Доведений факт - фізична активність знижує ризик перенести COVID-19 у важкій формі, - Ляшко
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Люди, які займаються фізичною активністю, можуть легше переносити коронавірус. Для цього необхідно лише 150 хвилин на тиждень.
Про це повідомив головний санлікар Віктор Ляшко під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Він зазначає, що такі дані оприлюднено в нещодавній публікації у британському науковому журналі спортивної медицини.
"Доведений факт - фізична активність знижує ризик перенести COVID-19 в тяжкій формі. Всього 150 хвилин на тиждень фізкультури з високою ймовірністю допоможуть уникнути несприятливих наслідків після коронавірусу", - сказав Ляшко.
Однак, і коли людина перехворіла, фізичні вправи є важливою умовою повернення до звичайного ритму життя після перенесеного коронавірусу.
"Тому зберігати мотивацію до виконання фізичних вправ - це одна із ключових речей повернення до звичайного ритму життя після коронавіруса", - запевняє головний санлікар.
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