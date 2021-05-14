"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на міжнародні поїзди в Австрію та Угорщину

У зв'язку зі стабілізацією ситуації з поширенням коронавірусної інфекції, за сприяння залізничних адміністрацій Угорщини та Австрії погоджено відновлення міжнародних маршрутів із зазначеними країнами вже з 1 червня 2021 року.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі компанії.

Зокрема, Укрзалізниця вже відкрила продаж проїзних документів на пасажирські поїзди прикордонного сполучення, що курсують на маршруті Чоп — Захонь, а саме: № 34/33, № 32510/32519, № 32516/32513, № 32518/32511, № 32520/32529, № 32526/32523, № 32530/32539, № 32512/32517 формування Угорських залізниць. Поїзди курсуватимуть щоденно відправленням із Захоні й Чопа з 1 червня 2021 року виключно на дільниці Захонь — Чоп — Захонь.

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Також, Укрзалізниця відкрила продаж квитків на два безпересадкові вагони Київ – Відень відправленням з Києва з 1 червня, зворотно з Відня з 2 червня щоденно.

Актуальну інформацію щодо правил в’їзду українських громадян на територію Австрії та Угорщини, а також громадян цих країн до України, пасажири можуть дізнатися через офіційні джерела посольств України у Австрії та Угорщині й посольств цих країн в Україні.

"Укрзалізниця повністю готова до відновлення залізничного сполучення з країнами Європи. Впевнений, що подальша стабілізація ситуації з розповсюдженням коронавірусної інфекції дасть нам змогу вже незабаром відновити інші важливі міжнародні рейси. Серед пріоритетних напрямків — Польща", — наголосив в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик.

Нагадаємо, що минулого тижня було досягнуто попередніх домовленостей щодо відновлення залізничного сполучення з Австрією та Угорщиною. Крім того, ведуться переговори з PKP Intercity та польською залізницею щодо відновлення швидкісного сполучення між країнами.