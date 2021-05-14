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Рішення про підвищення цін на проїзд у Києві ухвалять після аналізу відповідних розрахунків, - заступник голови КМДА Поворозник

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство

Рішення про підвищення цін на проїзд у Києві ухвалять після аналізу відповідних розрахунків, - заступник голови КМДА Поворозник

Рішення про підвищення цін на проїзд у громадському транспорті Києва ухвалять після аналізу відповідних розрахунків. Процес ухвалення рішення триватиме кілька місяців.

Про це повідомив в ефірі "Україна 24" перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Раніше "Київський метрополітен" і "Київпастранс" направили звернення до влади, в якому просять підвищити ціну за проїзд до понад 21 грн або виділити додаткові гроші з бюджету міста для підтримки підприємств під час пандемії.

"Ці документи передають до департаменту транспорту і департамент економіки. Буде зроблено аналіз розрахунків. Після цього ухвалюватиметься рішення. Сама зміна тарифів є досить тривалою - це процес 2-3 місяців мінімум", - зазначив Поворозник.

Також читайте: Мери міст заявили, що Кабмін змушує їх підняти вартість проїзду в транспорті

Нагадаємо, 13 березня під Київрадою відбулася масова акція протесту профспілок транспортників. Працівники "Метрополітену" і "Київпастрансу" вимагали від депутатів ухвалити рішення про підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті до 25 гривень.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+1
Наголосували в Києві на місцевих? Жрі-те.
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14.05.2021 11:18
+1
пассажиров станет меньше, билеты подскочат до 50грн
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14.05.2021 11:33
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все на велосипедыРешение о повышении цен на проезд в Киеве примут после анализа соответствующих расчетов, - зам главы КГГА Поворозник - Цензор.НЕТ 2236
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14.05.2021 11:05 Відповісти
Наголосували в Києві на місцевих? Жрі-те.
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14.05.2021 11:18 Відповісти
Значит решено уже.
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14.05.2021 11:29 Відповісти
Кстате, а как жыж часники за 8 гривен умудряются возить?
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14.05.2021 11:30 Відповісти
они льготников меньше возят
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14.05.2021 11:53 Відповісти
Некоторые частники уже по 10 гривен возят
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14.05.2021 12:16 Відповісти
пассажиров станет меньше, билеты подскочат до 50грн
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14.05.2021 11:33 Відповісти
"Значит будут грабить ..." (с)
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14.05.2021 11:58 Відповісти
А с коррупцией в Киевпастранс не думали начать бороться?
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14.05.2021 13:05 Відповісти
 
 