В ОПЗЖ не вважають війну на Донбасі агресією РФ, - соратник Медведчука Загородній
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Нардеп ОПЗЖ, соратник Віктора Медведчука Юрій Загородній заявив, що у фракції не визнають військову агресію Російської Федерації на Донбасі.
Про це Загородній заявив в інтерв'ю "НВ", передає Цензор.НЕТ.
"Російської агресії на сході України немає. Є збройний конфлікт, внутрішній збройний конфлікт", - заявив Загородній у відповідь на запитання про позицію партії з цього питання.
Натомість він повідомив, що в ОПЗЖ вважають анексію Криму Росією незаконною.
Топ коментарі
+34 Шрек Баблокат
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+25 Ёши Ёкомуро
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+22 NonCFist
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заЖопп, упоротые рыгоАналы- ******** и антиукраинские гниды. всех их в костер!
просто Гитлер поддержал "внутренний гражданский конфликт" генерала Власова и атамана Краснова против кровавой хунты Сталина..
Чей отряд захватил Славянск? американский что ли?
США лишь выполняют свои функции, как гаранта территориальной целостности и безопасности Украины, в противном случае с Америкой вообще перестанут считаться и начнут вытирать об нее ноги все, кому не лень.
ты это, перед тем, как что-то писать и приравнивать роль паРаши и Америки в подлой рашистской агрессии против Украины, подумай хорошенько своей верхней жопой, убогая.
https://youtu.be/2AtTSo_HpY0
"Спусковой крючок войны все-таки нажал я. Если бы наш отряд не перешел границу, в итоге все бы кончилось, как в Харькове, как в Одессе. Было бы несколько десятков убитых, обожженных, арестованных. И на этом бы кончилось", - заявил Стрелков
Птання до СБУ - можна цілу фракцію ригів посадити до СІЗО за держзраду ?
Це все одно що увімкнути собі фуйла.
Всі знають, що це прізвище, а тому - Фуйло.
Сборище предателей, проходимцев, идиотов,3,14да*асов, агентов кремля !!!
Какие еще могут быть вопросы и предложения?!
Это, млядь, в голове не укладывается, воины отдают на фронте свои жизни а в тылу, где мы их должны прикрывать, мразь вражеская вставляет им в спины ножи и разваливает Украину при нашем попустительстве!
Есть вариант- жопоблок доказывает это делом и наступает на крымняш.
С Лугандоном Украина и без него разберётся.
зиции партии по этому вопросу.
"В то же время, он сообщил, что в ОПЗЖ считают оккупацию Крыма Россией незаконной." (Источник: https://censor.net/ru/n3265267), а ваш лидор *****, разрешила так считать? Смотрите жопезешники, моржовая звизда не приравняет вас к размазне кадырки, не станете "гей роями копростана"!!!
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНБАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ).Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ.
10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
22.02.21 Ясько знову внесла цей та інші важливі законопроекти. ДЕ Ж депутати-патріоти? КОЛИ БУДУТЬ ПРИЙНЯТІ ЦІ ЗАКОНИ???
Разумков не сприяє в прийнятті цих законів . хоча не може не розуміти їх важливості та актуальності
Разумков - хитрий лис . Він не патріот України . Часто озвучує позиції двоякого змісту , а не чітку державницьку позицію.