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Закон про заочне засудження допоможе притягти до відповідальності нардепа ОПЗЖ Козака, - "слуга народу" Неклюдов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Закон про заочне засудження допоможе притягти до відповідальності нардепа ОПЗЖ Козака, -

Нардеп "Слуги народу" Владлен Неклюдов сумнівається, що кум Путіна, нардеп ОПЗЖ Віктор Медведчук визнає провину.

Про це йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ "Справа Медведчука: "весняні посадки", "війна" чи піар?".

"Медведчук - олігарх і близька людина до Путіна. Суспільство давно чекало відповіді державних компетентних органів, зокрема Офісу Генпрокурора та СБУ, на те, щоб притягнули до відповідальності тих людей, які систематично займалися шкідницькою для України діяльністю. Всі роки війни на Донбасі Медведчук публічно демонстрував свої дружні і родинні стосунки із Путіним. Його дії були спрямовані не на консолідацію наших зусиль, а на особистий піар. Зокрема в питанні переговорів про повернення полонених, коли він дуже хотів звернути увагу саме на своє ім'я", - зазначив нардеп.

За його словами, Медведчук робив усе, щоб занижувати рейтинг Зеленського і піднімати свій.

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"З огляду на положення Медведчука, він може як впливати на свідків і знищити речові докази, які ще не залучені до справи, так і сховатися. Це серйозні ризики. Я сумніваюся, що він визнає провину. Тут вже завдання органів прокуратури та СБУ, щоб надати всі докази, які зможуть переконати суд в скоєнні заявлених злочинів", - підкреслив він.

Парламентарій сподівається, що закон про заочне засудження допоможе притягти до відповідальності нардепа ОПЗЖ Тараса Козака, якщо він "не знайде в собі мужність і сили прибути в Україну".

"Є дані, що він перебуває на території Росії. Розраховую, що все-таки вдасться швидко притягти його до відповідальності, заочно засудити в установленому законом порядку. Слідство має об'єктивно, всебічно і неупереджено розібратися з усіма обставинами і направити справу до суду, щоб він ухвалив рішення і виніс вирок", - підсумував Неклюдов.

Читайте інші думки народних депутатів на підозру Віктору Медведчуку тут.

Автор: Анастасія Потіха
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ага. Медведчука вже притягнули. Тепер Козака. Шлемазли зелені...
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14.05.2021 11:41 Відповісти
Постановочный фарс-шоу от 95 квартала для зеленого лохтората. Впереди еще минимум 99 серий. Сваты просто перестали справляться, "террористы" были уж очень смешны. Пришлось запустить новый сериал.
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14.05.2021 11:46 Відповісти
И овоща, азирова шарикова.
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14.05.2021 11:42 Відповісти
Дабросьте вы уже свое зеленое гнилое разводилово для лохтората устраивать. Судить реально вы только добровольцев и патриотов можете.
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14.05.2021 11:43 Відповісти
а просто его не отпускать через границу нельзя было? ну если он
1. под санкциями
2. ему готовятся выдать подозрение
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14.05.2021 11:44 Відповісти
Тогда пришлось бы Медведчука реально садить. А такой задачи не было, главное было создать шоу.
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14.05.2021 11:48 Відповісти
Закон о заочном тюремном заключении, поможет отбыть срок нардепу ОПЗЖ Козаку, - "слуга народа" Неклюдов
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14.05.2021 11:45 Відповісти
Отбудет тоже заочно -- присудят домашний арест в границах всей Евразии Закон о заочном осуждении поможет привлечь к ответственности нардепа ОПЗЖ Козака, - "слуга народа" Неклюдов - Цензор.НЕТ 9509
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14.05.2021 11:51 Відповісти
Вот приедет Козак и будит штурмовать прокуратуру , а генпрокурор запишет на вторник после обеда , - может и примет . судя по тому как бегал Медведчук по прокуратуре для встречи с прокурором.А как хотелось что бы Убежал .Сядут те которые любят Украину , а предателям почет и Уважение Так Получается.
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14.05.2021 11:50 Відповісти
Клоунада буде продовжуватись поки не зробимо бубочкі імпічмент.
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14.05.2021 12:48 Відповісти
 
 