Литва надасть Україні 100 тис. вакцин проти коронавірусу, - глава МЗС Республіки Ландсбергіс

Уряд Литви надасть 200 тисяч вакцин для країн Східного партнерства, зокрема 100 тисяч вакцин для України.

Про це міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс повідомив у своєму Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Уряд Литви щойно підтвердив 200 тис. вакцин для країн Східного партнерства. Починаючи з України - 100 тис. вакцин, Грузії - 15 тис. та Молдови - 11 тис. Невеликий крок від Литви, сподіваюся, наші партнери в Європі приєднаються в солідарності з багатьма іншими", - написав Ландсбергіс.

Також читайте: COVID-вакцина для першого щеплення закінчилася в більшості областей: наступна поставка в Україну очікується 24-25 травня, - Ляшко

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський назвав розподіл вакцин проти коронавірусу у світі несправедливим, заявивши, що Україна отримала дуже мало з обіцяного.