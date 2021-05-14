Закон про заочне засудження допоможе притягти до відповідальності нардепа ОПЗЖ Козака, - "слуга народу" Неклюдов

Нардеп "Слуги народу" Владлен Неклюдов сумнівається, що кум Путіна, нардеп ОПЗЖ Віктор Медведчук визнає провину.

Про це йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ "Справа Медведчука: "весняні посадки", "війна" чи піар?".

"Медведчук - олігарх і близька людина до Путіна. Суспільство давно чекало відповіді державних компетентних органів, зокрема Офісу Генпрокурора та СБУ, на те, щоб притягнули до відповідальності тих людей, які систематично займалися шкідницькою для України діяльністю. Всі роки війни на Донбасі Медведчук публічно демонстрував свої дружні і родинні стосунки із Путіним. Його дії були спрямовані не на консолідацію наших зусиль, а на особистий піар. Зокрема в питанні переговорів про повернення полонених, коли він дуже хотів звернути увагу саме на своє ім'я", - зазначив нардеп.

За його словами, Медведчук робив усе, щоб занижувати рейтинг Зеленського і піднімати свій.

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"З огляду на положення Медведчука, він може як впливати на свідків і знищити речові докази, які ще не залучені до справи, так і сховатися. Це серйозні ризики. Я сумніваюся, що він визнає провину. Тут вже завдання органів прокуратури та СБУ, щоб надати всі докази, які зможуть переконати суд в скоєнні заявлених злочинів", - підкреслив він.

Парламентарій сподівається, що закон про заочне засудження допоможе притягти до відповідальності нардепа ОПЗЖ Тараса Козака, якщо він "не знайде в собі мужність і сили прибути в Україну".

"Є дані, що він перебуває на території Росії. Розраховую, що все-таки вдасться швидко притягти його до відповідальності, заочно засудити в установленому законом порядку. Слідство має об'єктивно, всебічно і неупереджено розібратися з усіма обставинами і направити справу до суду, щоб він ухвалив рішення і виніс вирок", - підсумував Неклюдов.

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