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Посол Маасікас про вступ України в ЄС: "Я доживу до цього дня"

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Посол Маасікас про вступ України в ЄС:

Що в Україні не так, як в Європі, а також про перспективи вступу країни в ЄС розповів естонський дипломат, глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це посол повідомив в ексклюзивному інтерв'ю в рамках програми Ранок у великому місті на телеканалі ICTV.

Говорячи про те, з чим в Європі асоціюють Україну, він сказав: "Україна велика. У вас найкращі чорноземи у світі, ви можете нагодувати всю Європу і, звичайно, на жаль, це конфлікт на Сході України. Іноді корупція".

На думку дипломата рівень життя в Україні за 10-бальною шкалою на тверду сімку.

Разом з тим Маасікас зазначив, що стандарти життя в Україні не такі, як у Європі: "Україна втратила якийсь проміжок часу з моменту незалежності 30 років тому, і зараз вам треба це надолужити".

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Говорячи про те, коли Україна може стати членом ЄС, дипломат сказав: "Я доживу до цього дня ... Чим більше Україна реформує, тим більше ЄС підтримує Україну".

"Зараз Україна змінює свій вектор зі східного на західний. Це могло б бути трохи швидше ...", - сказав Маасікас.

Він вважає, що серед пріоритетних реформ повинна бути судова реформа: "Українцям треба дати можливість повірити в те, що, якщо щось піде не так, вони отримають правосуддя".

Відповідаючи на запитання, якою є позиція країн ЄС щодо агресії Росії, він сказав: "Повний осуд. Ми вважаємо, що українські лідери зробили певні кроки. Росія повинна зробити крок назустріч, чого ще не зробила. І Росія - це учасник конфлікту, а не посередник".

Автор: Анастасія Потіха
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По мнению дипломата уровень жизни в Украине по 10-балльной шкале на твердую семерку.Источник: https://censor.net/ru/n3265277 - с этим не могу согласиться, ну не как не могу
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14.05.2021 13:13 Відповісти
Скільки платити за електрику, куди не можна ходити нардепам, мережа аеропортів ім. Зеленського
https://www.youtube.com/watch?v=pj_ZpRMdp94
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14.05.2021 13:19 Відповісти
Ти стільки не проживеш.
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14.05.2021 13:14 Відповісти
Он 1967 г. р. - 53 года. Молодой ещё. Посол Маасікас про вступ України в ЄС: "Я доживу до цього дня" - Цензор.НЕТ 336
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14.05.2021 13:34 Відповісти
"Меня гложат смутные сомнения..." (С).
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14.05.2021 13:40 Відповісти
А скільки йому років, щоб зорієнтуватись? Посол Маасікас про вступ України в ЄС: "Я доживу до цього дня" - Цензор.НЕТ 4263
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14.05.2021 13:55 Відповісти
"Я доживу до этого дня"/Конечно, дай ему Бог здоровья.Уже прошли -по Коломойскому-10 лет. Осталось 30. Украинское еврейство станет тем локомотивом, который приведет Украину в ЕС.- Коломойский .02.12.10
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14.05.2021 14:40 Відповісти
Сподіваюсь він не дуже молодий.
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14.05.2021 15:53 Відповісти
Не доживет. Нас там не ждут. В качестве супермаркета со жратвой мы подходим. Так что, в культурных странах не желают видеть чужое безкультурье, своего хватает.
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14.05.2021 16:19 Відповісти
Віват Естонія !
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14.05.2021 22:37 Відповісти
 
 