СБУ провела масштабний оперативно-штабний збір у Херсоні: Відпрацювали дії у разі можливої агресії РФ

У Херсоні, за координації СБУ та Представництва Президента України в АР Крим, відбувся оперативно-штабний збір. Він був присвячений безпековій ситуації на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією АР Крим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Була перевірена готовність України до практичних дій у випадку поширення збройної агресії РФ. Зокрема, щодо можливого нападу РФ вглиб суверенної території України. Особливу увагу учасники наради акцентували на протидії наростаючим терористичним загрозам, розвідувально-підривній активності у прикордонних районах з АР Крим, гарантованому захисту конституційних прав і свобод громадян України", - йдеться в повідомленні.

Також учасники відпрацювали механізми взаємодії органів державної влади, до повноважень яких належить реалізація державної політики з питань деокупації та реінтеграції ТОТ АР Крим та м. Севастополь.

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У заході також взяли участь представники Ради національної безпеки та оборони України, Збройних Сил, Державної прикордонної служби, Прокуратури в АР Крим та м. Севастополь, Національної поліції, Державного бюро розслідувань, регіонального відділення Фонду державного майна, Державної фіскальної служби, Державної міграційної служби, Державної споживчої служби, Укртрансбезпеки та інші.

Також, відповідно до рішень РНБО України, учасники розглянули питання забезпечення оперативної готовності до практичних дій у разі виникнення кризових ситуацій на тимчасово окупованому півострові. Зокрема, відпрацьовано питання застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) щодо юридичних та фізичних осіб, причетних до фінансування терористичної діяльності, сприянню незаконно утвореним формуванням і органам управління, які діють на окупованій території.

Обговорено формування доказової бази і стан розкриття кримінальних проваджень щодо злочинів, вчинених в умовах збройної агресії РФ проти України і збройного конфлікту на території АР Крим та м. Севастополь.

Оперативно-штабний збір відбувся на виконання директивних доручень Володимира Зеленського.