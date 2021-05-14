УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5100 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниЗдоров'я Коронавірус і карантин
2 497 12
вакцина (3528) карантин (16095) COVID-19 (18065) коронавірус (16711) Pfizer (168) AstraZeneca (128)

Змішування доз COVID-вакцини AstraZeneca і Pfizer призводить до більш частих побічних реакцій, - дослідження Оксфордського університету

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Змішування доз COVID-вакцини AstraZeneca і Pfizer призводить до більш частих побічних реакцій, - дослідження Оксфордського університету

Змішування доз вакцини Oxford-AstraZeneca і Pfizer-BioNTech при різних схемах імунізації призводить до частіших побічних реакцій (від легких до помірних) порівняно зі стандартними схемами дозування, коли дві дози дають однією вакциною.

Про це пишуть в журналі The BMJ автори дослідження на цю тему з Оксфордського університету, передає Цензор.НЕТ із посиланням ЛігаБізнесІнформ.

Змішані схеми вакцинації проти коронавірусу розглядаються в декількох країнах.

Вчені залучили до дослідження 830 учасників від 50 років і старше. 463 людини розбили на чотири групи з 28-денним інтервалом між дозами і 367 - на групи з 84-денним інтервалом. Вивчалися схеми: а) спочатку доза Pfizer, потім AstraZeneca, б) AstraZeneca, потім Pfizer, в) дві дози AstraZeneca, г) дві дози Pfizer.

При інтервалі в 28 днів обидва змішані режими викликали більш часті побічні реакції після другої дози, ніж стандартні режими. Це з'ясувалося в тому числі за кількістю пропусків роботи на наступний день після імунізації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-вакцина для першого щеплення закінчилася в більшості областей: наступна поставка в Україну очікується 24-25 травня, - Ляшко

Про лихоманку повідомили: 34% учасників схеми AstraZeneca → Pfizer ( порівняно з 10% одержувачів AstraZeneca → AstraZeneca), а також 41% одержувачів Pfizer → AstraZeneca (порівняно з 21% одержувачів Pfizer → Pfizer).

Аналогічне збільшення частоти "побічок" спостерігалося і в частині ознобу, втоми, головного болю, болю в суглобах, нездужання і м'язового болю. Всі ці явища були короткостроковими. Інших проблем з безпекою не виявлено.

Автори поки не знають, чи пов'язано це з поліпшенням імунної відповіді; ці дані почнуть з'являтися через кілька тижнів.

Про використання парацетамолу протягом 48 годин після другої дози повідомили 36% при схемі AstraZeneca → AstraZeneca, 57% - AstraZeneca → Pfizer, 41% - Pfizer → Pfizer, і 60% - Pfizer → AstraZeneca.

Також читайте: За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 21 587 осіб, загалом - 918 164, - Степанов

Вплив змішаних схем на молодші вікові групи ще не відомий. "В цілому ми спостерігаємо більш високу швидкість реактогенності при звичайній схемі вакцинації в молодших вікових групах, тому у них вона може бути ще вище", - пишуть автори.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+3
Це в Україні знали давно. Правда на прикладі горілки і портвейну. Або самогона і пива.
показати весь коментар
14.05.2021 13:25
+2
Степашка припхав сюди різного шмурдяка і буде коктейль.
показати весь коментар
14.05.2021 13:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це в Україні знали давно. Правда на прикладі горілки і портвейну. Або самогона і пива.
показати весь коментар
14.05.2021 13:25 Відповісти
Хочу написати українським поборникам вакцинації цікаву новину зі Швеції. Управління охорони здоров,я Швеції повідомило, що після вакцинації захворіло коронавірусом 6000 чоловік, 187 привитих осіб померло від коронавірусу, 20 попало в реанімацію. Хочу спитати у ботів вакцинаторів - вони вже привились? Хочу спитати у Степанова - він розуміє що нав,язує людям? Хочу спитати модераторів Цензора - навіщо вони банять тих, хто надає таку ось інформацію? Вони хочуть,щоб Україна повторила шведський досвід?
показати весь коментар
14.05.2021 15:52 Відповісти
Степашка припхав сюди різного шмурдяка і буде коктейль.
показати весь коментар
14.05.2021 13:27 Відповісти
Не буде.

...на вторую дозу ни с кем ещё не договаривались...

Они раздельно поступают.
показати весь коментар
14.05.2021 13:31 Відповісти
- Сказали, что ты портвейн с водкой мешаешь!
- Ну и что?! Говорил ему, а он: "Коктейль, коктейль..." Хиппи лохматый!

"Осенний марафон"
показати весь коментар
14.05.2021 13:35 Відповісти
ви коли-небудь горілку з портвейном, вермутом та пивом мішали?
показати весь коментар
14.05.2021 13:31 Відповісти
"...коктейль, коктейль... Хиппи волосатый..."(с) Смешивание доз COVID-вакцины AstraZeneca и Pfizer приводит к более частым побочным реакциям, - исследование Оксфордского университета - Цензор.НЕТ 6153
Смешивание доз COVID-вакцины AstraZeneca и Pfizer приводит к более частым побочным реакциям, - исследование Оксфордского университета - Цензор.НЕТ 392
показати весь коментар
14.05.2021 13:36 Відповісти
На самом деле важно....вооот это!!! наконец то они начали различать кольца. Т.е. гравитационные линзы. Их можно делать самим и ...РАЗМЕР имеет значение!!! Не путайте это не черные дыры!!! А это уже КРИТИЧЕСКИ важно, именно применяя линзы можно делать другие формы жизни. Именно так и был сделан ..коронавирус.....до ПОЖАРА!!! Оригинал был утрачен. То что вы видите сейчас, всего лишь доработки.

У 2020 році астрономи, що працювали на радіоінтерферометрів ASKAP в Австралії, помітили чотири незвичайні структури у формі кілець розмірами близько однієї кутової хвилини. Вони виглядали так незвично, що вчені вирішили перевірити, чи не пов'язані ці «дивні радіокруги» (Odd Radio Circles, ORCs) з помилками техніки або спостережень. Однак такі ж надзвичайно слабкі й далекі сигнали вдалося виявити в архівах, які отримали раніше, незалежно від роботи на ASKAP. З чим пов'язана поява ORCs, поки не відомо
показати весь коментар
14.05.2021 13:37 Відповісти
ничё вы не понимаете в колбасных обрезках - AstraZeneca без Pfizer не вставляет.
показати весь коментар
14.05.2021 14:11 Відповісти
а если к этой смеси вакцин добавить еще сульфозин+аминазин+галоперидол+омнопон и заполировать оксибутиратом, то.....Змішування доз COVID-вакцини AstraZeneca і Pfizer призводить до більш частих побічних реакцій, - дослідження Оксфордського університету - Цензор.НЕТ 4267
показати весь коментар
14.05.2021 14:18 Відповісти
О да! А не проще было бы спросить у бомжей - как бьёт по остаткам мозгов смесь пива и водки. А далее провести параллели.
показати весь коментар
14.05.2021 14:34 Відповісти
Це ж вакцини різних типів, як їх можна змішувати?
показати весь коментар
14.05.2021 15:51 Відповісти
 
 