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Військові комунікації Армії Оборони Ізраїлю просто прекрасні. Україні поки що далеко до такого рівня, - ексрадниця міністра оборони Попова

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Військові комунікації Армії Оборони Ізраїлю просто прекрасні. Україні поки що далеко до такого рівня, - ексрадниця міністра оборони Попова

Військова комунікація в Україні суттєво покращилася порівняно з 2014 роком, проте за цим показником нам ще далеко до військової комунікації Армії Оборони Ізраїлю.

Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук ексзаступниця міністра інформполітики (з лютого 2015 по серпень 2016 року), колишня радниця міністра оборони (з грудня 2014 по жовтень 2015 року) Тетяна Попова, інформує Цензор.НЕТ.

"Як людина, яка в 2014 році щодня консультувала ІАЦ РНБО, а з грудня 2014 року по листопад 2015 року Міноборони з питань комунікацій, скажу, що комунікації Армії Оборони Ізраїлю просто прекрасні. Я навіть не знаю, у якій армії у світі вони кращі. Все чітко, зрозуміло. Спікери та їхні помічники відповідають і підтверджують присутність і о 2 годині ночі, посольство відповідає з 8 ранку", - наголошує вона.

За її словами, матеріали в соцмережах і на сайтах своєчасні, чіткі, зрозумілі, корисні. Різними мовами.

"Порівняно з нашим літом-осінню 2014 року, звичайно це як стратосфера і земля. Хоча, якщо порівнювати з нашою сьогоднішньою військовою комунікацією, так ми піднялися кілометрів на 5 від землі, але поки ще далеко не на рівні Армії Оборони Ізраїлю", - додала Попова.

Вона також оприлюднила посилання на твітер відомства.

"Подивіться. Це дійсно цікаво", - підсумувала експертка.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Бутусов: Ізраїль завдає по Сектору Гази настільки точкові удари, що палестинські оператори не бояться знімати бомбардування. ВIДЕО

Військові комунікації Армії Оборони Ізраїлю просто прекрасні. Україні поки що далеко до такого рівня, - ексрадниця міністра оборони Попова 01
Військові комунікації Армії Оборони Ізраїлю просто прекрасні. Україні поки що далеко до такого рівня, - ексрадниця міністра оборони Попова 02
Військові комунікації Армії Оборони Ізраїлю просто прекрасні. Україні поки що далеко до такого рівня, - ексрадниця міністра оборони Попова 03
Військові комунікації Армії Оборони Ізраїлю просто прекрасні. Україні поки що далеко до такого рівня, - ексрадниця міністра оборони Попова 04
Військові комунікації Армії Оборони Ізраїлю просто прекрасні. Україні поки що далеко до такого рівня, - ексрадниця міністра оборони Попова 05Військові комунікації Армії Оборони Ізраїлю просто прекрасні. Україні поки що далеко до такого рівня, - ексрадниця міністра оборони Попова 06
Військові комунікації Армії Оборони Ізраїлю просто прекрасні. Україні поки що далеко до такого рівня, - ексрадниця міністра оборони Попова 07

Військові комунікації Армії Оборони Ізраїлю просто прекрасні. Україні поки що далеко до такого рівня, - ексрадниця міністра оборони Попова 08
Військові комунікації Армії Оборони Ізраїлю просто прекрасні. Україні поки що далеко до такого рівня, - ексрадниця міністра оборони Попова 09
Військові комунікації Армії Оборони Ізраїлю просто прекрасні. Україні поки що далеко до такого рівня, - ексрадниця міністра оборони Попова 10
Військові комунікації Армії Оборони Ізраїлю просто прекрасні. Україні поки що далеко до такого рівня, - ексрадниця міністра оборони Попова 11
Військові комунікації Армії Оборони Ізраїлю просто прекрасні. Україні поки що далеко до такого рівня, - ексрадниця міністра оборони Попова 12

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Действительно израильтяне молодцы. На каждый подлый удар отвечают десятикратно, а не вводят запрет на ответный огонь, чтобы не провоцировать врага.
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14.05.2021 11:32
+2
голосовать нужно правильно
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14.05.2021 11:32
+1
Это потому что Израиль это националистическое гос-во, у евреев президент еврей и они не зовут арабский мир к себе домой.
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14.05.2021 11:45
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Действительно израильтяне молодцы. На каждый подлый удар отвечают десятикратно, а не вводят запрет на ответный огонь, чтобы не провоцировать врага.
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14.05.2021 11:32 Відповісти
это не соответствует действительности. Далеко не всегда они реагируют на ситуацию таким образом. Только, когда уже все совсем не очень здорово. В большинстве случаев все это сводится к деятельности шабак на территориях и точечными ударами по главарям и арестам. Через неделю-вторую это заглохнет...До следущего раза.
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14.05.2021 11:48 Відповісти
"Небо Ізраїлю - все в ракетах. Потрібно негайно зупинити ескалацію заради життя людей," - закричав Зеленський.

Бубочка і тут свій п'ятак всунув.... А щоб воно так за Україну і її громадян так хвилювалося...?!

-Щось Ізраїль так не кричить, коли росія вже восьмий рік стріляє ще сильніше по території України... більше того - в ООН - завжди виступає (голосує) проти України

-Та й президент Ізраїлю зовсім НЕ так само хвилюється за життя українців...

А "планетарний" преЗЕ..., сердешний, бач як розхвилювався та запанікував...

-А ЗЕ не в курсі, що у ХАМАСу і терористів ЛуГандонії один і той же спонсор!? І методи одні? Чи йому ніколи і нічим думати?

Не дотягує що Ізраїль, як і Україна - скільки існують, стільки ж і воюють з агресором?

-Поїдь до арабів і заглянь в очі "Хамасу"... і строго так скажи "перестать стрілять, ми відведемо свої війська". Миротворець сраний.

-Розкажи також й Ізраїлю шо треба просто перестати стріляти у відповідь, оголосити перемир'я і відвести ЦАХАЛ.

-Потім візьми маузер і стань разом з Єрмаком, Рабіновичем, Долинським, Добкіним Шефіром... на кордоні., на захисті батьківщини.. Чи залізай на "залізний купол" і відбивай хамасівські ракети...

-Правда, там не зможеш спочатку 4 рази відкосити від армії... - там всі "свої". Навіть в аеропорту Ізраїлю, коли він тільки був проголошений, висів плакат для репатріантів " Еврей, пам'ятай, що в Ізраїлі - всі євреї"...

-Принагідно навчись в Ізраїлі що таке територіальна оборона, закон про резервістів... А ліпше - там і лишайся

-Але навіщо ЦАХАЛу цей невеликий ЗЕ-бнутий недопалок? Він же ж почне боротись з бідністю в армії так, як в Україні...

От би за Україну так само президент України переживав, як за Ізраїль..

Опудало, куди ж і для чого ти лізеш ?! Ти хоча б у себе зі "слугами Путіна" розібрався... якщо не второпаєш, що Путін і Нетаньяху по відношенню до України- "сіамські близнюки"?

PS: Бубочка, якщо ти вже такий "крутий", то добийся й ти від США такої ж щорічної військової допомоги, як добився Нетаньяху - 3,8 млрд дол. (щорічно) , а не 0,3 млрд. дол., як для України . Населення ж Ізраїлю складає всього 1/5 від населення України, та й ворог України озброєний ядерними ракетами, а не ракетами з водопровідних труб, якими "озброєний" ХАМАС Та й Будапештський меморандум заодно прочитаєш перед переговорами й проведеш необхідні реформи....
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14.05.2021 12:33 Відповісти
голосовать нужно правильно
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14.05.2021 11:32 Відповісти
Для развития ракетных программ до такого уровня нужны прежде всего деньги, много денег. Потенциал, перспективные разработки и кадры у нас есть. Только вот власти вменяемой у нас сейчас нет. Одни миролюбивые манкурты-разведуны.
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14.05.2021 11:35 Відповісти
Оно и неудивительно ведь Израиль почти всю свою историю ,как независимого государства живёт в перманентном состоянии войны в окружении враждебно к нему настроенных соседей
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14.05.2021 11:44 Відповісти
Это потому что Израиль это националистическое гос-во, у евреев президент еврей и они не зовут арабский мир к себе домой.
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14.05.2021 11:45 Відповісти
Более 20 процентов Израилитян - арабы. Это конечно меньше чем у нас мышебратьев
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14.05.2021 12:47 Відповісти
Во первых у нас таки да есть свой зебил - лапид, во вторых у нас всть и свой ******** это партия РАМ , Мерец, у нас есть и паразиты вроде коммунистов да и суды у нас бомба. Но ! У нас нет олигархов и госмашина работает с минимальным влиянием политиков, плюс сильные СМИ и общественное мнение, хайтек( который в Украине убили кравчукча и кучмо)
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14.05.2021 13:53 Відповісти
Не идеализируйте. Там много проблем и серьезная ограничение в свободе действий со стороны США ,к примеру. Смотрите на вещи трезво и не будете разочарованы.
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14.05.2021 11:50 Відповісти
таня попова... понятно... работает наоборот...
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14.05.2021 11:52 Відповісти
Не забывайте, что в Израиле существует военная цензура. И видюшки с передвежением военной техники без разрешения СМИ да и граждане публиковать не будут. Но из-за этого у нас низкий рейтинг свободы слова.
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14.05.2021 12:33 Відповісти
Ну у нас война по сравнению с Израилем недавно началась. Они консолидировались довольно давно и начали развивать оборонный сектор, развивать экономику. В какой-то момент они осознали, что война - это единственный способ выжить. К сожалению в Украине нет единства, пока есть всякие "какая разница". Эти, переселённые русскими ещё во времена совка, с первых годов независимости тащили Украину на дно.
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14.05.2021 12:45 Відповісти
у нас есть свой сектор Газа
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14.05.2021 13:05 Відповісти
1991-2014 р період руйнації військового комплексу та ВЗС України. Кравчук, Кучма Тимошенко Янукович, у цьому напрямку співпрацювали з кремлівською хунтою.
Тільки у 2014-2019 роках Українське військо почало отримувати зброю, морські військові кораблі, Однак маланське відроддя цькувало цю роботу.
І зараз прийшовши до влади маланське відроддя знову знищують ВЗС України. і її оборонну могутність і навіть оборонну спроможність.!!!!!!!!!!!!
Ізраїль нешкодує грошей на оборону, в нього єдержавна концепція.
В нас є бажання заглянути в о.ко Пу.
Така нічтожесумяшиська політика блазня призвела до того, що ми -Україна програли спір за Азовське море, тобто віддали його у власність кремлівської хунти. А для відновлення права накористування морем нічого не робимо. Хоча повинні були підняти це питання у всіх міжнародних ассоціаціях, ООН, перед Турцією.
Цитата: "Короче повна ЖО.."- Зе.
Більш того вбачається що Крим не скоро буде Українським!!!!!!!!!!!
Чому по даний час не вживаються заходи по створенню морського шляху яким би було проведено з"єднання Чорного та Азовського моря в межах кордону України..
Чи вже вже існує "щось чого народ не знає" щоби віддати територію де могли б побудувати канал.!!!!!!!!!!!!!?
РНБО і призначено для того щоби розробити і впроваджувати військову доктрину, а не стріляти " з гармати по горобцях".
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14.05.2021 13:12 Відповісти
 
 