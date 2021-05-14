Підвищення рентних ставок і низки інших податків спричинить негативний ефект доміно, - Каленков

Експерти попереджають: поточна ситуація з високими цінами на залізорудну сировину у світі тимчасова.

Об'єднання металургів України виступило категорично проти законопроєкту про підвищення рентних ставок і низки інших податків. Фахівці зауважують, що розмір поточної ренти в Україні не поступається аналогічним відрахуванням у країнах-конкурентах.

"Называется цифра $4 за тонну – эта цифра абсолютно манипулятивная. Дело в том, что государство Украина получает большую часть поступлений от ренты – за счет налоговых платежей. В целом поступления налоговых платежей от ренты составляют $43 за тонну – это в 10 больше чем называют эти псевдоэксперты", – указывает президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

"Називається цифра $4 за тонну – ця цифра абсолютно маніпулятивна. Справа в тому, що держава Україна отримує більшу частину надходжень від ренти – за рахунок податкових платежів. Загалом надходження податкових платежів від ренти становлять $43 за тонну – це вдесятеро більше, ніж називають ці псевдоексперти", – вказує президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

Експерти попереджають: поточна ситуація з високими цінами на залізорудну сировину у світі тимчасова. Тож у разі їхнього зниження – продукція низки вітчизняних металургів перестане бути конкурентоздатною. Як це було у 2019-му, коли галузь зазнала 32 млрд грн збитків.

"Є велика кількість рудних підприємств, зокрема й у Кривому Розі, у яких собівартість не дозволить вийти на те податкове навантаження, яке зараз хочуть запропонувати країні. І потрібно розуміти, що це призведе до ефекту доміно", – каже Каленков.