Військові комунікації Армії Оборони Ізраїлю просто прекрасні. Україні поки що далеко до такого рівня, - ексрадниця міністра оборони Попова
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Військова комунікація в Україні суттєво покращилася порівняно з 2014 роком, проте за цим показником нам ще далеко до військової комунікації Армії Оборони Ізраїлю.
Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук ексзаступниця міністра інформполітики (з лютого 2015 по серпень 2016 року), колишня радниця міністра оборони (з грудня 2014 по жовтень 2015 року) Тетяна Попова, інформує Цензор.НЕТ.
"Як людина, яка в 2014 році щодня консультувала ІАЦ РНБО, а з грудня 2014 року по листопад 2015 року Міноборони з питань комунікацій, скажу, що комунікації Армії Оборони Ізраїлю просто прекрасні. Я навіть не знаю, у якій армії у світі вони кращі. Все чітко, зрозуміло. Спікери та їхні помічники відповідають і підтверджують присутність і о 2 годині ночі, посольство відповідає з 8 ранку", - наголошує вона.
За її словами, матеріали в соцмережах і на сайтах своєчасні, чіткі, зрозумілі, корисні. Різними мовами.
"Порівняно з нашим літом-осінню 2014 року, звичайно це як стратосфера і земля. Хоча, якщо порівнювати з нашою сьогоднішньою військовою комунікацією, так ми піднялися кілометрів на 5 від землі, але поки ще далеко не на рівні Армії Оборони Ізраїлю", - додала Попова.
Вона також оприлюднила посилання на твітер відомства.
"Подивіться. Це дійсно цікаво", - підсумувала експертка.
Будь ласка, зачекайте...
Бубочка і тут свій п'ятак всунув.... А щоб воно так за Україну і її громадян так хвилювалося...?!
-Щось Ізраїль так не кричить, коли росія вже восьмий рік стріляє ще сильніше по території України... більше того - в ООН - завжди виступає (голосує) проти України
-Та й президент Ізраїлю зовсім НЕ так само хвилюється за життя українців...
А "планетарний" преЗЕ..., сердешний, бач як розхвилювався та запанікував...
-А ЗЕ не в курсі, що у ХАМАСу і терористів ЛуГандонії один і той же спонсор!? І методи одні? Чи йому ніколи і нічим думати?
Не дотягує що Ізраїль, як і Україна - скільки існують, стільки ж і воюють з агресором?
-Поїдь до арабів і заглянь в очі "Хамасу"... і строго так скажи "перестать стрілять, ми відведемо свої війська". Миротворець сраний.
-Розкажи також й Ізраїлю шо треба просто перестати стріляти у відповідь, оголосити перемир'я і відвести ЦАХАЛ.
-Потім візьми маузер і стань разом з Єрмаком, Рабіновичем, Долинським, Добкіним Шефіром... на кордоні., на захисті батьківщини.. Чи залізай на "залізний купол" і відбивай хамасівські ракети...
-Правда, там не зможеш спочатку 4 рази відкосити від армії... - там всі "свої". Навіть в аеропорту Ізраїлю, коли він тільки був проголошений, висів плакат для репатріантів " Еврей, пам'ятай, що в Ізраїлі - всі євреї"...
-Принагідно навчись в Ізраїлі що таке територіальна оборона, закон про резервістів... А ліпше - там і лишайся
-Але навіщо ЦАХАЛу цей невеликий ЗЕ-бнутий недопалок? Він же ж почне боротись з бідністю в армії так, як в Україні...
От би за Україну так само президент України переживав, як за Ізраїль..
Опудало, куди ж і для чого ти лізеш ?! Ти хоча б у себе зі "слугами Путіна" розібрався... якщо не второпаєш, що Путін і Нетаньяху по відношенню до України- "сіамські близнюки"?
PS: Бубочка, якщо ти вже такий "крутий", то добийся й ти від США такої ж щорічної військової допомоги, як добився Нетаньяху - 3,8 млрд дол. (щорічно) , а не 0,3 млрд. дол., як для України . Населення ж Ізраїлю складає всього 1/5 від населення України, та й ворог України озброєний ядерними ракетами, а не ракетами з водопровідних труб, якими "озброєний" ХАМАС Та й Будапештський меморандум заодно прочитаєш перед переговорами й проведеш необхідні реформи....
Тільки у 2014-2019 роках Українське військо почало отримувати зброю, морські військові кораблі, Однак маланське відроддя цькувало цю роботу.
І зараз прийшовши до влади маланське відроддя знову знищують ВЗС України. і її оборонну могутність і навіть оборонну спроможність.!!!!!!!!!!!!
Ізраїль нешкодує грошей на оборону, в нього єдержавна концепція.
В нас є бажання заглянути в о.ко Пу.
Така нічтожесумяшиська політика блазня призвела до того, що ми -Україна програли спір за Азовське море, тобто віддали його у власність кремлівської хунти. А для відновлення права накористування морем нічого не робимо. Хоча повинні були підняти це питання у всіх міжнародних ассоціаціях, ООН, перед Турцією.
Цитата: "Короче повна ЖО.."- Зе.
Більш того вбачається що Крим не скоро буде Українським!!!!!!!!!!!
Чому по даний час не вживаються заходи по створенню морського шляху яким би було проведено з"єднання Чорного та Азовського моря в межах кордону України..
Чи вже вже існує "щось чого народ не знає" щоби віддати територію де могли б побудувати канал.!!!!!!!!!!!!!?
РНБО і призначено для того щоби розробити і впроваджувати військову доктрину, а не стріляти " з гармати по горобцях".