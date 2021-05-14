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Новини Політика України Агресія Росії проти України Справа Медведчука
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Медведчук не потрібен ні українській, ні російській владі. Путін не піде військовим шляхом для підтримки свого кума, - нардеп "Голосу" Железняк

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Медведчук не потрібен ні українській, ні російській владі. Путін не піде військовим шляхом для підтримки свого кума, - нардеп

Лідер фракції "Голос" Ярослав Железняк не вважає справу Медведчука піаром влади.

Про це йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ "Справа Медведчука:" весняні посадки", "війна" чи піар?".

Железняк зазначив, що "війна" між Зеленським і Медведчуком, яка була оголошена ще санкціями РНБО, триває.

"В особистих розмовах ще до місцевих виборів представники влади заявляли, що вони просуватимуть справи проти Медведчука. Мені здається, для Зеленського це питання, зокрема, виживання на посаді. Тому, гадаю, йтимуть до кінця", - додав нардеп.

Водночас парламентар вважає, що для Зеленського це протистояння не тільки з Медведчуком.

"Ситуація чітко показала: як тільки той втратив стовідсотковий захист свого кума Путіна, все інше не мало жодного значення. Він самостійно не може ні на що вплинути. А відносини між Путіним і Зеленським погані. Ми всі це бачимо. Якісь спроби домовитися успіху не мали. Що добре для України. А для Медведчука це свідчить про те, що його "акція" однозначно впала. Путін вже не використовує його як переговорника. Медведчук не потрібен українській владі. З огляду на все, російській теж", - наголосив він.

За словами Железняка, можливо, якось Путін і спробує його захистити.

"Але що він може зробити?! Війна на Донбасі і так була, є і, на жаль, найближчим часом триватиме. Ми бачили, що росіяни підвели війська, потім відвели. Але вже три місяці діють санкції. У нас є міжнародна підтримка. Путін не піде військовим шляхом для підтримки Медведчука. Здається, для нього вже це не настільки важлива фігура. То й що, що вони куми? Українська політика давно показала, що не завжди тут куми тримаються разом. Що вже говорити про російську. Для Путіна Медведчук - підлеглий, а не повноправний член Альянсу. Це помітно навіть за тими переговорами, які "зливали" в мережу. Там чітко зрозуміло, хто головний. І це точно не Медведчук", - зазначив парламентар.

"Я сподівався, що його посадять. Насправді, статті дуже "важкі". Йдеться не про шахрайство, а про державну зраду і розграбування держресурсів. Обвинувачення просило заставу. Але що таке 300 мільйонів для Медведчука? У нього іноді відпочинок коштує дорожче. Не забувайте, що є ще один фігурант - Тарас Козак. У середу я був на ефірі з Іллею Ківою. Я його прямо запитав, де ж Козак? Дізнався, що його колеги говорять про те, що не в курсі, де він перебуває. Найімовірніше, прийняв для себе зовсім інше рішення, ніж Медведчук, і не планує повертатися в Україну", - додав Железняк.

Думки нардепів про підозру Віктору Медведчуку читайте тут.

Також читайте: Ар'єв про підозру Медведчуку: Це "договорняк". Зеленський отримає рейтинги, а кум Путіна - образ "переслідуваного борця з прозахідною владою"

Як повідомлялося, прокуратура просила відправити Медведчука в СІЗО з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн грн. Медведчук заявляв, що через блокування його рахунків не зможе сам заплатити за себе заставу.

Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Слідчі СБУ проводили обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.

12 травня Медведчук прийшов до Офісу Генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили. Водночас йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт до 9 липня.

Також читайте: Суд щодо Медведчука ухвалив оптимальне рішення, - член наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенко

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Ведмедчук нужен куму в Украине. Что б врать ,пакостить, предавать. В Рашке он ему без надобности.
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14.05.2021 11:12
+6
А что с Мертветчуком не так? Кто то обижает? Голос проснулся..... Медведчук не нужен ни украинской, ни российской власти. Путин не пойдет военным путем для поддержки своего кума, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 9249
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14.05.2021 11:12
+5
Так у них цель не результат. Цель -- перманентное шоу в стиле квартала. Будет еще 99 серий.
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14.05.2021 11:19
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Медведчук не нужен ни украинской, ни российской власти. Путин не пойдет военным путем для поддержки своего кума, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 8509
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14.05.2021 11:09 Відповісти
есть только один выход ...
Медведчук не нужен ни украинской, ни российской власти. Путин не пойдет военным путем для поддержки своего кума, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 1137
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14.05.2021 11:10 Відповісти
Ведмедчук нужен куму в Украине. Что б врать ,пакостить, предавать. В Рашке он ему без надобности.
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14.05.2021 11:12 Відповісти
Ви знаєте, що мене аж пройняла сльоза сміху та "співчуття" судовій системі України , коли я прочитав фразу:

- "Раніше прокуратура просила відправити Медведчука в СІЗО з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн грн. Медведчук заявляв, що через блокування його рахунків не зможе сам заплатити за себе заставу."

Це ж могло вирішитися настільки елементарно, як Ківі захистити дисертацію при Шкарлеті...

- Підозрюваний в суді виписує платіжне доручення на 300 млн..грн, а суд розблоковує рахунки Медведчука на суму доручення... Все!

- І випадку, коли підозрюваний раптом "затримається"! в гостях у Путіна на кілька років, Україна хоча б отримала 300 млн.грн.

А так... весь "сир-бор" завершиться показними "квадратними очима" актора преЗЕ - відомого, запеклого борця зі злочинністю, борця "за мір во всьом мірє"...

Бо, в результаті судової бодяги, портрет нині підозрюваного - треба буде малювати з пальмовою віткою, з німбом навколо голови, чи прибивати ангельські крила до його лопаток... Путін може присвоїти йому героя росії, а Єрмак - героя малоросії...
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14.05.2021 13:58 Відповісти
А что с Мертветчуком не так? Кто то обижает? Голос проснулся..... Медведчук не нужен ни украинской, ни российской власти. Путин не пойдет военным путем для поддержки своего кума, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 9249
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14.05.2021 11:12 Відповісти
медведчук для ***** как старая Нокия после покупки смартфона - дерьмака.
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14.05.2021 11:13 Відповісти
Не нужен, так посадите его
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14.05.2021 11:15 Відповісти
Так у них цель не результат. Цель -- перманентное шоу в стиле квартала. Будет еще 99 серий.
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14.05.2021 11:19 Відповісти
Голосу лишь бы морознуть ни о чем. Откуда тебе знать что в голове такого маньяка как куйло?
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14.05.2021 11:15 Відповісти
Безголосый Голос пукнул в лужу
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14.05.2021 11:16 Відповісти
Может и хорошо, что человеком ***** в Украине долго был именно самовлюбленный и туповатый нарцисс Медведчук. Такого гонористого бездаря и профана еще нужно поискать. Ни один из его проектов не был успешным. Он добросовестно завалил все, к чему прикасался.
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14.05.2021 11:17 Відповісти
Учитывая что медведчук а отпустили, а до этотого зелень ему вообще советовала улетать из страны. Это все куда больше похоже на спектакль для силно и средне ватного быдла. Где просто подогревают рейтинг Зели и самого Медведчука
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14.05.2021 11:17 Відповісти
Зменьшення впливу 5-ї колони - це вже позитивний результат. Вона найбільше зло для України після ху йла. Навіть від олігархів меньше шкоди.
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14.05.2021 11:19 Відповісти
Что Садонемощь, что Голос приспособленческие чистоплюи
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14.05.2021 11:23 Відповісти
Прекрасно, тогда нужно просто зачистить кремлевскую агентуру в Украине , ну хотя бы ее верхушку ( человек этак 20) Медведчук, Рабинович, Шуфрич, Мураев, Бойко, Левочкины, Коралевская, Волошин, Кива,Кузьмин, Добкин, Новинский, Пузанов, Скорик,, Нимченко,Дунаев, Суркис., Портнов, Шария. если бы получилось. ( достаточно обезглавить гидру, и лишить ее финансово- экономического влияния и и финансовых возможностей , всех видов СМИ,ну и конечно изолировать и это сразу даст свой результат. ( пока Раша не "родит" новых , но на это уйдет время, а время для Украины это сейчас самое важное)
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14.05.2021 11:24 Відповісти
Сьогодні пуйло скоріше полізе в драку за Козиря. Один Козирь зробив більше шкоди Україні, ніж всі російські війська.
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14.05.2021 11:26 Відповісти
Шансы Медведчука на президентство в Украине равны нулю. Это понимают все. Он может только "баламуть воду". Ставка будет на флегматика Бойка. Для этого и задумана вся эта "многоходовочка". Им нужен спарринг-партнер для Зеленского во втором туре. Типа, Кучма-Симоненко, в 1999 году. Тут есть для них шанс. Опять выборы, без выбора или попросту говоря, очередной развод народа.
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14.05.2021 11:32 Відповісти
Путин получит санкции и ухудшит свою внутреннюю позицию ибо люди в РФ еще больше обнищают и будет холодильник выигрывать. ИМХО Путин любым ходом ухудшит свое положение. Единственный лучший вариант для него - это сдаться и вернуть Донбасс и Крым Украине и тогда санкции начнут снимать и экономика РФ улучшится и холодильник наполнится у россиян и денег станет больше и люди станут довольны. Но он так туп и так далеко зашел, что он даже самому себе не сможет признаться, что он настолько туп - он в капкане с Россией и будет вырываться с капкана агрессивными действиями, то умрет быстро ибо санкции будут такие, что капкан разорвет экономическую рану Россию сразу и РФ от быстрой потери крови умрет, а будет медленно вырываться, то медленно истечет кровью Россия и умрет. Единственный путь выбраться с капкана и выжить - это вернуть Украине Крым и Донбасс и тогда тот, кто установил капкан (весь мир то бишь вводивший санкции) придет и снимет капкан и Россия выживет, но Путин так туп, что уничтожит Россию ибо он даже саму себе не сможет признаться, что он такой тупой, что залез в капкан. Сейчас еще введут санкции против РФ за трубопровод, который атаковали хакеры русские. Вводить санкции будут медленно, чтобы зверь не рыпался и рано или поздно колос на глиняных ногах рухнет, как рухнул СССР.
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14.05.2021 11:32 Відповісти
Точнее будет сказать, что Медведчук нужен Путину. Но не ценой существенных жертв ради него. И поскольку Медведчук - предатель, то древняя истина гласит, что предатели ни нужны ни оной из сторон. Для Путина он отработанный материал, для Украины - предатель Украинских интересов. Красава, в общем.
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14.05.2021 12:20 Відповісти
Клоунада буде продовжуватись поки не зробимо бубочкі імпічмент.
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14.05.2021 12:49 Відповісти
Мертведчук це слабка ланка.......
Зеблазень зробив вибір між Медведчуком і Бенєю, ліпше зіжерти шавку шерхана ніж обрізати сук.. на якому сидиш або висиш.
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14.05.2021 13:22 Відповісти
 
 