"Ми все можемо": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять справу проти Медведчука, санкції РНБО та російську агентуру в Україні

У п'ятницю, 14 травня, в прямому ефірі токшоу "Свобода слова Савіка Шустера" Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова ексклюзивно прокоментує деталі справи проти Віктора Медведчука про державну зраду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Крім цього, гості студії обговорять:

- Як відреагує Володимир Путін на обвинувачення проти свого кума в державній зраді?

- Російська агентура в Україні: чи багато їх?

- Санкції РНБО: хто наступний?

Чим насправді дихає країна - у "Свободі слова Савіка Шустера" в п'ятницю о 21:00.

В обговоренні цих питань візьмуть участь:

Ірина Венедіктова, генеральний прокурор України;

Олексій Данілов, секретар РНБО України;

Давид Арахамія, голова фракції партії "Слуга народу";

Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська Солідарність";

Нестор Шуфрич, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя";

Микола Катеринчук, лідер "Європейської партії України";

Геннадій Гудков, депутат Державної думи Росії 3-6 скликань;

Юрій Бутусов, головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ";

Сергій Щербина, головний редактор інтернет-видання "РБК-Україна";

Олександр Мартиненко, генеральний директор "Інтерфакс-Україна".

Вони говорять, а вирішує народ.