У Моршині в межах експерименту вакцинували проти коронавірусу 61% населення: переходять до другого етапу дослідження, - мер Ільницький
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У Моршині (Львівська область) вакцинували проти COVID-19 понад 60% населення в межах експерименту.
Про це розповів мер Моршина Руслан Ільницький у коментарі Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
Зазначимо, станом на 2020 рік у місті налічувалося понад 5700 жителів.
61% населення Моршина вдалося вакцинувати протягом місяця.
Їм вкололи першу дозу препарату CoronaVac китайського виробництва.
Вже наступного тижня містяни отримають другу дозу, каже Ільницький.
Масову вакцинацію провели в межах експерименту для вивчення ефективності вакцинації в окремо взятому населеному пункті.
Запис на вакцинацію всіх охочих проводили через сімейних лікарів, а також на сайтах і Facebook-сторінках Моршинської міськради та місцевої лікарні.
У місті розмістили три білборди, на магазинах розклеїли плакати. Ставили також намети, де роздавали інформацію про важливість вакцинації загалом, і про CoronaVac зокрема. Інформацію поширювали місцеве телебачення і соцмережі.
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Потом нужно вколоть ковишит и спутник в и посмотреть результат
я переболел, а жена хочет привиться, но нечем.