В ОПЗЖ не вважають війну на Донбасі агресією РФ, - соратник Медведчука Загородній

Нардеп ОПЗЖ, соратник Віктора Медведчука Юрій Загородній заявив, що у фракції не визнають військову агресію Російської Федерації на Донбасі.

Про це Загородній заявив в інтерв'ю "НВ", передає Цензор.НЕТ.

"Російської агресії на сході України немає. Є збройний конфлікт, внутрішній збройний конфлікт", - заявив Загородній у відповідь на запитання про позицію партії з цього питання.

Натомість він повідомив, що в ОПЗЖ вважають анексію Криму Росією незаконною.

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