Змішування доз COVID-вакцини AstraZeneca і Pfizer призводить до більш частих побічних реакцій, - дослідження Оксфордського університету
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Змішування доз вакцини Oxford-AstraZeneca і Pfizer-BioNTech при різних схемах імунізації призводить до частіших побічних реакцій (від легких до помірних) порівняно зі стандартними схемами дозування, коли дві дози дають однією вакциною.
Про це пишуть в журналі The BMJ автори дослідження на цю тему з Оксфордського університету, передає Цензор.НЕТ із посиланням ЛігаБізнесІнформ.
Змішані схеми вакцинації проти коронавірусу розглядаються в декількох країнах.
Вчені залучили до дослідження 830 учасників від 50 років і старше. 463 людини розбили на чотири групи з 28-денним інтервалом між дозами і 367 - на групи з 84-денним інтервалом. Вивчалися схеми: а) спочатку доза Pfizer, потім AstraZeneca, б) AstraZeneca, потім Pfizer, в) дві дози AstraZeneca, г) дві дози Pfizer.
При інтервалі в 28 днів обидва змішані режими викликали більш часті побічні реакції після другої дози, ніж стандартні режими. Це з'ясувалося в тому числі за кількістю пропусків роботи на наступний день після імунізації.
Про лихоманку повідомили: 34% учасників схеми AstraZeneca → Pfizer ( порівняно з 10% одержувачів AstraZeneca → AstraZeneca), а також 41% одержувачів Pfizer → AstraZeneca (порівняно з 21% одержувачів Pfizer → Pfizer).
Аналогічне збільшення частоти "побічок" спостерігалося і в частині ознобу, втоми, головного болю, болю в суглобах, нездужання і м'язового болю. Всі ці явища були короткостроковими. Інших проблем з безпекою не виявлено.
Автори поки не знають, чи пов'язано це з поліпшенням імунної відповіді; ці дані почнуть з'являтися через кілька тижнів.
Про використання парацетамолу протягом 48 годин після другої дози повідомили 36% при схемі AstraZeneca → AstraZeneca, 57% - AstraZeneca → Pfizer, 41% - Pfizer → Pfizer, і 60% - Pfizer → AstraZeneca.
Вплив змішаних схем на молодші вікові групи ще не відомий. "В цілому ми спостерігаємо більш високу швидкість реактогенності при звичайній схемі вакцинації в молодших вікових групах, тому у них вона може бути ще вище", - пишуть автори.
Будь ласка, зачекайте...
...на вторую дозу ни с кем ещё не договаривались...
Они раздельно поступают.
- Ну и что?! Говорил ему, а он: "Коктейль, коктейль..." Хиппи лохматый!
"Осенний марафон"
У 2020 році астрономи, що працювали на радіоінтерферометрів ASKAP в Австралії, помітили чотири незвичайні структури у формі кілець розмірами близько однієї кутової хвилини. Вони виглядали так незвично, що вчені вирішили перевірити, чи не пов'язані ці «дивні радіокруги» (Odd Radio Circles, ORCs) з помилками техніки або спостережень. Однак такі ж надзвичайно слабкі й далекі сигнали вдалося виявити в архівах, які отримали раніше, незалежно від роботи на ASKAP. З чим пов'язана поява ORCs, поки не відомо