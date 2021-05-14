COVID-вакцина для першого щеплення закінчилася в більшості областей: наступна поставка в Україну очікується 24-25 травня, - Ляшко

Наступна поставка вакцини AstraZeneca очікується в Україну 24-25 травня.

Про це біля меморіалу "Червона стрічка" в Києві під час акції пам'яті померлих від ВІЛ/СНІД сказав головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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"Сьогодні вакцина для першого щеплення в більшості областей вже використана. Зарезервовано приблизно 30 тис. доз вакцини для другого щеплення тих, хто вакцинувався наприкінці лютого-початку березня. І очікуються наступні поставки вакцини AstraZeneca, це єдиний продукт, без різниці, на якому майданчику вироблений. Ми найближчу поставку в 700 тис. доз очікуємо в числах 24-25 травня"- сказав Ляшко.

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