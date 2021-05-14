Путін про справу проти Медведчука: Очевидна зачистка політичного поля. Будемо змушені на це реагувати

Президент Росії Володимир Путін прокоментував арешт нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука. Він вважає, що це нібито "зачистка політичного поля" в Україні.

Він також заявив, що в Україні, "схоже, тепер всіх, хто працює з РФ, будуть притягувати до відповідальності", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА-Новости.

"Зараз, як відомо, там відбувається абсолютно очевидна зачистка політичного поля. Закриваються загальнонаціональні засоби масової інформації. І нічого, наші партнери західні ніяк на це не реагують, якщо не сказати, що вони підтримують рішення подібного роду", - цитує Путіна російський "Інтерфакс".

За його словами, Росія буде змушена реагувати на дії влади України, спрямовані нібито на зачистку політичного простору країни від сил, зацікавлених у співпраці з Росією.

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"Це, безумовно, питання, яке має завжди перебувати в полі нашої уваги, і ми своєчасно належним чином, маючи на увазі всі загрози, які для нас створюються, змушені будемо на це реагувати", - сказав президент РФ Володимир Путін на нараді з постійними членами Ради безпеки РФ.

"З політичних мотивів вибірково комусь в провину ставиться робота з Росією в сфері економіки, хоча багато хто, в тому числі й особи з вищого політичного керівництва країни, активно працюють упродовж багатьох років у Росії, і, до речі кажучи, в Криму теж, і нічого - це вважається нормою", - запевняє він.

Тобто, на його думку, ухвалюються "рішення явно політичні і виборчі, спрямовані тільки на одне - зачистити політичне поле від тих сил, які виступають за мирні вирішення кризи на південному сході України, на Донбасі, і за добросусідські відносини з Росією".

Як повідомлялося, прокуратура просила відправити Медведчука в СІЗО з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн грн. Медведчук заявляв, що через блокування його рахунків не зможе сам заплатити за себе заставу.

Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Слідчі СБУ проводили обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.

12 травня Медведчук прийшов до Офісу Генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили. Водночас йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт до 9 липня.

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