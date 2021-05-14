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Новини Суспільство
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ДФС (2573) Мельник Вадим (71)

31 обшук, 11 повідомлень про підозру і несплачені 100 млн грн податків, - у ДФС відзвітували про слідчі дії в Києві

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

31 обшук, 11 повідомлень про підозру і несплачені 100 млн грн податків, - у ДФС відзвітували про слідчі дії в Києві

Співробітники ГУ ДФС у м.Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури упродовж останніх днів провели 31 обшук комунальних підприємств столиці та їхніх підрядних компаній у межах розслідування кримінальних проваджень щодо ухилення від сплати податків і зловживань повноваженнями.

Загальна сума ухилянь, докази щодо яких отримала ДФС завдяки вилученню первісної фінансово-господарської документації, перевищує 100 млн гривень, що еквівалентно вартості 150 тис. доз вакцин проти коронавірусу, яких гостро потребує система охорони здоров'я і українське суспільство загалом. Про це повідомив голова Державної фіскальної служби України Вадим Мельник.

"За результатами проведених процесуальних заходів вручено 11 повідомлень про підозру. Гарантувати економічну безпеку держави неможливо без викорінення протиправних схем щодо присвоєння публічних фінансів столиці, яка є найбільшим генератором валового національного доходу України. Упевнений, що саме Київ має задавати тренди в боротьбі з правопорушеннями у сфері оподаткування, масштабуючи цей досвід на регіони нашої країни. Діям осіб, причетних до присвоєння корупційної ренти в столиці, буде надана відповідна правова кваліфікація", - заявив глава ДФС.

Автор: Наталя Джума
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Когда правоохоронці уже займутся монолитным ужасом на М Лыбидьская. Стрела башенного крана постоянно висит над дорогой и тротуаром, ходить страшно.
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14.05.2021 15:03 Відповісти
" что эквивалентно стоимости 150 тыс. доз вакцин от коронавируса, в которых остро нуждается система здравоохранения и украинское общество в целом. Об этом сообщил председатель Государственной фискальной службы Украины Вадим Мельник." - Мельник, посчитай куртку Степанова в вакцинах. Идиот 31 обыск, 11 сообщений о подозрении и неуплаченные 100 млн грн налогов, - в ГФС отчитались о следственных действиях в Киеве - Цензор.НЕТ 7757
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14.05.2021 15:13 Відповісти
Министр здравоохранения Максим Степанов назвал среднюю стоимость одной дозы вакцины от коронавируса, которую приобрела Украина. По его словам, одна доза вакцины в среднем обходится государству в 7,52 доллара.

7,52х27=203,04грн
100 000 000 : 200 = 500 000 доз вакцин
500 000 - 150 000 = 350 000 доз вакцин куда делись
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14.05.2021 15:17 Відповісти
Коли вже вони навчаться звітувати не кількістю обшуків, не кількістю підозр, не кількістю потенційних невиплат податків, а кількістю виграних у суді справ і кількістю повернутих державі, тобто нам, коштів.
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14.05.2021 15:36 Відповісти
 
 