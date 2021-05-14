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Новини Політика України
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РНБО (1721) Офіс Президента (1753)

В ОПУ підтвердили проведення сьогодні засідання РНБО: На 17.30 заплановано брифінг за його результатами

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В ОПУ підтвердили проведення сьогодні засідання РНБО: На 17.30 заплановано брифінг за його результатами

В Офісі Президента України підтвердили, що сьогодні, 14 травня, відбудеться чергове засідання РНБО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОПУ.

Зазначається, що орієнтовно о 17.30 відбудеться брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України. Хто буде спікером, не уточнюється. Також не повідомляється про порядок денний майбутнього засідання.

Брифінг транслюватиметься онлайн на офіційній фейсбук-сторінці Офісу Президента України.

Також читайте: Сьогодні відбудеться засідання РНБО. Буде продовження санкцій (оновлено)

Автор: Анастасія Потіха
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снова у вислюка оманського будут тестить корабельных сосен и создавать имитацию бурной деятельности для зебилов В ОПУ подтвердили проведение сегодня заседания СНБО: На 17.30 запланирован брифинг по его результатам - Цензор.НЕТ 6860
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14.05.2021 13:35 Відповісти
що- будуть розкуркулювати бЭню... В ОПУ подтвердили проведение сегодня заседания СНБО: На 17.30 запланирован брифинг по его результатам - Цензор.НЕТ 7767
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14.05.2021 13:35 Відповісти
Питання перше: чому українці заварюють пакетик чаю тільки один раз? Зажерлись може?))
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14.05.2021 13:38 Відповісти
Будуть звітувати скільки ще олігархів залишилось?
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14.05.2021 13:40 Відповісти
подальше от вагнера и говносудьи...
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14.05.2021 13:46 Відповісти
Цікаво, хто в цій серії буде в головній ролі? Мабуть Ахметов, Коломойський, Фірташ, Новінський, Боголюбський, чи то свої? А підозри вже вручили контрабандистам?
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14.05.2021 15:29 Відповісти
 
 