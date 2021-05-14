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COVID-вакцина для першого щеплення закінчилася в більшості областей: наступна поставка в Україну очікується 24-25 травня, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

COVID-вакцина для першого щеплення закінчилася в більшості областей: наступна поставка в Україну очікується 24-25 травня, - Ляшко

Наступна поставка вакцини AstraZeneca очікується в Україну 24-25 травня.

Про це біля меморіалу "Червона стрічка" в Києві під час акції пам'яті померлих від ВІЛ/СНІД сказав головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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"Сьогодні вакцина для першого щеплення в більшості областей вже використана. Зарезервовано приблизно 30 тис. доз вакцини для другого щеплення тих, хто вакцинувався наприкінці лютого-початку березня. І очікуються наступні поставки вакцини AstraZeneca, це єдиний продукт, без різниці, на якому майданчику вироблений. Ми найближчу поставку в 700 тис. доз очікуємо в числах 24-25 травня"- сказав Ляшко.

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Автор: Наталя Джума
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14.05.2021 13:23 Відповісти
Хм, а ще ж другу треба. А перша вже закінчилась. Ляпота ...
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14.05.2021 13:28 Відповісти
цікаво,1. учора об"явили 10 областей, у яких закінчилася Зенека, а сьогодні є дані (13 000) про вакцинацію нею по першому колу у обявлених областях. 2. Ляшко дав вакцинолагам піздюлєй за вакцину Зенеки, яку вони відклали, не довіряючи державі. 3. це 12 тиждень після початку вакцинації Зенекою, а колоти по другому колу тим, що зараз є, не почали. Почнуть на наступному 13-ому тижні? Чи накрилось усе бабушкіним органом?
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14.05.2021 13:39 Відповісти
 
 