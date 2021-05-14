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В ОПУ підтвердили проведення сьогодні засідання РНБО: На 17.30 заплановано брифінг за його результатами
Новини Цензор.НЕТ Політика України
В Офісі Президента України підтвердили, що сьогодні, 14 травня, відбудеться чергове засідання РНБО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОПУ.
Зазначається, що орієнтовно о 17.30 відбудеться брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України. Хто буде спікером, не уточнюється. Також не повідомляється про порядок денний майбутнього засідання.
Брифінг транслюватиметься онлайн на офіційній фейсбук-сторінці Офісу Президента України.
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Scorpman Y
показати весь коментар14.05.2021 13:35 Відповісти Мені подобається 2
я гражданин Украины
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Oljik
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Антон Ламехуза
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Анатолий К 65c6a92d
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