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Новини Політика УкраїниЗа кордоном Справа Медведчука
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Пєсков про справу Медведчука: "Хочемо бути впевненими, що не йдеться про політичне полювання на відьом"

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Пєсков про справу Медведчука:

Кремль не збирається втручатися в ситуацію навколо Віктора Медведчука в Україні, але хоче бути впевненим, що не йдеться про політичне полювання на відьом.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС", про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Ми дивимося, як розвиваються події в Україні, ми жодним чином не збираємося в них втручатися, але хочемо бути впевненими, що не йдеться про політичне полювання на відьом і зачистку політичного поля з метою позбутися конкурентоспроможних політичних сил", - зазначив він.

Як повідомлялося, прокуратура просила відправити Медведчука в СІЗО з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн грн. Медведчук заявляв, що через блокування його рахунків не зможе сам заплатити за себе заставу.

Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Слідчі СБУ проводили обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.

12 травня Медведчук прийшов до Офісу Генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили. Водночас йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт до 9 липня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведчук не просив у РФ притулку, Москва не збирається втручатися в ці процеси, - Пєсков

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
Тю, а ты кто такой?! Твоё мнение в Украине весит меньше чем ничего, шмара.
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14.05.2021 13:16
+10
Мнение страны помойки никому неинтересно.
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14.05.2021 13:17
+8
Песков о деле Медведчука: "Хотим быть уверены, что речь не идет о политической охоте на ведьм" - Цензор.НЕТ 5384
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14.05.2021 13:17
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Спросите лучше Навального.
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14.05.2021 13:14 Відповісти
да какая там "хота на ведьм".. в это не верят даже в рашке))

"наезд" на мертведчука - обычный пиар вовки-шмаркли для видосиков...
домашний арест по статье держзрада? ну-ну... а дома - это где.. в рашке или в домике зарубежом))
Даже сам факт "домашнего ареста" означает ТОЛЬКО одно - шоу для зебилов ради рейтингов и создания образа зеленского "бортса-пОтриота")))

угу.. "борьба":
ОП активно проталкивает в Минстратегпром помощника Медведчука, чиновника времен Януковича Михаила Макарова, - Романенко. СКРИН
Офис Президента настойчиво проталкивает помощника Виктора Медведчука, "кавалера ордена квази-масонской организации Св. Станислава" Михаила Макарова в Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, главой которого является Олег Уруский.
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14.05.2021 13:25 Відповісти
Ви знаєте, що мене аж пройняла сльоза сміху та "співчуття" судовій системі України , коли я прочитав фразу:

- "Раніше прокуратура просила відправити Медведчука в СІЗО з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн грн. Медведчук заявляв, що через блокування його рахунків не зможе сам заплатити за себе заставу."

Це ж могло вирішитися настільки елементарно, як Ківі захистити дисертацію при Шкарлеті...

- Підозрюваний в суді виписує платіжне доручення на 300 млн..грн, а суд розблоковує рахунки Медведчука на суму доручення... Все!

- І випадку, коли підозрюваний раптом "затримається"! в гостях у Путіна на кілька років, Україна хоча б отримала 300 млн.грн.

А так... весь "сир-бор" завершиться показними "квадратними очима" актора преЗЕ - відомого, запеклого борця зі злочинністю, борця "за мір во всьом мірє"...

Бо, в результаті судової бодяги, портрет нині підозрюваного - треба буде малювати з пальмовою віткою, з німбом навколо голови, чи прибивати ангельські крила до його лопаток... Путін може присвоїти йому героя росії, а Єрмак - героя малоросії...
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14.05.2021 14:05 Відповісти
в Украине охотятся не только на политических ведьм, но также и на ведьмаков. Пєсков про справу Медведчука: "Хочемо бути впевненими, що не йдеться про політичне полювання на відьом" - Цензор.НЕТ 2900

у нас это это национальная игра: "Поймай предателя" Пєсков про справу Медведчука: "Хочемо бути впевненими, що не йдеться про політичне полювання на відьом" - Цензор.НЕТ 9489
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14.05.2021 14:42 Відповісти
Тю, а ты кто такой?! Твоё мнение в Украине весит меньше чем ничего, шмара.
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14.05.2021 13:16 Відповісти
Зачем вообще писать что говорит это чучело?
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14.05.2021 13:19 Відповісти
Мнение страны помойки никому неинтересно.
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14.05.2021 13:17 Відповісти
Песков о деле Медведчука: "Хотим быть уверены, что речь не идет о политической охоте на ведьм" - Цензор.НЕТ 5384
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14.05.2021 13:17 Відповісти
Песков о деле Медведчука: "Хотим быть уверены, что речь не идет о политической охоте на ведьм" - Цензор.НЕТ 5981 Песков о деле Медведчука: "Хотим быть уверены, что речь не идет о политической охоте на ведьм" - Цензор.НЕТ 3293 Песков о деле Медведчука: "Хотим быть уверены, что речь не идет о политической охоте на ведьм" - Цензор.НЕТ 742
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14.05.2021 13:20 Відповісти
Невже необрізаний?
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14.05.2021 16:46 Відповісти
Только вот внезапно - в Украине не прецедентное право.
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14.05.2021 16:52 Відповісти
скорее охота не на ведьм а на упырей продажных
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14.05.2021 13:19 Відповісти
Путяяян! Введиии! Песков о деле Медведчука: "Хотим быть уверены, что речь не идет о политической охоте на ведьм" - Цензор.НЕТ 628
На катапульту Мертвого и гоу хом, за поребрик! Песков о деле Медведчука: "Хотим быть уверены, что речь не идет о политической охоте на ведьм" - Цензор.НЕТ 3332
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14.05.2021 13:19 Відповісти
Вантажем 200.
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14.05.2021 13:23 Відповісти
Посмотрим договорняк это или не договорняк, а пока выводи делать рано.
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14.05.2021 13:19 Відповісти
Выводы делать - поздно.
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14.05.2021 13:26 Відповісти
Куда бы нам приложить "уверенность" усатого *****?
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14.05.2021 13:21 Відповісти
Судячи по реакції мокшандії, договорняк.
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14.05.2021 13:21 Відповісти
Письков, я тебе по-простому объясню. Там Козак и здесь Козак. Там Мертветчук- и здесь Дерьмак. И никакой разницы между всеми четырьмя, т.к. все они- отрыжки }{уйла, а не ведьмы.
Классику смотри, если забыл: Песков о деле Медведчука: "Хотим быть уверены, что речь не идет о политической охоте на ведьм" - Цензор.НЕТ 4430
Песков о деле Медведчука: "Хотим быть уверены, что речь не идет о политической охоте на ведьм" - Цензор.НЕТ 4977
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14.05.2021 13:23 Відповісти
это оправданная охота на ведьмака
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14.05.2021 13:26 Відповісти
Хтите ви ХЛО и Письков...Тю вас малувато...От ми хочемо 40 млн людей щоб Медведчук заткнувся і поніс покарання за зраду державі.і совісті. Нас більше тому ідіть на Х .пан )))
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14.05.2021 13:26 Відповісти
А как там с Навальным,это не политическая охота?
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14.05.2021 13:30 Відповісти
А мне так хочется быть уверенным , что все люди поймут ,что вы просто банда!!!! Отловят и накажут!!
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14.05.2021 13:36 Відповісти
ну да, ну да, пескова гложут сомнения. переоформленное газовое месторождение - не аргумент
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14.05.2021 13:44 Відповісти
"хлєбало" мертвечука дуже схоже на обличчя ведмака, тому полювання на це створіння цілком обгрунтовано. Але ж не за часів правління зелених навозних мух, бо зараз це не полювання, це - чергове шоу від криворагульних режисерів.
Пєсков про справу Медведчука: "Хочемо бути впевненими, що не йдеться про політичне полювання на відьом" - Цензор.НЕТ 5967
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14.05.2021 13:45 Відповісти
да мало чего хочет рашистская мразь...всем плевать на ваши хотелки, рашистские у...бки.
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14.05.2021 13:48 Відповісти
охота на підараsiv..........І взагалі, якими ти усами до УКРАЇНИ!?!?? Шмонька небрита..
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14.05.2021 14:14 Відповісти
Ошибка вышла вот о чём твердит наука. Охота не на ведьм, а на чертей в политике.
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14.05.2021 14:36 Відповісти
Не переживай Піська, йде полюванння на Чортів. Відьми нас не цікавлять.
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14.05.2021 15:30 Відповісти
Это говорит Песков, член партии, которая запретила всю оппоицию, а лидеров оппозиции кого убила, а кого за решетку засадила, запретив деятельность.
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14.05.2021 15:44 Відповісти
Кто бьІ говорил о "политической охоте на ведьм".
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14.05.2021 16:14 Відповісти
Кто бьІ говорил о "политической охоте на ведьм".
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14.05.2021 16:15 Відповісти
Дійсно яке там політичне полювання, це не Навальний і тим більше не Нємцов.
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14.05.2021 17:36 Відповісти
точно. охота на медведьм.
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14.05.2021 23:26 Відповісти
 
 