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Путін вирішив, що Україну перетворюють на антипод Росії: Як видно, постійно отримуватимемо новини, що потребують особливої ​​уваги

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Путін вирішив, що Україну перетворюють на антипод Росії: Як видно, постійно отримуватимемо новини, що потребують особливої ​​уваги

Президент РФ Володимир Путін вважає, що Україну нібито намагаються перетворити на антипод Росії. У властивій РФ манері Путін жодного слова не сказав про російську агресію на адресу України.

Про це він заявив сьогодні, відкриваючи оперативну нараду з членами Ради безпеки РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Як видно, і це дуже сумно, Україну повільно, але впевнено перетворюють на якийсь антипод Росії, на якусь Антіросію, якийсь майданчик, з території якого ми постійно, з огляду на все, отримуватимемо новини, що потребують особливої ​​з нашого боку уваги з точки зору гарантування безпеки Російської Федерації", - сказав російський президент.

У властивій РФ манері Путін жодного слова не сказав про російську агресію на адресу України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конкретні деталі можливої ​​зустрічі Зеленського і Путіна ще обговорюються, - Єрмак

Як повідомлялося, раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія в ході контрольної перевірки успішно перекинула до західних кордонів дві армії і три з'єднання ПДВ.

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Також 8 квітня глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич підтримав надання Плану дій щодо членства в НАТО для України. "Україна вже упродовж 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану дій для членства. Мабуть, уже таки час надати цей План Україні. Це буде щонайменше сигналом від нас (НАТО. - Ред.), що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення", - сказав Рінкевич.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.

16 квітня президент України Володимир Зеленський під час візиту до Парижа обговорив безпекову ситуацію на сході України з президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Як пізніше повідомила пресслужба Меркель, канцлер ФРН Ангела Меркель, президент Франції Емманюель Макрон і президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів закликали Росію відвести від кордону з Україною перекинуті туди війська.

За підсумками переговорів також стало відомо, що найближче засідання радників лідерів країн Нормандської четвірки відбудеться 19 квітня.

Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак стверджує, що під час переговорів Зеленського з Меркель і Макроном жодних пропозицій, які виходили б за межі інтересів України, навіть не звучало. Зі свого боку президент Франції Емманюель Макрон заявив, що міжнародне співтовариство має окреслити "чіткі червоні лінії" у відносинах з Росією.

20 квітня в ПАРЄ закликали Росію припинити військові провокації біля кордонів України. 22 квітня Шойгу заявив про початок відведення військ РФ від кордонів України.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16
как будто антипод сумасшедшим это что-то плохое
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14.05.2021 14:44
+13
Путин решил, что Украину превращают в антипод России: Судя по всему, будем постоянно получать требующие особого внимания новости - Цензор.НЕТ 1568
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14.05.2021 14:41
+11
цей чудовий чолов'яга, як у жопу дивиться
не можу з ним не погодитись
Україна - це дійсно антипод Московії: зі справжньою, а не фейковою, історією, зі справжньою церквою, зі справжньою свободою
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14.05.2021 14:55
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Путин решил, что Украину превращают в антипод России: Судя по всему, будем постоянно получать требующие особого внимания новости - Цензор.НЕТ 1568
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14.05.2021 14:41 Відповісти
Та пох(!) що воно там ришило*
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14.05.2021 14:42 Відповісти
ёшки-матрёшки! так что же в этом плохого?!
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14.05.2021 14:43 Відповісти
вот и все так говорят!
только ему, дураку, непонятно как же это хорошо, как это замечательно !!! Путін вирішив, що Україну перетворюють на антипод Росії: Як видно, постійно отримуватимемо новини, що потребують особливої ​​уваги - Цензор.НЕТ 5419
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14.05.2021 16:54 Відповісти
как будто антипод сумасшедшим это что-то плохое
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14.05.2021 14:44 Відповісти
Если бы существовала Нобелевская премия войны, ***** было бы её ежегодный лауреат!
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14.05.2021 14:45 Відповісти
Нобелевская премия войны со всем миром = Премии Дарвина Путин решил, что Украину превращают в антипод России: Судя по всему, будем постоянно получать требующие особого внимания новости - Цензор.НЕТ 571
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14.05.2021 14:57 Відповісти
так это Украина напала на Рассию и ввела свои войска в Ростовскую область!..
вон оно как!..
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14.05.2021 14:46 Відповісти
ты ушлёпок своими руками превратил Украину в ненавистную расии страну , пропагандой разжёг ненависть у своего плебса недоразвитого , а теперь рассуждаешь о том что это сделал кто то , урод - тебя и твою мокшанию будут ненавидеть много много лет и даже то что после неё останется - будет вызывать отвращение у украинцев
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14.05.2021 14:46 Відповісти
ХЛО ПНХ!
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14.05.2021 14:47 Відповісти
Швидше би це сталось.
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14.05.2021 14:48 Відповісти
кремлёвская гнида косит под дурня седьмой год, но прекрасно понимает, что пятки его кацапии щекочет усами писькова - пушной зверёк
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14.05.2021 14:51 Відповісти
Ураина с первых шагов и есть антипод кацапии. Ее не нужно в него превращать, как не нужно доказывать, что Украина - унитарное, европейское государство со стабильной этнической территорией, с , преимущественно, славянским населением (народом), а кацапия не известно что, какой-то недоброкачественный винегрет, какая-то адская смесь разных народов, культур, языков, религий, замешанная при помощи экспансии, войн, подкупа, украденных у соседей фактов истории, языка биографий выдающихся людей и пр. пр.....
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14.05.2021 14:55 Відповісти
Путин решил, что Украину превращают в антипод России: Судя по всему, будем постоянно получать требующие особого внимания новости - Цензор.НЕТ 6165
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14.05.2021 14:55 Відповісти
цей чудовий чолов'яга, як у жопу дивиться
не можу з ним не погодитись
Україна - це дійсно антипод Московії: зі справжньою, а не фейковою, історією, зі справжньою церквою, зі справжньою свободою
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14.05.2021 14:55 Відповісти
"не чіпай лихо, поки воно тихо"

плохо, плохо Вы, Владимир Владимирович, знаете "русские пословицы" Путин решил, что Украину превращают в антипод России: Судя по всему, будем постоянно получать требующие особого внимания новости - Цензор.НЕТ 7363

хотел Новороссию в красных труселях, а

получил Антироссию в звездно-полосатых....

ну кто кому дохтор ? Путин решил, что Украину превращают в антипод России: Судя по всему, будем постоянно получать требующие особого внимания новости - Цензор.НЕТ 818
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14.05.2021 14:55 Відповісти
Путин решил, что Украину превращают в антипод России: Судя по всему, будем постоянно получать требующие особого внимания новости - Цензор.НЕТ 2703
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14.05.2021 14:59 Відповісти
в неї пісєчка замацана брудними американськими руками?
який жах!
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14.05.2021 15:02 Відповісти
там все у павутинні.....

"дівка" лише мріє Путін вирішив, що Україну перетворюють на антипод Росії: Як видно, постійно отримуватимемо новини, що потребують особливої ​​уваги - Цензор.НЕТ 5688
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14.05.2021 15:09 Відповісти
это черный юмор такой ? Путін вирішив, що Україну перетворюють на антипод Росії: Як видно, постійно отримуватимемо новини, що потребують особливої ​​уваги - Цензор.НЕТ 5097
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14.05.2021 15:08 Відповісти
Не пробуйте щось аналізувати, просто - споглядайте.
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14.05.2021 15:13 Відповісти
руSSкому міру повірити....себе обманути!!

рашизм=тероризм
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14.05.2021 15:06 Відповісти
Антиподом московії є увесь цивілізований світ. Тому не бачу перепон для того, щоб і Україна долучилася до цієї спільноти. А московити най і далі шукають свій особливий шлях. Мо хто й виживе з них та втрапить, як казав путлєр, до раю... руськомірського раю... Земля їм залізобетоном!
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14.05.2021 15:16 Відповісти
Тобі вболівальники сказали "пішов на юх.." так іди і не розпускай нюні. Чмо ботоксне, напало на Україну, вбило більше 14 тисяч громадян, окупував Крим і частину Донецької та Луганської областей, викрав заводи і що ти чмо чекало від українців? СМи вже чекаємо коли вас будуть чмирити китайці, щоб їм допомогти.
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14.05.2021 15:20 Відповісти
Украину антиподом России сделал именно Кремль.Так, что, Путин, ТЬІ прав.
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14.05.2021 15:27 Відповісти
"Судя по всему, и это очень печально, Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то Антироссию".
Как-то пох, что плеши крымлёвской "печально".
А мне наоборот приятно, что страна всё больше отдаляется от аналога совка.
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14.05.2021 15:46 Відповісти
потрібно визнати рашку державою-терористом. Всім світом визнати.
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14.05.2021 15:46 Відповісти
Вот ...основная новость
Путін вирішив, що Україну перетворюють на антипод Росії: Як видно, постійно отримуватимемо новини, що потребують особливої ​​уваги - Цензор.НЕТ 6828
Теперь понятно почему ожерелье фараонов имели такой вид. Это красота неба на ними.....и..и.....это небо не было привычно голубым!!!!
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14.05.2021 16:07 Відповісти
вид Украины из окошка кремлевского терема ? Путін вирішив, що Україну перетворюють на антипод Росії: Як видно, постійно отримуватимемо новини, що потребують особливої ​​уваги - Цензор.НЕТ 4296
прям "Звезда рашкованской смерти "
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14.05.2021 16:57 Відповісти
шо це, шо це?
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13.07.2021 18:04 Відповісти
Президент РФ Владимир Путин считает, что Украину якобы стараются превратить в антипод России.

...
Вот и хорошо. Вот и ладушки (c) S.T.A.L.K.E.R
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14.05.2021 17:09 Відповісти
*****, об заведись мозгами и учи историю!!!
Дебиляра, ещё историю сочиняет, б#ля!!! =)
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14.05.2021 17:21 Відповісти
От дебіл, росія ворог а не антипод!
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14.05.2021 18:16 Відповісти
Путін вирішив, що Україну перетворюють на антипод Росії: Як видно, постійно отримуватимемо новини, що потребують особливої ​​уваги - Цензор.НЕТ 7262
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14.05.2021 18:39 Відповісти
Україна була антиподом від самого початку свого існування.
Українці (русини) споконвіку були демократичним народом. Згадати Віче на Русі. Козацькі ради. З іншого боку Московія завжди була фашистською, від самого свого початку існування.
Українці швидше анархістами стануть ніж будуть коритись Імператору.
Просто у демократії є мінуси: не освіченість народу та не ефективні вибори (Чорна Рада тому приклад). В давні часи з першим і другим були проблеми, але не зара. Тепер в кожному будинку ПК - а це супербібліотека. Без освіти зара нікуди. Чесні вибори також вже не проблема. Тому зара, як ніколи настав час демократії.
В України велике майбутнє, головне не впустити власну державу, не стати знову сателітом Московії, тоталітаризму.
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13.07.2021 17:50 Відповісти
 
 