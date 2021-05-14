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Держприкордонслужба (4344) контрабанда (1551) Румунія (666) цигарки (622)

Буковинець намагався провезти в Румунію набитий сигаретами торт "Наполеон", - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події

На кордоні з Румунією українські прикордонники вилучили контрабандну партію сигарет, яку замаскували під торт "Наполеон".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Повідомляється, що торт, у якому були заховані 79 пачок сигарет, намагався провезти в Румунію 23-річний житель Чернівецької області.

"На вигляд звичайний торт "Наполеон", але виявилося, що "кулінарний шедевр" був приготований не за класичним рецептом. Головною сировиною для виготовлення кондитерського виробу були сигарети. Роль коржів для торта відігравали 79 пачок сигарет. Зверху "солодкий десерт" був змащений заварним кремом з кондитерською присипкою. Проте такий авторський "кулінарний витвір мистецтва" не потрапить до сторінок збірки рецептів", - йдеться в повідомленні.

Хитрість буковинця викрили за допомогою сканера в пункті пропуску "Порубне".

Буковинець намагався провезти в Румунію набитий сигаретами торт Наполеон, - Держприкордонслужба 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники зі стріляниною затримали джип із контрабандистами біля кордону з Румунією, - ДПСУ. ВIДЕО

Ще 79 пачок сигарет, суміш для кальяну та 40 стіків для електронних сигарет були виявлені в сумці для перенесення оргтехніки.

Правоохоронці вилучили у буковинця контрабанду, товар оцінили в 11 тисяч гривень.

Буковинець намагався провезти в Румунію набитий сигаретами торт Наполеон, - Держприкордонслужба 02Буковинець намагався провезти в Румунію набитий сигаретами торт Наполеон, - Держприкордонслужба 03
Буковинець намагався провезти в Румунію набитий сигаретами торт Наполеон, - Держприкордонслужба 04Буковинець намагався провезти в Румунію набитий сигаретами торт Наполеон, - Держприкордонслужба 05
Буковинець намагався провезти в Румунію набитий сигаретами торт Наполеон, - Держприкордонслужба 06
Фото: сайт Держприкордонслужби

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+2
Горжусь земляками! Буковинець намагався провезти в Румунію набитий сигаретами торт "Наполеон", - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 1820
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14.05.2021 15:35
+2
для этого существуют портативные сканеры биологического типа
Буковинець намагався провезти в Румунію набитий сигаретами торт "Наполеон", - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 7065
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14.05.2021 15:42
+2
а если это рецепт такой...- иди докажи.... Буковинець намагався провезти в Румунію набитий сигаретами торт "Наполеон", - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 6220 - это "борьба" с ....- вот что бы от такого - перевоза нескольких блоков сигарет - проиграла Украина...- окромя того что он, "перевозчик ", бы заработал себе на покушать 10 ойро....- вот когда фуры товара непрерывным потоком заходят в Украину - без оплаты налогов...- это нормальок - все в теме - все в кэшэ зЭлени и шЭколадэ...
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14.05.2021 18:24
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стесняюсь спросить... а как обнаружили-то?! решили испробовать десерт?
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14.05.2021 14:50 Відповісти
Не стесняйся! Чукчя не читатель?--Хитрость буковинца разоблачили с помощью сканера в пункте пропуска "Порубное".
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14.05.2021 15:01 Відповісти
для этого существуют портативные сканеры биологического типа
Буковинець намагався провезти в Румунію набитий сигаретами торт "Наполеон", - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 7065
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14.05.2021 15:42 Відповісти
Фігня яка. Цигарки у "Наполеоні". Я на початку 90-х перевозив бакси у цигарках. В кожній цигарці 100 баксова купюра. У пачці 2000 баксів.
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14.05.2021 14:59 Відповісти
А куди перевозив?
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14.05.2021 16:19 Відповісти
Туда куда за товаром ехал,а для большей экономии,из высыпаного табака самокрутки крутил.
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14.05.2021 16:38 Відповісти
О сколько нам открытий чудных готовит просвященья труд....
будут тяперича все торты проверять!!!
то есть была банальная наводка
или пострадавший сильно краснел и переминался с ноги на ногу Буковинец пытался провезти в Румынию набитый сигаретами торт "Наполеон", - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 2359
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14.05.2021 15:11 Відповісти
Коломбо "белые гетры"
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14.05.2021 15:32 Відповісти
Горжусь земляками! Буковинець намагався провезти в Румунію набитий сигаретами торт "Наполеон", - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 1820
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14.05.2021 15:35 Відповісти
ты не один... Буковинець намагався провезти в Румунію набитий сигаретами торт "Наполеон", - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 1147
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14.05.2021 18:25 Відповісти
Буковинець намагався провезти в Румунію набитий сигаретами торт "Наполеон", - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 7317

Даже не сомневаюсь! ))
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14.05.2021 18:27 Відповісти
"главным ингрединетом" - Садис, два!
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14.05.2021 16:18 Відповісти
Буковинець намагався провезти в Румунію набитий сигаретами торт "Наполеон", - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 1139

Не ругайте пианиста, он играет, как умеет. ))
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14.05.2021 18:24 Відповісти
а если это рецепт такой...- иди докажи.... Буковинець намагався провезти в Румунію набитий сигаретами торт "Наполеон", - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 6220 - это "борьба" с ....- вот что бы от такого - перевоза нескольких блоков сигарет - проиграла Украина...- окромя того что он, "перевозчик ", бы заработал себе на покушать 10 ойро....- вот когда фуры товара непрерывным потоком заходят в Украину - без оплаты налогов...- это нормальок - все в теме - все в кэшэ зЭлени и шЭколадэ...
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14.05.2021 18:24 Відповісти
А разве это проблема Украины, а не Румынии?
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14.05.2021 18:51 Відповісти
Но єслі єсть в "Наполеонє" пачькі сігарєт,
Значіт всьо нє так уж плохо на сєводняшній день...
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14.05.2021 19:41 Відповісти
Надо было брать торт "Киевский", и нашпиговывать его коксом.
Был бы совсем другой бизнес.
И совсем другая статья.
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14.05.2021 20:12 Відповісти
 
 