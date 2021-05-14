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Праведники світу в Україні отримуватимуть пожиттєву державну стипендію, - Єрмак

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Праведники світу в Україні отримуватимуть пожиттєву державну стипендію, - Єрмак

14 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ № 193/2021 "Про довічні державні стипендії для громадян України, які рятували євреїв на території України під час Голокосту в роки Другої світової війни".

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Президент підписав указ, яким встановлюється постійна державна стипендія для праведників, для українців, які рятували євреїв під час Голокосту Другої світової війни", - сказав Єрмак під час церемонії відкриття символічної синагоги в Бабиному Яру в Києві в п'ятницю, в День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.

Таким чином забезпечується належне вшанування мужності, самопожертви та гуманізму українців, які рятували євреїв у вказаний період та удостоєні Ізраїльським інститутом катастрофи і героїзму національного меморіалу Катастрофи (Голокосту) і Героїзму "Яд ва-Шем" звання Праведника народів світу або Єврейською радою України – звання Праведника України чи Праведника Бабиного Яру.

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Кабінет Міністрів у місячний строк має забезпечити призначення та щомісячну виплату за місцем отримання пенсії вказаних довічних державних стипендій, незалежно від розміру пенсії чи заробітної плати, яку одержує особа. Розмір стипендії має бути не менше трьох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

В установленому порядку має бути вирішено питання щодо фінансування виплати таких стипендій у поточному році.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+24
А тим, хто спасав українців буде премія? Чи тільки за евреїв?
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14.05.2021 11:53
+17
І чому їм мають плати платники податків України?
Є багата країна Ізраїль, яка і має віддячувати за врятовані життя євреїв.
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14.05.2021 11:56
+15
А если спасали не евреев?
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14.05.2021 11:51
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Пля, а судьи кто? У нас зеки в праффесорах ходют)).
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14.05.2021 11:49 Відповісти
А тим, хто спасав українців буде премія? Чи тільки за евреїв?
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14.05.2021 11:53 Відповісти
Премия то буде, а буде чи живий хто спасав?
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14.05.2021 11:55 Відповісти
Ті хто спасав неєвреїв, то, напевно, антисеміти. Яка там премія Праведники світу в Україні отримуватимуть державну стипендію, - Єрмак - Цензор.НЕТ 3454
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14.05.2021 12:15 Відповісти
"Небо Ізраїлю - все в ракетах. Потрібно негайно зупинити ескалацію заради життя людей," - закричав Зеленський.

Бубочка і тут свій п'ятак всунув.... А щоб воно так за Україну і її громадян так хвилювалося...?!

-Щось Ізраїль так не кричить, коли росія вже восьмий рік стріляє ще сильніше по території України... більше того - в ООН - завжди виступає (голосує) проти України

-Та й президент Ізраїлю зовсім НЕ так само хвилюється за життя українців...

А "планетарний" преЗЕ..., сердешний, бач як розхвилювався та запанікував...

-А ЗЕ не в курсі, що у ХАМАСу і терористів ЛуГандонії один і той же спонсор!? І методи одні? Чи йому ніколи і нічим думати?

Не дотягує що Ізраїль, як і Україна - скільки існують, стільки ж і воюють з агресором?

-Поїдь до арабів і заглянь в очі "Хамасу"... і строго так скажи "перестать стрілять, ми відведемо свої війська". Миротворець сраний.

-Розкажи також й Ізраїлю шо треба просто перестати стріляти у відповідь, оголосити перемир'я і відвести ЦАХАЛ.

-Потім візьми маузер і стань разом з Єрмаком, Рабіновичем, Долинським, Добкіним Шефіром... на кордоні., на захисті батьківщини.. Чи залізай на "залізний купол" і відбивай хамасівські ракети...

-Правда, там не зможеш спочатку 4 рази відкосити від армії... - там всі "свої". Навіть в аеропорту Ізраїлю, коли він тільки був проголошений, висів плакат для репатріантів " Еврей, пам'ятай, що в Ізраїлі - всі євреї"...

-Принагідно навчись в Ізраїлі що таке територіальна оборона, закон про резервістів... А ліпше - там і лишайся

-Але навіщо ЦАХАЛу цей невеликий ЗЕ-бнутий недопалок? Він же ж почне боротись з бідністю в армії так, як в Україні...

От би за Україну так само президент України переживав, як за Ізраїль..

Опудало, куди ж і для чого ти лізеш ?! Ти хоча б у себе зі "слугами Путіна" розібрався... якщо не второпаєш, що Путін і Нетаньяху по відношенню до України- "сіамські близнюки"?

PS: Бубочка, якщо ти вже такий "крутий", то добийся й ти від США такої ж щорічної військової допомоги, як добився Нетаньяху - 3,8 млрд дол. (щорічно) , а не 0,3 млрд. дол., як для України . Населення ж Ізраїлю складає всього 1/5 від населення України, та й ворог України озброєний ядерними ракетами, а не ракетами з водопровідних труб, якими "озброєний" ХАМАС Та й Будапештський меморандум заодно прочитаєш перед переговорами й проведеш необхідні реформи....
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14.05.2021 12:47 Відповісти
это за "Синагогу на костях" ?

именно так сегодня в День праведника отблагодарили нас, православных, за благие дела Праведники світу в Україні отримуватимуть державну стипендію, - Єрмак - Цензор.НЕТ 5362
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14.05.2021 16:13 Відповісти
Это спасённые?
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14.05.2021 11:50 Відповісти
ППЦ! выдавайте им билеты на свое шоу Ка-л95. какого Х я должен платить из бюджета.
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14.05.2021 11:49 Відповісти
больной на голову клоун уже давно платит украинскую пенсию всем переехавшим в Израиль, теперь будет платить тем кто помогал в 5 летнем возрасте? реальных людей 95+ единицы, так как будет пилиться очередное бабло.
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14.05.2021 12:43 Відповісти
Уже определены. Ермак и его брат.
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14.05.2021 11:50 Відповісти
Праведнікам тяжко жити у цьому шахрайському,ненажерливому світі.
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14.05.2021 11:50 Відповісти
А если спасали не евреев?
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14.05.2021 11:51 Відповісти
Тоді нічого.
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14.05.2021 11:52 Відповісти
В пролете, как обычно...
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14.05.2021 12:00 Відповісти
Ті заплатять штраф.
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14.05.2021 13:50 Відповісти
Скільки їх таких живих?
Їм, як і справжім ветеранам другої світової війни, має бути за 90.
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14.05.2021 11:51 Відповісти
І чому їм мають плати платники податків України?
Є багата країна Ізраїль, яка і має віддячувати за врятовані життя євреїв.
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14.05.2021 11:56 Відповісти
Праведникам должно быть как минимум 90 лет отроду, отличный указ - пиара выше крыши а затрат - почти ноль, все умерли.
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14.05.2021 11:52 Відповісти
затраты (списание денег) будут... даже если уже в живых нет ни одного праведника...
есть статья расходов - что-то вымутят и замутят (как с ковидным фондом)
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14.05.2021 11:54 Відповісти
Господь , - может Только Определить , кто Праведник , а Кто Нет. Президенту необходимо вместе с Ермаком , - Почитать Святое Писание.
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14.05.2021 11:53 Відповісти
а те кто просто кого то спас ...не еврея , такой премии не заслуживают ? носитесь со своим холокостом як дурень iз ступой , в Украине титульная нация - евреи уже ?
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14.05.2021 11:54 Відповісти
это мировая политика
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14.05.2021 12:00 Відповісти
Ну, а хто у нас у титулі? Праведники мира в Украине будут получать государственную стипендию, - Ермак - Цензор.НЕТ 2262
Зеленський, Коломойський, нахмановічи і іще 103 600, чи 0.2 % від всього населення за переписом 2001 р.
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14.05.2021 12:03 Відповісти
бубочка с ермаком всегда могут создать благотворительный фонд своими деньгами и финансировать оттуда праведников, паломников и паломниц.
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14.05.2021 11:56 Відповісти
От такі дії і провокують антисемітизм.
Нехай зелені іще усім євреям стипендію з народження з держбюджету призначать за те що вони євреї. Праведники мира в Украине будут получать государственную стипендию, - Ермак - Цензор.НЕТ 1241 Ну, хто "проти", запише в антисеміти
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14.05.2021 11:58 Відповісти
Предлагаю выписать премии ветеранам казачества за освобождение Украины от татаро-монгольских захватчиков.
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14.05.2021 11:58 Відповісти
я как участник куликовской битвы давно пенсию получаю.
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14.05.2021 12:46 Відповісти
Это кацапский проект сепаратиста Донского.
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14.05.2021 12:50 Відповісти
Пересвет, - ты?
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14.05.2021 13:13 Відповісти
и тут спалили.
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14.05.2021 14:42 Відповісти
как у прокуроров или больше?
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14.05.2021 11:59 Відповісти
какаяразніца?
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14.05.2021 12:00 Відповісти
Более девяти миллионов украинцев прошли с боями до Берлина спасая в том числе и евреев от гитлеровских лагерей. Где вы, мразота зелёная, столько денег возьмёте? И опять таки - почему для евреев праведниками являются только отдельно взятые люди но никак не народ положивший жизни своих родных в борьбе с нацизмом? Видимо потому что на букву ж.
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14.05.2021 12:03 Відповісти
Сколько в Украине людей 95-летнего возраста ? Сколько из них проживало на оккупированных территориях ? Сколько из них получили от Израиля статуса "праведник". Вот и думайте, кого вы выбрали руководить державой.
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14.05.2021 12:04 Відповісти
Надеюсь на уровне пенсий судей, по 50000 - 70000 в месяц? А то если как военным, по 4000 - 5000 грв., то не зачет...
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14.05.2021 12:04 Відповісти
...их в живых то уже нет, праведников то этих...снова на подставных "спасателях" бабки посписывают...а дети и внуки праведников еле выживают, влача нищенское существование и всем пох.. Праведники мира в Украине будут получать государственную стипендию, - Ермак - Цензор.НЕТ 8655 ...
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14.05.2021 12:05 Відповісти
Такое впечатление что во время ВОВ пострадали только евреи а остальные так просто погулять вышли!!! Что это за хе*ня и почему нищая страна должна выплачивать какие-то суммы будущим проходимцам, ведь те кто действительно мог во время войны чем -то помочь уже в силу возраста нет в живых ????!!!!!!! Сейчас с нашим и без того тощих карманов будут оплачивать еврейские хотелки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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14.05.2021 12:05 Відповісти
по уму если платить евреи должны, а не укранцы..
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14.05.2021 12:06 Відповісти
Краще б не чіпали цю тему. А то, наприклад, у мене може виникнути питання про те, що репресіями в Україні у 30-40 ві керував єврей Каганович, а наприклад у справі мого діда оперуповноваженим НКВС і секретарем трійки були євреї.
І, взагалі, чому у Верховній раді і серед радників президента стільки євреїв. Це при тому, що їх в Україні 0,2%
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14.05.2021 12:11 Відповісти
По педивикии живых в Украине осталось трое. Очень шумный пук в лужу.
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14.05.2021 12:20 Відповісти
Их родители спасателями и запишутся, они через одного жиды
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14.05.2021 12:29 Відповісти
Клоунада буде продовжуватись поки не зробимо бубочкі імпічмент.
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14.05.2021 12:46 Відповісти
Державна стипендія? Від держави ІЗРАЇЛЬ???
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14.05.2021 13:56 Відповісти
А ті, хто рятував людей в Голодомор, отримують стипендії? Геноцид українців - плювали вони на нього, а геноцид євреїв - тема номер один. Геть з глузду з'їхали. Коли почнуться погроми ( а з такими провокаціями від влади це дуже швидко може стати реальністю) звинувачують потім нехай себе любих.
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14.05.2021 14:28 Відповісти
Праведник или нет решает Господь.
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14.05.2021 14:59 Відповісти
А для всех остальных сложивших головы праведником будет вадик новинский. Он ведь такой заслуженный и глубоко ворующий.
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14.05.2021 15:09 Відповісти
местная ботва, как всегда, проявила свой хуторской антисемитизм.
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14.05.2021 22:45 Відповісти
 
 