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рента (51) Каленков Олександр (97)

Підвищення рентних ставок і низки інших податків спричинить негативний ефект доміно, - Каленков

Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство

Експерти попереджають: поточна ситуація з високими цінами на залізорудну сировину у світі тимчасова.

Об'єднання металургів України виступило категорично проти законопроєкту про підвищення рентних ставок і низки інших податків. Фахівці зауважують, що розмір поточної ренти в Україні не поступається аналогічним відрахуванням у країнах-конкурентах.

"Называется цифра $4 за тонну – эта цифра абсолютно манипулятивная. Дело в том, что государство Украина получает большую часть поступлений от ренты – за счет налоговых платежей. В целом поступления налоговых платежей от ренты составляют $43 за тонну – это в 10 больше чем называют эти псевдоэксперты", – указывает президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

"Називається цифра $4 за тонну – ця цифра абсолютно маніпулятивна. Справа в тому, що держава Україна отримує більшу частину надходжень від ренти – за рахунок податкових платежів. Загалом надходження податкових платежів від ренти становлять $43 за тонну – це вдесятеро більше, ніж називають ці псевдоексперти", – вказує президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

Експерти попереджають: поточна ситуація з високими цінами на залізорудну сировину у світі тимчасова. Тож у разі їхнього зниження – продукція низки вітчизняних металургів перестане бути конкурентоздатною. Як це було у 2019-му, коли галузь зазнала 32 млрд грн збитків.

"Є велика кількість рудних підприємств, зокрема й у Кривому Розі, у яких собівартість не дозволить вийти на те податкове навантаження, яке зараз хочуть запропонувати країні. І потрібно розуміти, що це призведе до ефекту доміно", – каже Каленков.

Автор: Наталя Джума
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Вы только зеленой пошести это объясните. Что повышать налоги и отчисления в период жесточайшего кризиса - это самоубийство экономики. А то они никак не могут понять, почему у них экономика дико падает, не смотря на все победные реляции.
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14.05.2021 12:26 Відповісти
сегодня лошье возмущается повышением цен))) а как оно радовалось, когда ишачье криворогое повышало пошлины и боролось с контрабандой. люди им сразу говорили, что заплатит за это конечный потребитель.
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14.05.2021 12:31 Відповісти
Да-да-да. У нас людям можно скормить любую дичь под видом "справедливости". Справедливые тарифы, налоги, сборы и т.д. Понимают только тогда, когда лично по их карману бьёт.
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16.05.2021 00:13 Відповісти
Якщо влада навіть повністю покладе екоміку, крайніх і винних не шукатимуть, просто все звалять на коронавірус)
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15.05.2021 19:10 Відповісти
Экономика ушла в минуса еще до ковида.
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15.05.2021 20:10 Відповісти
Цены в магазинах, особенно на товары украинского производства, при относительно стабильном курсе валют и отражают уровень роста прямых и непрямых налогов на бизнес при зеленых барыгах. Только за 2020 год и начало 2021 года цены на товары и услуги выросли в среднем до 40%.
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14.05.2021 12:27 Відповісти
Коли називають 4 бакси замість 34, то це не маніпуляція, а нахабна брехня, і говорить про те, що ці брехуни тримають людей за абсолютно темних, безграмотних лохів, яким можна будь-яку єресь проштовхувати.
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15.05.2021 19:01 Відповісти
Да по барабану им. У них на всё один ответ - повысить налоги. Другим способом наполнить бюджет они не знают. И я вангую, что рентой дело не ограничится.
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16.05.2021 00:11 Відповісти
 
 