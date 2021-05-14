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У Моршині в межах експерименту вакцинували проти коронавірусу 61% населення: переходять до другого етапу дослідження, - мер Ільницький

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

У Моршині в межах експерименту вакцинували проти коронавірусу 61% населення: переходять до другого етапу дослідження, - мер Ільницький

У Моршині (Львівська область) вакцинували проти COVID-19 понад 60% населення в межах експерименту.

Про це розповів мер Моршина Руслан Ільницький у коментарі Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

Зазначимо, станом на 2020 рік у місті налічувалося понад 5700 жителів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Моршині проведуть експеримент - хочуть вакцинувати проти COVID-19 все населення, - ОДА

61% населення Моршина вдалося вакцинувати протягом місяця.

Їм вкололи першу дозу препарату CoronaVac китайського виробництва.

Вже наступного тижня містяни отримають другу дозу, каже Ільницький.

Масову вакцинацію провели в межах експерименту для вивчення ефективності вакцинації в окремо взятому населеному пункті.

Запис на вакцинацію всіх охочих проводили через сімейних лікарів, а також на сайтах і Facebook-сторінках Моршинської міськради та місцевої лікарні.

У місті розмістили три білборди, на магазинах розклеїли плакати. Ставили також намети, де роздавали інформацію про важливість вакцинації загалом, і про CoronaVac зокрема. Інформацію поширювали місцеве телебачення і соцмережі.

Автор: Наталя Джума
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Им вкололи первую дозу препарата CoronaVac китайского производства.

Потом нужно вколоть ковишит и спутник в и посмотреть результат В Моршине в рамках эксперимента вакцинировали от коронавируса 61% населения: переходят ко второму этапу исследования, - мэр Ильницкий - Цензор.НЕТ 6058
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14.05.2021 14:56 Відповісти
Пока не хватает вакцины, такую "поголовную" вакцинацию лучше проводить в курортных городах, это поможет более эффективно быстрее снизить общую заболеваемость в стране
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14.05.2021 14:59 Відповісти
Особенно в Буковелях. В Моршине в рамках эксперимента вакцинировали от коронавируса 61% населения: переходят ко второму этапу исследования, - мэр Ильницкий - Цензор.НЕТ 5720
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14.05.2021 15:03 Відповісти
Так, так. В деяких населених пунктах України проживають виключно кончені дебіли.
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14.05.2021 15:05 Відповісти
хорошее дело.
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14.05.2021 23:18 Відповісти
круто! а остальные граждане когда?
я переболел, а жена хочет привиться, но нечем.
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14.05.2021 23:39 Відповісти
 
 