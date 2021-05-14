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Литва надасть Україні 100 тис. вакцин проти коронавірусу, - глава МЗС Республіки Ландсбергіс

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Литва надасть Україні 100 тис. вакцин проти коронавірусу, - глава МЗС Республіки Ландсбергіс

Уряд Литви надасть 200 тисяч вакцин для країн Східного партнерства, зокрема 100 тисяч вакцин для України.

Про це міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс повідомив у своєму Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Уряд Литви щойно підтвердив 200 тис. вакцин для країн Східного партнерства. Починаючи з України - 100 тис. вакцин, Грузії - 15 тис. та Молдови - 11 тис. Невеликий крок від Литви, сподіваюся, наші партнери в Європі приєднаються в солідарності з багатьма іншими", - написав Ландсбергіс.

Також читайте: COVID-вакцина для першого щеплення закінчилася в більшості областей: наступна поставка в Україну очікується 24-25 травня, - Ляшко

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський назвав розподіл вакцин проти коронавірусу у світі несправедливим, заявивши, що Україна отримала дуже мало з обіцяного.

Автор: Наталя Джума
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Який то сором побиватись по білому світу, як останні злидарі. Епоха зубожіння закінчилась, настала ера злиднів. Соромно за країну. Литва предоставит Украине 100 тыс. вакцин от коронавируса, - глава МИД Республики Ландсбергис - Цензор.НЕТ 748
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14.05.2021 13:14 Відповісти
хiба хочешь-мусиш!
если бы Украина не была в оккупации 400 лет москальной ордой-щас бы жили не хуже Германии
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14.05.2021 14:15 Відповісти
Лучше!
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14.05.2021 15:08 Відповісти
Блин, та Литва + Вильнюс -- такая послесовковая бедная микро-дярёвня... -- ...а куды там -- помогает самой большой стране в Европе!
Я в Вильнюсе частенько путаюсь -- где это я? -- ...особенно, когда в районах хрущёб нахожусь -- шо угодно мерещится: От Минска до Читы ...*)
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14.05.2021 13:17 Відповісти
Эта микро деревня по уровню жизни уже обогнала Португалию, о чём Россия мечтает десятилетия...
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14.05.2021 15:07 Відповісти
Португалия?... ...хм... ...ну ладно... -- тоже мне, мечта туриста...*)
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14.05.2021 15:14 Відповісти
Bila Litva bednaja strana vot sovetskije vremena byla zarplata zdes primerno 7% nemeckix zarplat.teper takogo netu.Vot dali nasi predprijatija krupnije sravnenije mebelmaja otrosl na 10% tolko nize cem analogicnyje nemeckije kompaniji platiat svojim,ili krupnyje torgovyje centra zdes paltyt primerno 20-30% nize zarplatu cem Germaniji,no nasi obecali zdelat do 10% raznicu v tecenije dvux let.Nado ucest sto Germaniji zizn jest doroze cem zdes.Jesli sravnit po VVP bolse cem 3 raza cem Belorus imejet obgoniajem tuze Greciju,Polsu,Vengriju i drugije
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14.05.2021 20:34 Відповісти
В Литві немає таких багатіїв як у нас.
Олігархи ніяк не допомогли народові у боротьбі з ковідом.
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14.05.2021 13:23 Відповісти
А якої саме? край треба Зенека для другого кола з наступного тижня!
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14.05.2021 15:06 Відповісти
хорошо. зрады нет.
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14.05.2021 22:36 Відповісти
 
 