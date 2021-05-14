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дороги (1505) Укравтодор (489) Черкащина (647) Скічко (43) Велике будівництво (718)

75 км дороги від Сміли до кордону з Київщиною будуть відновлені повністю протягом двох років, - "Укравтодор"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

75 км дороги від Сміли до кордону з Київщиною будуть відновлені повністю протягом двох років, -

Протягом двох років на Черкащині повністю оновлять дорогу національного значення Н-01 Київ - Знам'янка від міста Сміла до кордону з Київською областю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Укравтодор" повідомляє на своїй офіційній сторінці в Facebook.

Голова Черкаської ОДА Олександр Скічко, заявив, що дорогу Н-01 водії змушені були виключати зі своїх маршрутів, щоб не наражати себе і транспортні засоби на небезпеку.

"Водії - хто міг - вибирали альтернативні маршрути по лівому березі Дніпра, а місцеві звикли до щоденних "атракціонів". Зараз дорога майже повністю відремонтована", - сказав Скічко.

За даними "Укравтодору", нині ведуться роботи на 10-кілометровій ділянці від села Ситники до кордону з Київською областю.

Зокрема проводяться фрезерування старого асфальтобетонного покриття, регенерація шарів дорожнього одягу за технологією холодного ресайклінгу та влаштування вирівнюючого шару асфальтобетонного покриття.

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Крім того, ремонтні роботи в рамках президентської програми "Велике будівництво" передбачають також конструктив нового дорожнього одягу, основа якого буде складатися з щебенево-піщаної суміші, обробленої цементом. Також будуть покладені вирівнюючий шар крупнозернистого асфальтобетону і фінішний верхній шар з щебенево-мастичного асфальтобетону.

У 2021 році в Черкаській області планують відремонтувати 43 км дороги Н-01, а також завершити реконструкцію шляхопроводу через залізницю в місті Городище.

Протягом двох років 75 км дороги від Сміли до кордону з Київською областю будуть відновлені повністю.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор Програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко заявив, що до кінця 2023 року планується відновити всю мережу доріг державного значення.

Автор: Анастасія Потіха
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По сто метрів на день. Прогресивно.
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14.05.2021 11:23 Відповісти
75 км за два года и это представляется как достижение!!!???
Китайцам этого хватило б на один месяц играючи.
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14.05.2021 14:23 Відповісти
 
 