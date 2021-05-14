"Ми все можемо": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять справу проти Медведчука, санкції РНБО та російську агентуру в Україні
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У п'ятницю, 14 травня, в прямому ефірі токшоу "Свобода слова Савіка Шустера" Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова ексклюзивно прокоментує деталі справи проти Віктора Медведчука про державну зраду.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Крім цього, гості студії обговорять:
- Як відреагує Володимир Путін на обвинувачення проти свого кума в державній зраді?
- Російська агентура в Україні: чи багато їх?
- Санкції РНБО: хто наступний?
Чим насправді дихає країна - у "Свободі слова Савіка Шустера" в п'ятницю о 21:00.
В обговоренні цих питань візьмуть участь:
Ірина Венедіктова, генеральний прокурор України;
Олексій Данілов, секретар РНБО України;
Давид Арахамія, голова фракції партії "Слуга народу";
Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська Солідарність";
Нестор Шуфрич, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя";
Микола Катеринчук, лідер "Європейської партії України";
Геннадій Гудков, депутат Державної думи Росії 3-6 скликань;
Юрій Бутусов, головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ";
Сергій Щербина, головний редактор інтернет-видання "РБК-Україна";
Олександр Мартиненко, генеральний директор "Інтерфакс-Україна".
Вони говорять, а вирішує народ.
Будь ласка, зачекайте...
- "Раніше прокуратура просила відправити Медведчука в СІЗО з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн грн. Медведчук заявляв, що через блокування його рахунків не зможе сам заплатити за себе заставу."
Це ж могло вирішитися настільки елементарно, як Ківі захистити дисертацію при Шкарлеті...
- Підозрюваний в суді виписує платіжне доручення на 300 млн..грн, а суд розблоковує рахунки Медведчука на суму доручення... Все!
- І випадку, коли підозрюваний раптом "затримається"! в гостях у Путіна на кілька років, Україна хоча б отримала 300 млн.грн.
А так... весь "сир-бор" завершиться показними "квадратними очима" актора преЗЕ - відомого, запеклого борця зі злочинністю, борця "за мір во всьом мірє"...
Бо, в результаті судової бодяги, портрет нині підозрюваного - треба буде малювати з пальмовою віткою, з німбом навколо голови, чи прибивати ангельські крила до його лопаток... Путін може присвоїти йому героя росії, а Єрмак - героя малоросії...
Бубочка і тут свій п'ятак всунув.... А щоб воно так за Україну і її громадян так хвилювалося...?!
-Щось Ізраїль так не кричить, коли росія вже восьмий рік стріляє ще сильніше по території України... більше того - в ООН - завжди виступає (голосує) проти України
-Та й президент Ізраїлю зовсім НЕ так само хвилюється за життя українців...
А "планетарний" преЗЕ..., сердешний, бач як розхвилювався та запанікував...
-А ЗЕ не в курсі, що у ХАМАСу і терористів ЛуГандонії один і той же спонсор!? І методи одні? Чи йому ніколи і нічим думати?
Не дотягує що Ізраїль, як і Україна - скільки існують, стільки ж і воюють з агресором?
-Поїдь до арабів і заглянь в очі "Хамасу"... і строго так скажи "перестать стрілять, ми відведемо свої війська". Миротворець сраний.
-Розкажи також й Ізраїлю шо треба просто перестати стріляти у відповідь, оголосити перемир'я і відвести ЦАХАЛ.
-Потім візьми маузер і стань разом з Єрмаком, Рабіновичем, Долинським, Добкіним Шефіром... на кордоні., на захисті батьківщини.. Чи залізай на "залізний купол" і відбивай хамасівські ракети...
-Правда, там не зможеш спочатку 4 рази відкосити від армії... - там всі "свої". Навіть в аеропорту Ізраїлю, коли він тільки був проголошений, висів плакат для репатріантів " Еврей, пам'ятай, що в Ізраїлі - всі євреї"...
-Принагідно навчись в Ізраїлі що таке територіальна оборона, закон про резервістів... А ліпше - там і лишайся
-Але навіщо ЦАХАЛу цей невеликий ЗЕ-бнутий недопалок? Він же ж почне боротись з бідністю в армії так, як в Україні...
От би за Україну так само президент України переживав, як за Ізраїль..
Опудало, куди ж і для чого ти лізеш ?! Ти хоча б у себе зі "слугами Путіна" розібрався... якщо не второпаєш, що Путін і Нетаньяху по відношенню до України- "сіамські близнюки"?
PS: Бубочка, якщо ти вже такий "крутий", то добийся й ти від США такої ж щорічної військової допомоги, як добився Нетаньяху - 3,8 млрд дол. (щорічно) , а не 0,3 млрд. дол., як для України . Населення ж Ізраїлю складає всього 1/5 від населення України, та й ворог України озброєний ядерними ракетами, а не ракетами з водопровідних труб, якими "озброєний" ХАМАС Та й Будапештський меморандум заодно прочитаєш перед переговорами й проведеш необхідні реформи....
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Зєлю геть. Дострокові.