Чи це і було метою шоу?
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14.05.2021 10:47 Відповісти
Арьев о подозрении Медведчуку: Это "договорняк". Зеленский получит рейтинги, а кум Путина - образ "преследуемого борца с прозападной властью" - Цензор.НЕТ 4683
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14.05.2021 10:47 Відповісти
Арьев о подозрении Медведчуку: Это "договорняк". Зеленский получит рейтинги, а кум Путина - образ "преследуемого борца с прозападной властью" - Цензор.НЕТ 7367
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14.05.2021 10:48 Відповісти
Потому что такое разыграть сможет только профессиональный клоун.
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14.05.2021 10:56 Відповісти
Найвеличнівшивий борцюн з Мудачуком-вєлікомучєніком і його полоумніцею.
Хоч ікону пиши.
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14.05.2021 10:52 Відповісти
Конечно же это все был спектакль. Вряд ли кто-нибудь в здравом уме мог поверить в то, что "зеленая шпана" закроет этого старого ГБ-шника.
медведчук - враг хитрый и расчетливый и явно не по зубам этой школоте.
К тому же, именно во время правления "величайшего" , он стремительно увеличил свое состояние. Факт очень красноречивый..
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14.05.2021 10:53 Відповісти
В этом сомневается и не признает этого, только зебильный и опзжшный лохторат...
Повторяются события двухлетней давности - вывсёврёти, хотьпоржем! Ар'єв про підозру Медведчуку: Це "договорняк". Зеленський отримає рейтинги, а кум Путіна - образ "переслідуваного борця з прозахідною владою" - Цензор.НЕТ 9056
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14.05.2021 10:55 Відповісти
дарма Порох мертвечука не гнобив, глядиш, підняв би рейтинг, ще б на Банковій посидів..
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14.05.2021 10:56 Відповісти
А кого он гнобил?
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14.05.2021 10:58 Відповісти
Наверное добровольцев, которых тысячами бросал в застенки и которые растворились в воздухе, как только пришел Зеля.... Ар'єв про підозру Медведчуку: Це "договорняк". Зеленський отримає рейтинги, а кум Путіна - образ "переслідуваного борця з прозахідною владою" - Цензор.НЕТ 670
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14.05.2021 10:59 Відповісти
А после его художеств ещё остались добровольцы?
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14.05.2021 11:01 Відповісти
Зельцман же Рифа нашел. Нашел и посадил. Все как ты, зебил, хотел
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14.05.2021 11:07 Відповісти
Торнадівці теж у повітрі розчинились?
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14.05.2021 11:26 Відповісти
Торнадовцы и при твоем лохе сидят благополучно. Наверно, за хорошие поступки- киднеппинг, пытки и прочую лабуду их не захотели выпускать. ******* тупые зеленодрочеры
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14.05.2021 12:21 Відповісти
Ти таким і народився.
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14.05.2021 12:26 Відповісти
торнадівець Пугачов сидить за вбивство двох поліцейських в Дніпрі.
І, взагалі, Аваков добробат "Шахтарськ" (перейменований потім в Торнадо) зліпив з кримінального елементу.
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14.05.2021 14:21 Відповісти
а как он его должен был гнобыть? застрелить? Ар'єв про підозру Медведчуку: Це "договорняк". Зеленський отримає рейтинги, а кум Путіна - образ "переслідуваного борця з прозахідною владою" - Цензор.НЕТ 9741
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14.05.2021 10:58 Відповісти
ну, хоча б губернатором призначив
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14.05.2021 11:02 Відповісти
Порошенко можно обвинить в чём угодно, но только не в глупости. Он прекрасно понимал, что его рейтинг к концу срока не подняла бы уже даже Виагра.)) Поэтому он шел другим путём. Поднимал рейтинг партии Медведчука, что бы получить во втором туре выборов откровенно ватного соперника. Только так он мог остаться ещё посидеть на Банковой.)) Зеля, гадёныш, все карты спутал.))
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14.05.2021 11:06 Відповісти
Как он поднимал рейтинг медведчука? Давай, зебил, яви нам откровение)))
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14.05.2021 11:10 Відповісти
Ар'єв про підозру Медведчуку: Це "договорняк". Зеленський отримає рейтинги, а кум Путіна - образ "переслідуваного борця з прозахідною владою" - Цензор.НЕТ 180Жги еще! Ар'єв про підозру Медведчуку: Це "договорняк". Зеленський отримає рейтинги, а кум Путіна - образ "переслідуваного борця з прозахідною владою" - Цензор.НЕТ 9941
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14.05.2021 11:10 Відповісти
а йулю куда дел? Ар'єв про підозру Медведчуку: Це "договорняк". Зеленський отримає рейтинги, а кум Путіна - образ "переслідуваного борця з прозахідною владою" - Цензор.НЕТ 5436а то тут многие обидеться могут за царыцу
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14.05.2021 11:13 Відповісти
Юля с Бойко шли ко второму туру ноздря к ноздре. Пару процентов натянули бы админресурсом.
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14.05.2021 11:21 Відповісти
Ух ты! Сдай поставщика, трава забористая! Ар'єв про підозру Медведчуку: Це "договорняк". Зеленський отримає рейтинги, а кум Путіна - образ "переслідуваного борця з прозахідною владою" - Цензор.НЕТ 4946
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14.05.2021 11:17 Відповісти
Зеля, гадёныш, все карты спутал.))
Тому й буде за це розплачуватись , ще аж три роки . Ар'єв про підозру Медведчуку: Це "договорняк". Зеленський отримає рейтинги, а кум Путіна - образ "переслідуваного борця з прозахідною владою" - Цензор.НЕТ 8392 .
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14.05.2021 11:29 Відповісти
А ти десь бачив чи чув мудачука , за президентства Порошенка Ар'єв про підозру Медведчуку: Це "договорняк". Зеленський отримає рейтинги, а кум Путіна - образ "переслідуваного борця з прозахідною владою" - Цензор.НЕТ 1019 ..? Він тоді сидів тихо як миша , а " пір'я розпустив " вже при бубочці .

А на Банковій Порох ще посиде , ти за нього не переживай . Ар'єв про підозру Медведчуку: Це "договорняк". Зеленський отримає рейтинги, а кум Путіна - образ "переслідуваного борця з прозахідною владою" - Цензор.НЕТ 1047 .
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14.05.2021 11:25 Відповісти
всегда считал Альева умным, но(!) каким(!) образом Зе получит рейтинги?! Как говно превратится в шоколад?)))
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14.05.2021 10:57 Відповісти
как опзжо
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14.05.2021 11:00 Відповісти
опзжо это процес переназвания говна
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14.05.2021 11:15 Відповісти
і то правда, як втрата половини прокацапських зеголосувальників може підняти рейтинг?
проте, ви намагаєтеся логікою пояснити дії дурнів. ну таке.
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14.05.2021 11:01 Відповісти
я не бачу логіки в словах Арьева, як Ви не бачите сенс в моїх словах
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14.05.2021 11:17 Відповісти
вибачаюсь, не ви, а Арьєв намагається шукати логіку в діях зелені. і він в принципі правий в тому, що вони це затіяли заради великого власного піару. як і ви в тому, що результату не буде.
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14.05.2021 13:07 Відповісти
В очередной раз убеждаюсь - наш "нелох" - это редкий лох и вдобавок просто подлец...
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14.05.2021 11:01 Відповісти
а от зробити навіть вигляд боротьби із коломойським воно сциться
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14.05.2021 11:02 Відповісти
А призначення Мертвечука представником України (!!) у Мінську з ксивою фСБ(у) (!!!?) - це була, зрозуміло, НЕ зрада, а просто перемога. P.S. Іноді навіть я, цинік, дивуюсь нахабності, брехливості і ніцості Порошенка і його утриманців-лакеїв.
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14.05.2021 11:03 Відповісти
Да, будь ты тогда президентом, на красной площади жигулевское продавали бы за десять гривен пляшка. Как же, зебил, мы в курсе😀
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14.05.2021 11:12 Відповісти
Это всё злодейка Меркель Петра заставила. Бери говорит Медведчука, а то Путен нападёт. Гетьман сразу не сдался!!! Но когда ему позвонили Далай Лама и Папа Римский, скрипя сердцем он просто вынужден был назначить Медведчука. Ибо Вера. Так что тут у зебилов тоже ничего на Пороха нет!
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14.05.2021 11:16 Відповісти
Звездобол, ты на вопрос не ответил: как кондитер мертветчуку рейтинг поднимал? Давай, лапоть, не стесняйся
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14.05.2021 11:18 Відповісти
Дурилка, с кем ***** согласился разговаривать - того и послали Ар'єв про підозру Медведчуку: Це "договорняк". Зеленський отримає рейтинги, а кум Путіна - образ "переслідуваного борця з прозахідною владою" - Цензор.НЕТ 7676
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14.05.2021 11:19 Відповісти
Да оно в курсе, просто работа такая - свое гавно на вентилятор накидывать
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14.05.2021 11:20 Відповісти
Ти не збрехав тут . Приблизно саме так і було , Афоня . Ар'єв про підозру Медведчуку: Це "договорняк". Зеленський отримає рейтинги, а кум Путіна - образ "переслідуваного борця з прозахідною владою" - Цензор.НЕТ 9671 . Вона передала Пороху "категоричне прохання" ***** , необхідне для продовження переговорів
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14.05.2021 11:34 Відповісти
лицедеи Зеля и Нарцисс - "борьба нанайских мальчиков" в исполнении хйла для сватоводов-квартал-овцев
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14.05.2021 11:03 Відповісти
"...Коломойского никто не трогает. Источник: https://censor.net/ru/n3265223
Хто ж його буде чіпати? Зелена шмаркля, коли чує це прізвище, то вже мочиться у свій броне-памперс, а щоб деолігархізувати Беню, то це нереально взагалі.
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14.05.2021 11:04 Відповісти
И в ОП сектор по борьбе с ватниками небось тарасов с шефиром возглавляют😀😜
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14.05.2021 11:13 Відповісти
Ну даст Бог и за Арьевым придут ,на зоне будет про договорняки кукарекать ... Ар'єв про підозру Медведчуку: Це "договорняк". Зеленський отримає рейтинги, а кум Путіна - образ "переслідуваного борця з прозахідною владою" - Цензор.НЕТ 5440 Ар'єв про підозру Медведчуку: Це "договорняк". Зеленський отримає рейтинги, а кум Путіна - образ "переслідуваного борця з прозахідною владою" - Цензор.НЕТ 5440
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14.05.2021 11:09 Відповісти
А пока тут ты на бутылке кудахчешь
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14.05.2021 11:15 Відповісти
Та это лишнее ,то что ты идиот это факт и так бесспорный .. Ар'єв про підозру Медведчуку: Це "договорняк". Зеленський отримає рейтинги, а кум Путіна - образ "переслідуваного борця з прозахідною владою" - Цензор.НЕТ 9376 Ар'єв про підозру Медведчуку: Це "договорняк". Зеленський отримає рейтинги, а кум Путіна - образ "переслідуваного борця з прозахідною владою" - Цензор.НЕТ 9376
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14.05.2021 11:39 Відповісти
який талановитий мертвечук..
з зелею договорняк,
з петею договорняки..
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14.05.2021 11:10 Відповісти
Зеленский по сути завел себя в ловушку. Борьба с пятой колонной внутри Украины и с ее олицетворением Медведчуком остановило падение его рейтингов и даже начал прослеживаться заметный их рост.. Но это только до тех пока пока он будет динамически продолжать в этом вопросе движение вперед и вперед... Малейшая остановка, пробуксовка, или тем более откат назад сразу же обрушит все набранные балы и кроме того получит дополнительный стимул к снижению с убыстрением процесса. Кстати первый шаг по этому пути сделан. И это "домашний арест" Медведчука по сути по обвинению в гос измене. или даже залог по такой вот статье ( хотя даже его нет). Так что если Зе на что то надеялся но не имеет политической воли к динамике в этом процессе то он получит совершенно обратный эффект . Оппоненты не упустят шанса этим воспользоваться. ( и ЕС и ОПЗЖ, и Батькивщина ит.д) Это политика и от этого никуда не деться.
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14.05.2021 11:12 Відповісти
Юридические таланты прокуроров мадамы генрокурорши и привели к тому, что судья отправил под домашний арест обвиняемого в госизмене. Значит, в обвинении не было никаких доказательств этого правонарушения. Вся эта шобла, которой народ доверил власть, несостоятельна ни в чем, в том числе и в юриспруденции.
А Медведчук опытный юрист, хоть и мразь, но юридически квалифицированная.
Так что скорее всего никто никуда его не посадит, не смогут убедительно доказать то, за что взялись, грамотёшки не хватит.
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14.05.2021 12:12 Відповісти
Недавно прочел такое выражение " Для судебной системы Медведчук свой, а Зеленский временный" и это все решает. В случае если бы вдруг были бы все железобетонные причины для ареста , суда и посадки Медведчука, судья просто бы снял свою кандидатуру с рассмотрения этого дела. Мы подобный фортель уже не раз наблюдали. Некто из судейских ( да и прочих силовых структур) на конфликт с подобными персонами ( да и даже более мелкими) идти не будут. Ворон ворону глаз не выклюет.
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14.05.2021 15:19 Відповісти
Зеля парень не плохой - только сцыться и брехло 😀
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14.05.2021 11:12 Відповісти
Понятно теперь с какой целью сыволапый гетьман "преследовал" единственного терпилу-рыга Ефремова
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14.05.2021 11:15 Відповісти
С какой?
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14.05.2021 11:19 Відповісти
Цього він не знає . Бо в подоляковій методичці відповіді на це ще немає . Ар'єв про підозру Медведчуку: Це "договорняк". Зеленський отримає рейтинги, а кум Путіна - образ "переслідуваного борця з прозахідною владою" - Цензор.НЕТ 2727 .
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14.05.2021 11:38 Відповісти
Зе отримає не рейтинги , а копняка під зад ,
оскільки "кінець епохи бідності" настав, перше, що вони зробили в бюджеті 2020 року - вони скоротили соціальні видатки на 12 мільярдів гривень.
І це було вперше з 2000 року.
Так вони повірили в цей кінець, що 10,5 мільярдів бюджетом передбачили скорочувати саме по програмі житлових субсидій. Протягом 2020 року вони скоротили цю програму на 20 мільярдів гривень !!
А на 2021 рік, знаючи, що з 1 серпня 2020 року скасовано державне регулювання ціни на газ, потім з 1 січня буде скасовано пільговий тариф на електричну енергію, вони зменшили ще трошки і запланували на наступний рік, тобто на 2021 рік, 36,6 мільярда гривень по житлових субсидіях",
А зебіли продовжують хаяти Пороха , бо бубочка святий 🤣ну ну ....
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14.05.2021 11:21 Відповісти
Чергова лапша від чуваків які зробили Мертвечука своїми руками.
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14.05.2021 11:35 Відповісти
Арьев вроде все правильно пишет, но...Если события были в 2015 году и СБУ это зафиксировало, то почему только в феврале 2019 года открыто уголовное производство? Не было политической воли или что-то другое мешало? Может просто Медведчук был полезен Порошенко и БПП? Почему Арьев рвет рубаху за 2021 год, но стыдливо молчит за 2015? Тухло как-то все это...Дерьмецом воняет
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14.05.2021 11:59 Відповісти
Господи, какие вы тупые, зелеленые глисты! И реально дерьмом воняет от вас и от вашего недоимператора. Дела про госизмены да и другие серьезные преступления расследуются долгими годами, а не за пять минут, как вам тупорылым кажется. Чтобы доказательная база была четкая и твердая. Вот ваши ************* товарисчи привели такую доказательную базу в суде вчера , что госизменник пошел под домашний арест при такой тяжелой статье. Это говорит о том, что либо специально не дали четких доказательств, чтобы сделать мученника из мертветчука, либо все ваш зеленожопые следаки еще и тупые, и ничего толкового не нарыли, только вопли борцуна гринпоца у них в качестве доказательств и все.
Завоняли вы, сволочи зеленые, уже всю страну своей гнилью и тупостью.
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14.05.2021 12:50 Відповісти
Хоть кто-то написал с умом,а не в контексте любви к определенной политической силе
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14.05.2021 15:35 Відповісти
Шавки клептомана парашкі вже вкінець ******. Це у вашого господаря був "договорняк" з мертвичуками, всією голубою братією аж до самого пуйла!
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14.05.2021 12:04 Відповісти
У меня рейтинг янелоха был равен нулю, после этого шоу стал -90.
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14.05.2021 12:13 Відповісти
Клоунада буде продовжуватись поки не зробимо бубочкі імпічмент.
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14.05.2021 12:52 Відповісти
А шоколадные все никак не придумают норм версию,почему Мегапатриот куму Пуйла трубу подарил,а предатель Зеля забрал) Ар'єв про підозру Медведчуку: Це "договорняк". Зеленський отримає рейтинги, а кум Путіна - образ "переслідуваного борця з прозахідною владою" - Цензор.НЕТ 8941
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14.05.2021 15:33 Відповісти
всё правильно сказал Арьев.

Точно под копирку, как Дмитрий Анатольевич Медведев.
Совпадение? - Да.
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14.05.2021 22:57 Відповісти
 
 