Київрада закликає Кабмін компенсувати мільярдні борги перевезення пільговиків з інших міст
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Київрада проголосувала за направлення звернення до Кабміну і Верховної Ради з вимогою погасити заборгованість за пільгові перевезення пасажирів з інших міст з 2016 року.
Рішення підтримали 88 депутатів, повідомляє офіційний сайт Київради. У зверненні депутати нагадують чиновникам, що саме держава повинна фінансувати пільги, які встановлює.
"До 2016 року компенсаційні виплати за пільговий проїзд здійснювались шляхом надання місцевим бюджетам субвенції з Державного бюджету. Проте, у 2016 році до Бюджетного кодексу України були внесені зміни. Таким чином, всупереч вимогам Конституції, держава відмовилась фінансувати з Держбюджету гарантований нею пільговий проїзд, який був встановлений рішеннями державних органів", - сказано у зверненні.
Мер Києва Віталій Кличко зазначив, видатки з міського бюджету Києва на компенсацію пільгового проїзду у 2019 році вони склали 747,7 млн грн, у 2020 році – 489 млн грн, а на 2021 рік заплановано витратити 803,3 млн грн.
Він наголосив на тому, що в умовах епідемії коронавірусу місту складно виділяти необхідні кошти. Особливо, коли держава несправедливо продовжує вилучати з бюджету Києва надходження від ПДФО - 60% замість 40 %, як з інших міст.
"В умовах обмеженого фінансового ресурсу та відсутності фінансової підтримки з державного бюджету все частіше ставиться під питання можливість подальшого фінансування встановлених державою пільг на перевезення з місцевих бюджетів. Київська міська рада звертається до уряду та парламенту з вимогою врегулювати питання компенсації виплат за пільговий проїзд з державного бюджету", - підсумував Кличко.
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Не желают перевозчики так работать - всегда можно лицензию сдать.
А пільговики усі різні - їздять по-різному.
Подробнее на ПГ: https://www.pnp.ru/social/zakonu-o-monetizacii-lgot-ispolnilos-15-let.html
І цей метод повинен працювати автоматично, незалежно від того, що думають і що роблять чиновники і перевізники.
Залишилось тільки усе організувати і запустити, щоб працювало.
Карочє ... валідатори і це буде на усі випадки.
Местные князьки увидели убытки из-за неместных льготников. А то, что это они украинцы, их не волнует.
Киевлянин не поедет в Жмеринку бесплатно на автобусе кататься!
Поки тривають обшуки найкращий мер України разом з "патріотами" з єс, опзж, жулькой швиденько прлголосували за остатрчний дерибан Києва.
https://www.epravda.com.ua/news/2021/05/14/673855/
Тварина відбита, був видатним спортсменом. А стало продажне, фальшиве, брехливе гівно!
То есть меня в метро месяц не пускали, а теперь с мох налогов им ещё компенсацию дать???
Пусть компенсируют те придурки, что запрещали пользоваться общественным транспортом
Крім того, знаєм ми, які такі податки Ви заплатили!
Віз і нині там.
Правда ... по субсидіях вже монетизацію провели.