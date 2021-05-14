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Пєсков про стосунки Медведчука з Путіним: Вони знають один одного, неодноразово зустрічалися, але він залишається українським політиком

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Пєсков про стосунки Медведчука з Путіним: Вони знають один одного, неодноразово зустрічалися, але він залишається українським політиком

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував нинішні відносини голови політичної ради української партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука з російським президентом Володимиром Путіним.

За словами Пєскова, в Кремлі стежать за подіями в Україні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газету.ру.

Прессекретар підкреслив, що Медведчук є для Путіна українським політиком, який дотримується бажання нормалізації відносин між Російською Федерацією і Україною.

"Вони знають один одного, неодноразово зустрічалися, Медведчук не на словах, а на ділі реалізує свою позицію, але він залишається українським політиком", - відповів Пєсков на запитання журналістів про те, чи є у російської сторони контакти з Медведчуком.

Також читайте: Неправильно казати, що за Медведчука взялися при Єрмаку. Краще запитати, як часто він сам телефонував куму Путіна, - нардеп Лерос

Як повідомлялося, прокуратура просила відправити Медведчука в СІЗО з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн грн. Медведчук заявляв, що через блокування його рахунків не зможе сам заплатити за себе заставу.

Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Слідчі СБУ проводили обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.

12 травня Медведчук прийшов до Офісу Генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили. Водночас йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт до 9 липня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведчук не просив у РФ притулку, Москва не збирається втручатися в ці процеси, - Пєсков

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
Песков об отношениях Медведчука с Путиным: Они знают друг друга, неоднократно встречались, но он остается украинским политиком - Цензор.НЕТ 9123
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14.05.2021 13:24
+5
Все домовлено з ******. Дивимося шоу.
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14.05.2021 13:24
+4
Цікаво, під час 2-ї Світової гебельса так само часто цитували в срср, як в Україні це кацапське пропагандонське лайно?
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14.05.2021 13:24
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Цікаво, під час 2-ї Світової гебельса так само часто цитували в срср, як в Україні це кацапське пропагандонське лайно?
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14.05.2021 13:24 Відповісти
Песков об отношениях Медведчука с Путиным: Они знают друг друга, неоднократно встречались, но он остается украинским политиком - Цензор.НЕТ 9123
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14.05.2021 13:24 Відповісти
Все домовлено з ******. Дивимося шоу.
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14.05.2021 13:24 Відповісти
они встречаются
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14.05.2021 13:25 Відповісти
дурное семя: папа Мертветчука был стукачем НКВД и врагом народа..
сынуля Витенька, так же стал стукачем КГБ-ФСБ, и тоже стал врагом Украинского народа..
я ж говорю, дурное семя.. проклятье на их поганый род!
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14.05.2021 13:33 Відповісти
нет, эта рожденная на паРаше в рассеянских **...нях мразь, таки рассенский политик. мертвечук рассеянский политик, антиукраинская гнида, засланная в Украину вредить и заниматься подрывной деятельностью.
украинским политиком его можно назвать только сильно приняв, или сознательно извращая факты.
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14.05.2021 13:42 Відповісти
письков, мы тебе верим, не старайся так сильно!
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14.05.2021 13:49 Відповісти
Писька, не выдумывай! Не политиком, а гнойником, который питается с клитора моржовой звизды!!!
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14.05.2021 14:16 Відповісти
Український посіпака кремлівського *****
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14.05.2021 14:17 Відповісти
малоросський, а не Український...
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14.05.2021 14:24 Відповісти
Писюн запомни:
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14.05.2021 14:37 Відповісти
Пєсков про стосунки Медведчука з Путіним: Вони знають один одного, неодноразово зустрічалися, але він залишається українським політиком - Цензор.НЕТ 4776
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14.05.2021 14:39 Відповісти
таким самим як і ти))
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14.05.2021 14:51 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти терехови, медведчуки, бойки, рабіновичі, мураєви, лукаші, труханови, тупіцькі, константінави, фокіни, шуфричі...і...і....!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!

рашизм=тероризм
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14.05.2021 15:05 Відповісти
 
 