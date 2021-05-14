Буковинець намагався провезти в Румунію набитий сигаретами торт "Наполеон", - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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На кордоні з Румунією українські прикордонники вилучили контрабандну партію сигарет, яку замаскували під торт "Наполеон".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.
Повідомляється, що торт, у якому були заховані 79 пачок сигарет, намагався провезти в Румунію 23-річний житель Чернівецької області.
"На вигляд звичайний торт "Наполеон", але виявилося, що "кулінарний шедевр" був приготований не за класичним рецептом. Головною сировиною для виготовлення кондитерського виробу були сигарети. Роль коржів для торта відігравали 79 пачок сигарет. Зверху "солодкий десерт" був змащений заварним кремом з кондитерською присипкою. Проте такий авторський "кулінарний витвір мистецтва" не потрапить до сторінок збірки рецептів", - йдеться в повідомленні.
Хитрість буковинця викрили за допомогою сканера в пункті пропуску "Порубне".
Ще 79 пачок сигарет, суміш для кальяну та 40 стіків для електронних сигарет були виявлені в сумці для перенесення оргтехніки.
Правоохоронці вилучили у буковинця контрабанду, товар оцінили в 11 тисяч гривень.
Будь ласка, зачекайте...
будут тяперича все торты проверять!!!
то есть была банальная наводка
или пострадавший сильно краснел и переминался с ноги на ногу
Даже не сомневаюсь! ))
Не ругайте пианиста, он играет, как умеет. ))
Значіт всьо нє так уж плохо на сєводняшній день...
Был бы совсем другой бизнес.
И совсем другая статья.