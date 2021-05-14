Нацрада з ТРМ оштрафувала телеканал Z ZIK на 341 тис. грн за поширення закликів до розпалювання війни
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На засіданні 13 травня Національна рада розглянула результати позапланової перевірки ТОВ "ТРК "Нові комунікації", м. Львів (багатоканальне мовлення (МХ-3), логотип Z ZIK). Члени Національної ради визнали поширення в ефірі мовника закликів до розв'язування агресивної війни або її пропаганди і прийняли рішення про застосування до нього санкцій "оголошення попередження" і "стягнення штрафу".
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.
Як повідомляється, 26 листопада 2019 року о 18:00 в ефірі телеканалу "Z ZIK" транслювалася передача "Кожен з нас Президент" (з повтором 27.11.2019 о 01:23 і 06:00) за участі народного депутата України VIII скликання Надії Савченко, народного депутата України IX скликання Рената Кузьміна, які були у студії, а також Михайла Добкіна, який приєднався до обговорення питань за допомогою інтернет-зв’язку.
Під час перевірки на підставі моніторингу за 26.11.2019 та 27.11.2019 було зафіксовано поширення в ефірі низки висловлювань, що суперечать нормам чинного законодавства.
Зокрема, у цій передачі М. Добкін у відповідь на пропозицію народного депутата Р. Кузьміна надати правову оцінку нещодавнім подіям в Україні, висловився у формі непрямого заклику до насильства, з використанням мови ненависті на адресу конкретних осіб, які є представниками політичних сил, що у 2014–2019 роках перебували на найвищих керівних посадах у країні (П. Порошенко, О. Турчинов, А. Парубій, О.Тягнибок). Заклик до їх фізичного знищення може мати на меті залякування та дискримінацію патріотично налаштованої частини населення, яка підтримує активну протидію країні-агресору, погрози та підбурювання до насильницьких дій, що мають ознаки розпалювання національної ворожнечі та ненависті.
Аргумент М. Добкіна щодо фізичного знищення політичних осіб, знайшов "розуміння" у Н. Савченко, яка вела передачу, оскільки з висловлених нею думок, силові засоби та вчинення злочину є прийнятними для "встановлення справедливості": "Ми приходимо до таких фраз як військовий стан, повісити, розстріляти. Ми приходимо до тих слів, і я їх не боюся, тому що ми розуміємо, що це найбільш ефективний і дієвий метод для того, щоб можна було встановлювати справедливість", – сказала вона.
Регуляторний орган, розглядаючи результати перевірки, акцентує, що свобода політичних дискусій є основоположною цінністю в демократичному суспільстві, особливо для ЗМІ, проте вкрай необхідним є також забезпечення відповідальності політиків, які у своїх публічних висловлюваннях можуть посилювати нетерпимість у суспільстві, розпалювати ненависть та ворожнечу. Вони, як ніхто інший, мають бути максимально відповідальними, особливо у вкрай складних умовах стану війни або максимально наближеному до стану війни, у яких перебуває Україна.
Зауважено, що трансляція передачі відбулася тричі без змін чи редакційної модерації, що свідчить про усвідомлене поширення ТОВ "ТРК "Нові комунікації" відповідної інформації без редакторських правок або з незначними правками.
Таким чином, Національна рада визнала порушення ТОВ "ТРК "Нові комунікації" абзацу четвертого частини другої статті 6, пунктів а) та в) частини першої статті 59 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" і оголосила компанії попередження.
Також було визнано наявність закликів до розв’язування агресивної війни або її пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті у висловлюваннях, які були поширені в ефірі мовника, і відповідно до частини восьмої статті 72 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" застосовано санкцію "стягнення штрафу" у розмірі 25% ліцензійного збору. Для телеканалу "Z ZIK" ця сума становить 341 067,50 грн. Ліцензіат має усунути порушення та сплатити штраф у тридцятиденний термін із дня повідомлення Національною радою про ухвалене рішення.
Будь ласка, зачекайте...
Есть такой "канал" называется "НАШ"
Он вещает не менее гадкие известия. А кого он приглашает...Вообще отпад.
Например Бондаренко. Эта ***** ругается матом искажая грузинскую фамилию. Но ни рыжебородый, ни Пичка ей даже замечания не делают. Он Мураева такого я не слышал.
А эти говнометы изрыгивают всякую дрянь. Я их запишу на носитель и отправлю к Вам.
Я им звонил раз 200, но попал только один раз, зато туда попадают полоумные бабы, которым нравятся ублюдки из опзж. А я хотел зрителям и им в эфире рассказать реальные события из жизни офицера времен СССР. Но им задача сеять тлен.
я так понял, что можно разжигать подобные настроения за 341 тыс грн. 00 копеек
А если бы один раз?
Могут ли приглашённые завалить любой канал?
Добкін... ну, це просто - Допа.
Але, у всяк випадку, зажопівці мають відповідати за такі заклики. І непогано було би, щоб вони були би закриті як політична сила.
вообще удивительно, что их приглашают куда-то распространять свои идеи