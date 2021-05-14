Військові комунікації Армії Оборони Ізраїлю просто прекрасні. Україні поки що далеко до такого рівня, - ексрадниця міністра оборони Попова

Військова комунікація в Україні суттєво покращилася порівняно з 2014 роком, проте за цим показником нам ще далеко до військової комунікації Армії Оборони Ізраїлю.

Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук ексзаступниця міністра інформполітики (з лютого 2015 по серпень 2016 року), колишня радниця міністра оборони (з грудня 2014 по жовтень 2015 року) Тетяна Попова, інформує Цензор.НЕТ.

"Як людина, яка в 2014 році щодня консультувала ІАЦ РНБО, а з грудня 2014 року по листопад 2015 року Міноборони з питань комунікацій, скажу, що комунікації Армії Оборони Ізраїлю просто прекрасні. Я навіть не знаю, у якій армії у світі вони кращі. Все чітко, зрозуміло. Спікери та їхні помічники відповідають і підтверджують присутність і о 2 годині ночі, посольство відповідає з 8 ранку", - наголошує вона.

За її словами, матеріали в соцмережах і на сайтах своєчасні, чіткі, зрозумілі, корисні. Різними мовами.

"Порівняно з нашим літом-осінню 2014 року, звичайно це як стратосфера і земля. Хоча, якщо порівнювати з нашою сьогоднішньою військовою комунікацією, так ми піднялися кілометрів на 5 від землі, але поки ще далеко не на рівні Армії Оборони Ізраїлю", - додала Попова.

Вона також оприлюднила посилання на твітер відомства.

"Подивіться. Це дійсно цікаво", - підсумувала експертка.

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