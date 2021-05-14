Праведники світу в Україні отримуватимуть пожиттєву державну стипендію, - Єрмак
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14 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ № 193/2021 "Про довічні державні стипендії для громадян України, які рятували євреїв на території України під час Голокосту в роки Другої світової війни".
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Президент підписав указ, яким встановлюється постійна державна стипендія для праведників, для українців, які рятували євреїв під час Голокосту Другої світової війни", - сказав Єрмак під час церемонії відкриття символічної синагоги в Бабиному Яру в Києві в п'ятницю, в День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.
Таким чином забезпечується належне вшанування мужності, самопожертви та гуманізму українців, які рятували євреїв у вказаний період та удостоєні Ізраїльським інститутом катастрофи і героїзму національного меморіалу Катастрофи (Голокосту) і Героїзму "Яд ва-Шем" звання Праведника народів світу або Єврейською радою України – звання Праведника України чи Праведника Бабиного Яру.
Кабінет Міністрів у місячний строк має забезпечити призначення та щомісячну виплату за місцем отримання пенсії вказаних довічних державних стипендій, незалежно від розміру пенсії чи заробітної плати, яку одержує особа. Розмір стипендії має бути не менше трьох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.
В установленому порядку має бути вирішено питання щодо фінансування виплати таких стипендій у поточному році.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Будь ласка, зачекайте...
Бубочка і тут свій п'ятак всунув.... А щоб воно так за Україну і її громадян так хвилювалося...?!
-Щось Ізраїль так не кричить, коли росія вже восьмий рік стріляє ще сильніше по території України... більше того - в ООН - завжди виступає (голосує) проти України
-Та й президент Ізраїлю зовсім НЕ так само хвилюється за життя українців...
А "планетарний" преЗЕ..., сердешний, бач як розхвилювався та запанікував...
-А ЗЕ не в курсі, що у ХАМАСу і терористів ЛуГандонії один і той же спонсор!? І методи одні? Чи йому ніколи і нічим думати?
Не дотягує що Ізраїль, як і Україна - скільки існують, стільки ж і воюють з агресором?
-Поїдь до арабів і заглянь в очі "Хамасу"... і строго так скажи "перестать стрілять, ми відведемо свої війська". Миротворець сраний.
-Розкажи також й Ізраїлю шо треба просто перестати стріляти у відповідь, оголосити перемир'я і відвести ЦАХАЛ.
-Потім візьми маузер і стань разом з Єрмаком, Рабіновичем, Долинським, Добкіним Шефіром... на кордоні., на захисті батьківщини.. Чи залізай на "залізний купол" і відбивай хамасівські ракети...
-Правда, там не зможеш спочатку 4 рази відкосити від армії... - там всі "свої". Навіть в аеропорту Ізраїлю, коли він тільки був проголошений, висів плакат для репатріантів " Еврей, пам'ятай, що в Ізраїлі - всі євреї"...
-Принагідно навчись в Ізраїлі що таке територіальна оборона, закон про резервістів... А ліпше - там і лишайся
-Але навіщо ЦАХАЛу цей невеликий ЗЕ-бнутий недопалок? Він же ж почне боротись з бідністю в армії так, як в Україні...
От би за Україну так само президент України переживав, як за Ізраїль..
Опудало, куди ж і для чого ти лізеш ?! Ти хоча б у себе зі "слугами Путіна" розібрався... якщо не второпаєш, що Путін і Нетаньяху по відношенню до України- "сіамські близнюки"?
PS: Бубочка, якщо ти вже такий "крутий", то добийся й ти від США такої ж щорічної військової допомоги, як добився Нетаньяху - 3,8 млрд дол. (щорічно) , а не 0,3 млрд. дол., як для України . Населення ж Ізраїлю складає всього 1/5 від населення України, та й ворог України озброєний ядерними ракетами, а не ракетами з водопровідних труб, якими "озброєний" ХАМАС Та й Будапештський меморандум заодно прочитаєш перед переговорами й проведеш необхідні реформи....
именно так сегодня в День праведника отблагодарили нас, православных, за благие дела
Їм, як і справжім ветеранам другої світової війни, має бути за 90.
Є багата країна Ізраїль, яка і має віддячувати за врятовані життя євреїв.
есть статья расходов - что-то вымутят и замутят (как с ковидным фондом)
Зеленський, Коломойський, нахмановічи і іще 103 600, чи 0.2 % від всього населення за переписом 2001 р.
Нехай зелені іще усім євреям стипендію з народження з держбюджету призначать за те що вони євреї. Ну, хто "проти", запише в антисеміти
І, взагалі, чому у Верховній раді і серед радників президента стільки євреїв. Це при тому, що їх в Україні 0,2%