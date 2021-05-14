На переоформлення субсидій громадянам дали 5 місяців: Мінсоцполітики розповіло, куди звертатися і які документи подавати
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У зв'язку з ухваленими в травні змінами в програмі житлових субсидій охочі отримувати державну допомогу мають переоформити документи в будь-який час протягом п'яти місяців.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства соціальної політики, передає Цензор.НЕТ.
При цьому міністерство закликає не створювати масових скупчень у місцях подачі документів, оскільки субсидія всім домогосподарствам, які подали заявки в травні-вересні 2021 року, призначена з травня 2021 року.
"Просимо усіх, хто потребує підтримки держави, не піддаватися панічним настроям, не створювати масових скупчень, адже житлова субсидія особам, які звернулися за її призначенням у будь-який місяць з травня до вересня 2021 р., буде нарахована починаючи з травня 2021 року", – йдеться в повідомленні.
У Мінсоцполітики нагадали, що звернутися за оформленням субсидії можна через уповноважених осіб територіальних громад і ЦНАП, у структурні підрозділи з питань соцзахисту райдержадміністрацій або виконавчих органів міських рад, а також надіслати заповнені бланки поштою на адресу органу соцзахисту або оформити субсидію через електронний сервіс на сайті Мінсоцполітики.
Бланки заяви та декларації можна роздрукувати з офіційного вебсайту Мінсоцполітики з метою їх надання в паперовій формі особисто або надсилання поштою до органів соціального захисту населення, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади та посадових осіб центру надання адміністративних послуг.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів України суттєво змінив порядок призначення житлових субсидій. За новими правилами, які вводяться з 1 травня, позбавлятимуть субсидій у разі наявності депозитів у банках, покупки валюти та інших покупок на 50 тисяч гривень.
Будь ласка, зачекайте...
Это все, что вам надо знать о "заботе" Зеленского о своем ЛОХторате.
И субсидии нарИду давали не от 20+% как стало при клоуне, а при 12% расходах...
В общем, мудрому нарИду - клоун снова показал "велосипед и губозакаточную машинку"
хаха.. типичный идиотизм от зебильной власти: принесите кучу справок и бумажет, выстойте в очереди но.. не создавайте "массовых скоплений"))
Так шо, не волнуйтесь -- я не посягну на то, шо рассказало Минсоцполитики! *)
Но ожидайте следующей порции обещаний к приближающимся выборам. Заживете. С зажопом.
У чиновника есть много всего от народа - отделы соцзащиты с мебелью и кондеционированым повитрям - Сидите совейте в своём Дурсовете. Дак нет же давай заставим пенсов сделать, шире шаг, в сторону кладбища. И что самое главное у них это выходит и знатно.
А может этих изобретателей, прекрасного далёка, заставить самих прошвырнуться по местам проживания пенсов, с состряпать все необходимые бумажёнки. А за одно что бы пробзделись и проветрили кабинеты после себя.
Ведь народ кинется переоформлять субсидии одновременно, перезаражаются в тех очередях, помрут от ковида, сердечных приступов, давки, жары и нервов.
спасибо найвелычнейшему окурку с его моносбродом!