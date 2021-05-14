Пєсков про справу Медведчука: "Хочемо бути впевненими, що не йдеться про політичне полювання на відьом"
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Кремль не збирається втручатися в ситуацію навколо Віктора Медведчука в Україні, але хоче бути впевненим, що не йдеться про політичне полювання на відьом.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС", про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.
"Ми дивимося, як розвиваються події в Україні, ми жодним чином не збираємося в них втручатися, але хочемо бути впевненими, що не йдеться про політичне полювання на відьом і зачистку політичного поля з метою позбутися конкурентоспроможних політичних сил", - зазначив він.
Як повідомлялося, прокуратура просила відправити Медведчука в СІЗО з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн грн. Медведчук заявляв, що через блокування його рахунків не зможе сам заплатити за себе заставу.
Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.
Слідчі СБУ проводили обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.
Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.
На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.
12 травня Медведчук прийшов до Офісу Генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили. Водночас йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт до 9 липня.
Будь ласка, зачекайте...
"наезд" на мертведчука - обычный пиар вовки-шмаркли для видосиков...
домашний арест по статье держзрада? ну-ну... а дома - это где.. в рашке или в домике зарубежом))
Даже сам факт "домашнего ареста" означает ТОЛЬКО одно - шоу для зебилов ради рейтингов и создания образа зеленского "бортса-пОтриота")))
угу.. "борьба":
ОП активно проталкивает в Минстратегпром помощника Медведчука, чиновника времен Януковича Михаила Макарова, - Романенко. СКРИН
Офис Президента настойчиво проталкивает помощника Виктора Медведчука, "кавалера ордена квази-масонской организации Св. Станислава" Михаила Макарова в Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, главой которого является Олег Уруский.
- "Раніше прокуратура просила відправити Медведчука в СІЗО з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн грн. Медведчук заявляв, що через блокування його рахунків не зможе сам заплатити за себе заставу."
Це ж могло вирішитися настільки елементарно, як Ківі захистити дисертацію при Шкарлеті...
- Підозрюваний в суді виписує платіжне доручення на 300 млн..грн, а суд розблоковує рахунки Медведчука на суму доручення... Все!
- І випадку, коли підозрюваний раптом "затримається"! в гостях у Путіна на кілька років, Україна хоча б отримала 300 млн.грн.
А так... весь "сир-бор" завершиться показними "квадратними очима" актора преЗЕ - відомого, запеклого борця зі злочинністю, борця "за мір во всьом мірє"...
Бо, в результаті судової бодяги, портрет нині підозрюваного - треба буде малювати з пальмовою віткою, з німбом навколо голови, чи прибивати ангельські крила до його лопаток... Путін може присвоїти йому героя росії, а Єрмак - героя малоросії...
у нас это это национальная игра: "Поймай предателя"
На катапульту Мертвого и гоу хом, за поребрик!
Классику смотри, если забыл: