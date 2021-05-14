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Доведений факт - фізична активність знижує ризик перенести COVID-19 у важкій формі, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Доведений факт - фізична активність знижує ризик перенести COVID-19 у важкій формі, - Ляшко

Люди, які займаються фізичною активністю, можуть легше переносити коронавірус. Для цього необхідно лише 150 хвилин на тиждень.

Про це повідомив головний санлікар Віктор Ляшко під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він зазначає, що такі дані оприлюднено в нещодавній публікації у британському науковому журналі спортивної медицини.

"Доведений факт - фізична активність знижує ризик перенести COVID-19 в тяжкій формі. Всього 150 хвилин на тиждень фізкультури з високою ймовірністю допоможуть уникнути несприятливих наслідків після коронавірусу", - сказав Ляшко.

Однак, і коли людина перехворіла, фізичні вправи є важливою умовою повернення до звичайного ритму життя після перенесеного коронавірусу.

"Тому зберігати мотивацію до виконання фізичних вправ - це одна із ключових речей повернення до звичайного ритму життя після коронавіруса", - запевняє головний санлікар.

Також читайте: За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 21 587 осіб, загалом - 918 164, - Степанов

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Этот факт доказывает, что у власти идиоты!
Помните, как ловили мужика-спортсмена на пляже !?
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14.05.2021 11:26
+3
Очень вырос в целом мире
Гриппа вирус, три-четыре
Ширятся, растет заболевание
Если хилый, сразу в гроб
Сохранить здоровье чтоб
Применяйте, люди, об-тирания (C))))
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14.05.2021 10:54
+2
"Досіть скігліті" - 2...😁
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14.05.2021 11:03
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Очень вырос в целом мире
Гриппа вирус, три-четыре
Ширятся, растет заболевание
Если хилый, сразу в гроб
Сохранить здоровье чтоб
Применяйте, люди, об-тирания (C))))
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14.05.2021 10:54 Відповісти
Прочь влияния извне
привыкайте к новизне
Вдох глубокий
до изне...можения!
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14.05.2021 11:03 Відповісти
Ляшко бреше, доказано що фізична активність призводить до важкої форми коронавірусу та інших інфекційних захворювань та до тяжких ускладнень, бо кров розносить вірус по всьому організму і це призводить до важкого ураження всіх систем хворого. Завжди лікарі радили повністю уникати фізичної активності щоб не давати хворобі розповсюдитись по всьому організму! Ляшка потрібно сьогодні ж звільнити з посади за ідіотизм!
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14.05.2021 11:45 Відповісти
все на укладку тротуарной плитки! )
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14.05.2021 10:59 Відповісти
Ща, народ только за огороды взялся...
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14.05.2021 11:08 Відповісти
После отмены крепостного права, каждый крестьянин получил козу и надел. Но многие надели неправильно. Доведений факт - фізична активність знижує ризик перенести COVID-19 у важкій формі, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5986
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14.05.2021 11:21 Відповісти
"Досіть скігліті" - 2...😁
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14.05.2021 11:03 Відповісти
Наконец-то что-то дельное сказано.
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14.05.2021 11:03 Відповісти
главное - никто и не догадывался.
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14.05.2021 11:06 Відповісти
Ну лежать на диване и чесать пузо - тоже физическая активность... Тут нужна интенсивная физическая активность.
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14.05.2021 11:10 Відповісти
Лежать - это физическая пассивность.
С интенсивной согласен.
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14.05.2021 11:13 Відповісти
После болезни типа ковида или гриппа интенсивная физактивность нежелательна. Можно миокардит или перикардит заработать. Надо с месяц-другой ограничиться умеренными нагрузками.
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14.05.2021 11:35 Відповісти
Почитав дописи Доведений факт - фізична активність знижує ризик перенести COVID-19 у важкій формі, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2466
Почуття гумору у дописувачів не займати Доведений факт - фізична активність знижує ризик перенести COVID-19 у важкій формі, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6289
А сміх і секс продовжують життя!
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14.05.2021 11:14 Відповісти
О! Тогда может снова нужно закрыть стадионы, спортклубы и запретить соревнования!?
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14.05.2021 11:23 Відповісти
Этот факт доказывает, что у власти идиоты!
Помните, как ловили мужика-спортсмена на пляже !?
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14.05.2021 11:26 Відповісти
так что 450 уродов сидящих ровно на жопе могут загнуться от короны ????
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14.05.2021 12:17 Відповісти
Не факт. Недавно умер физически активный знакомый в 42 года. Трое знакомых с соплями имеют положительный результат и не один раз даже и далеко не спортсмены.
Я думаю, что это все индивидуально течение болезни.
А вот что напрягает, так это то, что до сих пор нет протокола, что принимать больным в первые дни болезни, чтобы не навредить дальнейшему лечению!
Каждый врач советует принимать что то свое - короче отсебятина и нет Системы!
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14.05.2021 12:22 Відповісти
Что-то коммунистами-завоняло, от этого Ляшка!!! Только коммунисты заставляли простой народ работать и днём и ночью, а сами в это время пьянствовали и *********!!
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14.05.2021 13:10 Відповісти
 
 