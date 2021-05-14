75 км дороги від Сміли до кордону з Київщиною будуть відновлені повністю протягом двох років, - "Укравтодор"
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Протягом двох років на Черкащині повністю оновлять дорогу національного значення Н-01 Київ - Знам'янка від міста Сміла до кордону з Київською областю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Укравтодор" повідомляє на своїй офіційній сторінці в Facebook.
Голова Черкаської ОДА Олександр Скічко, заявив, що дорогу Н-01 водії змушені були виключати зі своїх маршрутів, щоб не наражати себе і транспортні засоби на небезпеку.
"Водії - хто міг - вибирали альтернативні маршрути по лівому березі Дніпра, а місцеві звикли до щоденних "атракціонів". Зараз дорога майже повністю відремонтована", - сказав Скічко.
За даними "Укравтодору", нині ведуться роботи на 10-кілометровій ділянці від села Ситники до кордону з Київською областю.
Зокрема проводяться фрезерування старого асфальтобетонного покриття, регенерація шарів дорожнього одягу за технологією холодного ресайклінгу та влаштування вирівнюючого шару асфальтобетонного покриття.
Крім того, ремонтні роботи в рамках президентської програми "Велике будівництво" передбачають також конструктив нового дорожнього одягу, основа якого буде складатися з щебенево-піщаної суміші, обробленої цементом. Також будуть покладені вирівнюючий шар крупнозернистого асфальтобетону і фінішний верхній шар з щебенево-мастичного асфальтобетону.
У 2021 році в Черкаській області планують відремонтувати 43 км дороги Н-01, а також завершити реконструкцію шляхопроводу через залізницю в місті Городище.
Протягом двох років 75 км дороги від Сміли до кордону з Київською областю будуть відновлені повністю.
Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор Програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко заявив, що до кінця 2023 року планується відновити всю мережу доріг державного значення.
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Китайцам этого хватило б на один месяц играючи.