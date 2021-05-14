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Росія (47279) санкції (6858) Боррель (787)

Євросоюз має обережніше використовувати санкції. Ми не можемо запроваджувати їх проти всіх і вся, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Євросоюз має обережніше використовувати санкції. Ми не можемо запроваджувати їх проти всіх і вся, - Боррель

Європейський Союз має відповідальніше й акуратніше ставитися до запровадження санкцій, вважає глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив, виступаючи в п'ятницю в мадридському університеті Комплутенсе.

"Ми маємо обережно ставитися до нашої зовнішньої політики. Щоб вона не стала лише політикою санкцій, оскільки санкції самі по собі не є політикою", - сказав Боррель

Боррель зазначив, що "ЄС не запроваджує санкції загального характеру, як це роблять США, оскільки у ЄС немає бажання, щоб санкції негативно позначилися на населенні і створювали гуманітарні проблеми".

"Ми запроваджуємо санкції щодо конкретних приватних осіб або установ, і санкції зачіпають конкретну людину або організацію - заморожуються активи в Європі і вводиться заборона на поїздки до Європи", - наголосив він.

Водночас Боррель заявив, що як альтернатива ЄС припиняє торгівлю і призупиняє імпорт, як це сталося з Росією.

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"Ми запровадили економічні санкції щодо Росії, але Росія відповіла контрзаходами, які здійснили вкрай негативний вплив на низку секторів іспанської економіки", - сказав глава європейської дипломатії.

"Нам необхідно з ретельністю підходити до питання про те, на кого саме впливати санкціями, але ми не можемо ставати тим, хто запроваджує санкції проти всіх і вся. Ми не можемо вводити санкції щодня проти всього світу", - наголосив Боррель.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
Хоспаде, уберите уже это никчёмное ничтожество, все за лаврами чемберлена бегает
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14.05.2021 14:13
+10
Він не дуже розумним виявився поблизу, або не зрозумів що в Москві його просто послали нах.
Санкції проти Козлостана треба вводити жорсткі і в усіх напрямках - фінансових, економічних, гуманітарних, інакше взагалі не має сенсу вводити ніжно дівочі санкції
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14.05.2021 14:18
+7
А, дададада... Никада низзя санкции ввадить! А то путьенхуйло нападёть!
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14.05.2021 14:15
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Хоспаде, уберите уже это никчёмное ничтожество, все за лаврами чемберлена бегает
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14.05.2021 14:13 Відповісти
Кто же его уберёт, если это тенденция доброй половины руководства в ЕС. И наругать-озаботиться и чтобы свой карман не пострадал, и при этом вести вечный "диалог", как в Карабахе целых 28 лет болтали, а некоторые из болтунов даже на карте не могли показать, где этой самый Карабах находится, зато зарплаты, бонусы и пенсии исправно платятся
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14.05.2021 14:20 Відповісти
А, дададада... Никада низзя санкции ввадить! А то путьенхуйло нападёть!
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14.05.2021 14:15 Відповісти
Він не дуже розумним виявився поблизу, або не зрозумів що в Москві його просто послали нах.
Санкції проти Козлостана треба вводити жорсткі і в усіх напрямках - фінансових, економічних, гуманітарних, інакше взагалі не має сенсу вводити ніжно дівочі санкції
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14.05.2021 14:18 Відповісти
Импорт чего из рашки они приостановили? Газа?)
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14.05.2021 14:22 Відповісти
история ни чему не учит ... тот кто намерен поглощать государства , на одном или двух не остановится никогда , давно Европа избавилась от ивана ? хотите повторить ?
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14.05.2021 14:24 Відповісти
Пусть это чудо ещё раз в рейх съездит. В прошлый раз там его разве что нах@й не посылали.
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14.05.2021 14:28 Відповісти
Украине не приходится надеяться на какую-то серьезную помощь от ЕС... Помогут только США, Польша и страны Балтии... А с точки зрения строительства "Северного потока" Германия наносить Украине весьма значительный ущерб!
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14.05.2021 14:31 Відповісти
цьому Боррелю свинособаки хіба що на голову не нагадили, а воно все каже про "обережність"
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14.05.2021 15:22 Відповісти
_Боррель - жалкое ничтожество! Воплощение никчёмности и ничтожности ЕС, улёгшегося под людоеда путлера.
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14.05.2021 16:23 Відповісти
Тоді ждіть поки вам "введуть" зо всіх сторін, пізно буде за благополуччя громадян думати.
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14.05.2021 16:43 Відповісти
 
 