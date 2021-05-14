Євросоюз має обережніше використовувати санкції. Ми не можемо запроваджувати їх проти всіх і вся, - Боррель

Європейський Союз має відповідальніше й акуратніше ставитися до запровадження санкцій, вважає глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив, виступаючи в п'ятницю в мадридському університеті Комплутенсе.

"Ми маємо обережно ставитися до нашої зовнішньої політики. Щоб вона не стала лише політикою санкцій, оскільки санкції самі по собі не є політикою", - сказав Боррель

Боррель зазначив, що "ЄС не запроваджує санкції загального характеру, як це роблять США, оскільки у ЄС немає бажання, щоб санкції негативно позначилися на населенні і створювали гуманітарні проблеми".

"Ми запроваджуємо санкції щодо конкретних приватних осіб або установ, і санкції зачіпають конкретну людину або організацію - заморожуються активи в Європі і вводиться заборона на поїздки до Європи", - наголосив він.

Водночас Боррель заявив, що як альтернатива ЄС припиняє торгівлю і призупиняє імпорт, як це сталося з Росією.

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"Ми запровадили економічні санкції щодо Росії, але Росія відповіла контрзаходами, які здійснили вкрай негативний вплив на низку секторів іспанської економіки", - сказав глава європейської дипломатії.

"Нам необхідно з ретельністю підходити до питання про те, на кого саме впливати санкціями, але ми не можемо ставати тим, хто запроваджує санкції проти всіх і вся. Ми не можемо вводити санкції щодня проти всього світу", - наголосив Боррель.