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Нацрада_ТРМ (361) пропаганда (2570) телебачення (732) штраф (705)

Нацрада з ТРМ оштрафувала телеканал Z ZIK на 341 тис. грн за поширення закликів до розпалювання війни

Новини Цензор.НЕТ Події

Нацрада з ТРМ оштрафувала телеканал Z ZIK на 341 тис. грн за поширення закликів до розпалювання війни

На засіданні 13 травня Національна рада розглянула результати позапланової перевірки ТОВ "ТРК "Нові комунікації", м. Львів (багатоканальне мовлення (МХ-3), логотип Z ZIK). Члени Національної ради визнали поширення в ефірі мовника закликів до розв'язування агресивної війни або її пропаганди і прийняли рішення про застосування до нього санкцій "оголошення попередження" і "стягнення штрафу".

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Як повідомляється, 26 листопада 2019 року о 18:00 в ефірі телеканалу "Z ZIK" транслювалася передача "Кожен з нас Президент" (з повтором 27.11.2019 о 01:23 і 06:00) за участі народного депутата України VIII скликання Надії Савченко, народного депутата України IX скликання Рената Кузьміна, які були у студії, а також Михайла Добкіна, який приєднався до обговорення питань за допомогою інтернет-зв’язку.

Під час перевірки на підставі моніторингу за 26.11.2019 та 27.11.2019 було зафіксовано поширення в ефірі низки висловлювань, що суперечать нормам чинного законодавства.

Зокрема, у цій передачі М. Добкін у відповідь на пропозицію народного депутата Р. Кузьміна надати правову оцінку нещодавнім подіям в Україні, висловився у формі непрямого заклику до насильства, з використанням мови ненависті на адресу конкретних осіб, які є представниками політичних сил, що у 20142019 роках перебували на найвищих керівних посадах у країні (П. Порошенко, О. Турчинов, А. Парубій, О.Тягнибок). Заклик до їх фізичного знищення може мати на меті залякування та дискримінацію патріотично налаштованої частини населення, яка підтримує активну протидію країні-агресору, погрози та підбурювання до насильницьких дій, що мають ознаки розпалювання національної ворожнечі та ненависті.

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Аргумент М. Добкіна щодо фізичного знищення політичних осіб, знайшов "розуміння" у Н. Савченко, яка вела передачу, оскільки з висловлених нею думок, силові засоби та вчинення злочину є прийнятними для "встановлення справедливості": "Ми приходимо до таких фраз як військовий стан, повісити, розстріляти. Ми приходимо до тих слів, і я їх не боюся, тому що ми розуміємо, що це найбільш ефективний і дієвий метод для того, щоб можна було встановлювати справедливість", – сказала вона.

Регуляторний орган, розглядаючи результати перевірки, акцентує, що свобода політичних дискусій є основоположною цінністю в демократичному суспільстві, особливо для ЗМІ, проте вкрай необхідним є також забезпечення відповідальності політиків, які у своїх публічних висловлюваннях можуть посилювати нетерпимість у суспільстві, розпалювати ненависть та ворожнечу. Вони, як ніхто інший, мають бути максимально відповідальними, особливо у вкрай складних умовах стану війни або максимально наближеному до стану війни, у яких перебуває Україна.

Зауважено, що трансляція передачі відбулася тричі без змін чи редакційної модерації, що свідчить про усвідомлене поширення ТОВ "ТРК "Нові комунікації" відповідної інформації без редакторських правок або з незначними правками.

Таким чином, Національна рада визнала порушення ТОВ "ТРК "Нові комунікації" абзацу четвертого частини другої статті 6, пунктів а) та в) частини першої статті 59 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" і оголосила компанії попередження.

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Також було визнано наявність закликів до розв’язування агресивної війни або її пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті у висловлюваннях, які були поширені в ефірі мовника, і відповідно до частини восьмої статті 72 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" застосовано санкцію "стягнення штрафу" у розмірі 25% ліцензійного збору. Для телеканалу "Z ZIK" ця сума становить 341 067,50 грн. Ліцензіат має усунути порушення та сплатити штраф у тридцятиденний термін із дня повідомлення Національною радою про ухвалене рішення.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
Дорогие мои!
Есть такой "канал" называется "НАШ"
Он вещает не менее гадкие известия. А кого он приглашает...Вообще отпад.
Например Бондаренко. Эта ***** ругается матом искажая грузинскую фамилию. Но ни рыжебородый, ни Пичка ей даже замечания не делают. Он Мураева такого я не слышал.
А эти говнометы изрыгивают всякую дрянь. Я их запишу на носитель и отправлю к Вам.
Я им звонил раз 200, но попал только один раз, зато туда попадают полоумные бабы, которым нравятся ублюдки из опзж. А я хотел зрителям и им в эфире рассказать реальные события из жизни офицера времен СССР. Но им задача сеять тлен.
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14.05.2021 15:01
+6
думаю хуже не будет , если прикроют навсегда этот сепарский курятник зик
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14.05.2021 14:54
+4
Установлен прайс-лист,
я так понял, что можно разжигать подобные настроения за 341 тыс грн. 00 копеек Нацрада з ТРМ оштрафувала телеканал Z ZIK на 341 тис. грн за поширення закликів до розпалювання війни - Цензор.НЕТ 9629
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14.05.2021 15:07
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думаю хуже не будет , если прикроют навсегда этот сепарский курятник зик
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14.05.2021 14:54 Відповісти
И пусть теперь кто то вякнет в сторону ныне правящего Украиной кодлана Коломойского .
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14.05.2021 14:58 Відповісти
Дорогие мои!
Есть такой "канал" называется "НАШ"
Он вещает не менее гадкие известия. А кого он приглашает...Вообще отпад.
Например Бондаренко. Эта ***** ругается матом искажая грузинскую фамилию. Но ни рыжебородый, ни Пичка ей даже замечания не делают. Он Мураева такого я не слышал.
А эти говнометы изрыгивают всякую дрянь. Я их запишу на носитель и отправлю к Вам.
Я им звонил раз 200, но попал только один раз, зато туда попадают полоумные бабы, которым нравятся ублюдки из опзж. А я хотел зрителям и им в эфире рассказать реальные события из жизни офицера времен СССР. Но им задача сеять тлен.
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14.05.2021 15:01 Відповісти
Установлен прайс-лист,
я так понял, что можно разжигать подобные настроения за 341 тыс грн. 00 копеек Нацрада з ТРМ оштрафувала телеканал Z ZIK на 341 тис. грн за поширення закликів до розпалювання війни - Цензор.НЕТ 9629
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14.05.2021 15:07 Відповісти
"Отмечено, что трансляция передачи состоялась трижды без изменений или редакционной модерации, что свидетельствует об осознанном распространении"
А если бы один раз?
Могут ли приглашённые завалить любой канал?
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14.05.2021 15:03 Відповісти
А почему эти пид.расы до сих пор в эфире ???
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14.05.2021 15:13 Відповісти
На сколько оштрафован Добкин? Нацрада з ТРМ оштрафувала телеканал Z ZIK на 341 тис. грн за поширення закликів до розпалювання війни - Цензор.НЕТ 8988
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14.05.2021 15:17 Відповісти
Савченко і Кузьмін - зажопівці.
Добкін... ну, це просто - Допа.
Але, у всяк випадку, зажопівці мають відповідати за такі заклики. І непогано було би, щоб вони були би закриті як політична сила.
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14.05.2021 15:29 Відповісти
А форумы они мониторят? Нацрада з ТРМ оштрафувала телеканал Z ZIK на 341 тис. грн за поширення закликів до розпалювання війни - Цензор.НЕТ 4448
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14.05.2021 15:46 Відповісти
Молодець Зеленський !
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14.05.2021 23:32 Відповісти
допа и савченко сладкая сепарская парочка.
вообще удивительно, что их приглашают куда-то распространять свои идеи
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14.05.2021 23:43 Відповісти
А разве ЗИК не закрыли???
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15.05.2021 00:12 Відповісти
 
 