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Новини Політика України
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На переоформлення субсидій громадянам дали 5 місяців: Мінсоцполітики розповіло, куди звертатися і які документи подавати

Новини Цензор.НЕТ Політика України

На переоформлення субсидій громадянам дали 5 місяців: Мінсоцполітики розповіло, куди звертатися і які документи подавати

У зв'язку з ухваленими в травні змінами в програмі житлових субсидій охочі отримувати державну допомогу мають переоформити документи в будь-який час протягом п'яти місяців.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства соціальної політики, передає Цензор.НЕТ.

При цьому міністерство закликає не створювати масових скупчень у місцях подачі документів, оскільки субсидія всім домогосподарствам, які подали заявки в травні-вересні 2021 року, призначена з травня 2021 року.

"Просимо усіх, хто потребує підтримки держави, не піддаватися панічним настроям, не створювати масових скупчень, адже житлова субсидія особам, які звернулися за її призначенням у будь-який місяць з травня до вересня 2021 р., буде нарахована починаючи з травня 2021 року", – йдеться в повідомленні.

Також читайте: Нові правила нарахування субсидій: Кабмін зобов'язав подавати декларацію про доходи та витрати у разі оформлення заявки

У Мінсоцполітики нагадали, що звернутися за оформленням субсидії можна через уповноважених осіб територіальних громад і ЦНАП, у структурні підрозділи з питань соцзахисту райдержадміністрацій або виконавчих органів міських рад, а також надіслати заповнені бланки поштою на адресу органу соцзахисту або оформити субсидію через електронний сервіс на сайті Мінсоцполітики.

Бланки заяви та декларації можна роздрукувати з офіційного вебсайту Мінсоцполітики з метою їх надання в паперовій формі особисто або надсилання поштою до органів соціального захисту населення, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади та посадових осіб центру надання адміністративних послуг.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України суттєво змінив порядок призначення житлових субсидій. За новими правилами, які вводяться з 1 травня, позбавлятимуть субсидій у разі наявності депозитів у банках, покупки валюти та інших покупок на 50 тисяч гривень.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+22
а ведь при "бОрыге" Порохе - все было практически автоматически - никакой тупой диджитализации от зеленского, когда нужно собрать 100500 СПРАВОК... И без очередей (привет новым заражениям как раз среди пенсионеров и безработных!)
И субсидии нарИду давали не от 20+% как стало при клоуне, а при 12% расходах...
В общем, мудрому нарИду - клоун снова показал "велосипед и губозакаточную машинку" На переоформление субсидий гражданам дали 5 месяцев: Минсоцполитики рассказало, куда обращаться и какие документы подавать - Цензор.НЕТ 7693
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14.05.2021 13:57
+22
На переоформление субсидий гражданам дали 5 месяцев: Минсоцполитики рассказало, куда обращаться и какие документы подавать - Цензор.НЕТ 8061
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14.05.2021 14:02
+19
С 2019-ого года, количество выдаваемых субсидий уменьшилось в ЧЕТЫРЕ РАЗА!
Это все, что вам надо знать о "заботе" Зеленского о своем ЛОХторате.
На переоформление субсидий гражданам дали 5 месяцев: Минсоцполитики рассказало, куда обращаться и какие документы подавать - Цензор.НЕТ 6412
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14.05.2021 13:53
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Закон прийняли, а бланків нема і невідомо коли будуть. На переоформление субсидий гражданам дали 5 месяцев: Минсоцполитики рассказало, куда обращаться и какие документы подавать - Цензор.НЕТ 8439
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14.05.2021 13:52 Відповісти
А слабО новость прочесть? В тексте есть ссылка на скачивание.
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14.05.2021 14:25 Відповісти
образцы бланков можно посмотреть в этой статье есть ссылки. Только их теперь не два как было раньше а цельных СЕМЬ. С интересными вопросами, об учете и членов семей даже не зарегистрированных в этом помещении. ( с их доходами, транспортом, покупками и т.д). Энто как...
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14.05.2021 15:13 Відповісти
Почему среди соевых только умственно отсталые которые даже не могут осилить прочитать новость?
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14.05.2021 16:51 Відповісти
На переоформлення субсидій громадянам дали 5 місяців: Мінсоцполітики розповіло, куди звертатися і які документи подавати - Цензор.НЕТ 1727Отримуєш почесний номер На переоформлення субсидій громадянам дали 5 місяців: Мінсоцполітики розповіло, куди звертатися і які документи подавати - Цензор.НЕТ 8310 34.
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14.05.2021 18:32 Відповісти
С 2019-ого года, количество выдаваемых субсидий уменьшилось в ЧЕТЫРЕ РАЗА!
Это все, что вам надо знать о "заботе" Зеленского о своем ЛОХторате.
На переоформление субсидий гражданам дали 5 месяцев: Минсоцполитики рассказало, куда обращаться и какие документы подавать - Цензор.НЕТ 6412
показати весь коментар
14.05.2021 13:53 Відповісти
p.s.: жду зе-бота, с пеной у рта доказывающего, что у 3/4 субсидиантов ахрененно выросли зарплаты.
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14.05.2021 13:55 Відповісти
На переоформление субсидий гражданам дали 5 месяцев: Минсоцполитики рассказало, куда обращаться и какие документы подавать - Цензор.НЕТ 5880 На переоформление субсидий гражданам дали 5 месяцев: Минсоцполитики рассказало, куда обращаться и какие документы подавать - Цензор.НЕТ 5880 На переоформление субсидий гражданам дали 5 месяцев: Минсоцполитики рассказало, куда обращаться и какие документы подавать - Цензор.НЕТ 5880
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14.05.2021 13:58 Відповісти
зато на Медведчука надели браслет. лошье73 в экстазе
На переоформление субсидий гражданам дали 5 месяцев: Минсоцполитики рассказало, куда обращаться и какие документы подавать - Цензор.НЕТ 5326
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14.05.2021 14:08 Відповісти
На переоформление субсидий гражданам дали 5 месяцев: Минсоцполитики рассказало, куда обращаться и какие документы подавать - Цензор.НЕТ 2625
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14.05.2021 13:59 Відповісти
Зеленым денег не хватает, заработать их они не умеют, будут драть лохторат всеми доступными и известными способами и позами.
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14.05.2021 14:26 Відповісти
а ведь при "бОрыге" Порохе - все было практически автоматически - никакой тупой диджитализации от зеленского, когда нужно собрать 100500 СПРАВОК... И без очередей (привет новым заражениям как раз среди пенсионеров и безработных!)
И субсидии нарИду давали не от 20+% как стало при клоуне, а при 12% расходах...
В общем, мудрому нарИду - клоун снова показал "велосипед и губозакаточную машинку" На переоформление субсидий гражданам дали 5 месяцев: Минсоцполитики рассказало, куда обращаться и какие документы подавать - Цензор.НЕТ 7693
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14.05.2021 13:57 Відповісти
...министерство призывает не создавать массовых скоплений в местах подачи документов ...

хаха.. типичный идиотизм от зебильной власти: принесите кучу справок и бумажет, выстойте в очереди но.. не создавайте "массовых скоплений"))
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14.05.2021 14:00 Відповісти
Мне было жалко смотреть на стариков, простаивающих в очередях у Привата или Ощадбанка зимой в мороз, когда они переходили на Нафтогаз. Уроды зеленые, никак не набьют свои карманы.
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14.05.2021 14:03 Відповісти
правильно нАрид, не нарИд.
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14.05.2021 14:28 Відповісти
Вчера был случайно в светлом городе Херсоне,трава по пояс ,дороги разбиты,на всех зданиях реклама наркоты.Но вдруг неожиданно этот задрыпаный городок решил посетить ,великий слуга от уродов,мистер розумков! Да же при приезде зека я такого нигде не встречал! На каждом перекрестке по полицаю,светофоры все отключены во всем городе,скорые помощи не пропускают, сплошные пробки.Ну а вечером убытие ,великого слуги! Караван из 16 машин,мигалки,скорая помощь,скорость по городу 150 км !! Хочу спросить у зедебилов избирателей,вы этого хотели? Что бы опять все вернулось?
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14.05.2021 14:31 Відповісти
Хы... ...если я сегодня поеду в Украину оформлять пенсию с 1974 по 1996... ...то проезд выйдет дороже, чем десятилетняя пенсия + все компенсаци... - оформление.

Так шо, не волнуйтесь -- я не посягну на то, шо рассказало Минсоцполитики! *)
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14.05.2021 14:01 Відповісти
На переоформление субсидий гражданам дали 5 месяцев: Минсоцполитики рассказало, куда обращаться и какие документы подавать - Цензор.НЕТ 1362
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14.05.2021 14:01 Відповісти
На переоформление субсидий гражданам дали 5 месяцев: Минсоцполитики рассказало, куда обращаться и какие документы подавать - Цензор.НЕТ 8061
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14.05.2021 14:02 Відповісти
Только очень тупой не видит различия в ситуации войны, глобального бегства капиталов из банковской системы и страны в целом, падения промышленности, разрывов технологических цепочек из-за оккупации, падения курса и обесценения валюты, как следствие гиперинфляции 14-15 г.г. и скачков инфляции в ситуации стабильности валютного курса.
Но ожидайте следующей порции обещаний к приближающимся выборам. Заживете. С зажопом.
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14.05.2021 14:47 Відповісти
Какое счастье "нам дали 5 месяцев на переоформление субсидии". А у меня вопрос, и не один, почему не 9 как назначила природа, а только 5 и неужели за это время у пенсионеров пройдут все болячки и самое, диджитальное, выростут здоровые ноги для беготни по обезумевшим чиновникам. А вот за 9 может кто чего и родит.
У чиновника есть много всего от народа - отделы соцзащиты с мебелью и кондеционированым повитрям - Сидите совейте в своём Дурсовете. Дак нет же давай заставим пенсов сделать, шире шаг, в сторону кладбища. И что самое главное у них это выходит и знатно.
А может этих изобретателей, прекрасного далёка, заставить самих прошвырнуться по местам проживания пенсов, с состряпать все необходимые бумажёнки. А за одно что бы пробзделись и проветрили кабинеты после себя.
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14.05.2021 14:26 Відповісти
Дави их... На переоформлення субсидій громадянам дали 5 місяців: Мінсоцполітики розповіло, куди звертатися і які документи подавати - Цензор.НЕТ 8494
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14.05.2021 14:33 Відповісти
Та ты шо?! Через 20 лет население бывшей Украины составит 20 млн и 80% пенсов. Хто будет ездить в Польшу и орду подымать их вяличие??!
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14.05.2021 14:46 Відповісти
А что там с колбасой, по 2,2, надеюсь при Овоще была?
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14.05.2021 14:49 Відповісти
Появились в сети образцы бланков.. Это что то. Если раньше это было всего 2 бланка ( заявление и декларация) то теперь это ВОСЕМЬ !!! бланков с довольно запутанными вопросами и нюансами.. Особенно про членов семей незарегистрированных в данном доме ( помещении)... по ним тоже все входит в учет. Представляю бедных стариков и что им с этим ворохом бумаг нужно будет делать. Думаю что сеть управлений соц службы рухнет под наплывом людей, с каждым им придется работать отдельно и заполнять вместе с ними, каждую бумажку.. И это в период пандемии.. Да уж , как горят " зачем враги, когда есть такие друзья".
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14.05.2021 15:10 Відповісти
По-моему, они хотят ,чтобы пенсы просто сдохли!
Ведь народ кинется переоформлять субсидии одновременно, перезаражаются в тех очередях, помрут от ковида, сердечных приступов, давки, жары и нервов.
спасибо найвелычнейшему окурку с его моносбродом!
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15.05.2021 00:34 Відповісти
 
 