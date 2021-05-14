Литва надасть Україні 100 тис. вакцин проти коронавірусу, - глава МЗС Республіки Ландсбергіс
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Уряд Литви надасть 200 тисяч вакцин для країн Східного партнерства, зокрема 100 тисяч вакцин для України.
Про це міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс повідомив у своєму Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Уряд Литви щойно підтвердив 200 тис. вакцин для країн Східного партнерства. Починаючи з України - 100 тис. вакцин, Грузії - 15 тис. та Молдови - 11 тис. Невеликий крок від Литви, сподіваюся, наші партнери в Європі приєднаються в солідарності з багатьма іншими", - написав Ландсбергіс.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський назвав розподіл вакцин проти коронавірусу у світі несправедливим, заявивши, що Україна отримала дуже мало з обіцяного.
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если бы Украина не была в оккупации 400 лет москальной ордой-щас бы жили не хуже Германии
Я в Вильнюсе частенько путаюсь -- где это я? -- ...особенно, когда в районах хрущёб нахожусь -- шо угодно мерещится: От Минска до Читы ...*)
Олігархи ніяк не допомогли народові у боротьбі з ковідом.