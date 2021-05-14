Путін про справу проти Медведчука: Очевидна зачистка політичного поля. Будемо змушені на це реагувати
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Президент Росії Володимир Путін прокоментував арешт нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука. Він вважає, що це нібито "зачистка політичного поля" в Україні.
Він також заявив, що в Україні, "схоже, тепер всіх, хто працює з РФ, будуть притягувати до відповідальності", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА-Новости.
"Зараз, як відомо, там відбувається абсолютно очевидна зачистка політичного поля. Закриваються загальнонаціональні засоби масової інформації. І нічого, наші партнери західні ніяк на це не реагують, якщо не сказати, що вони підтримують рішення подібного роду", - цитує Путіна російський "Інтерфакс".
За його словами, Росія буде змушена реагувати на дії влади України, спрямовані нібито на зачистку політичного простору країни від сил, зацікавлених у співпраці з Росією.
"Це, безумовно, питання, яке має завжди перебувати в полі нашої уваги, і ми своєчасно належним чином, маючи на увазі всі загрози, які для нас створюються, змушені будемо на це реагувати", - сказав президент РФ Володимир Путін на нараді з постійними членами Ради безпеки РФ.
"З політичних мотивів вибірково комусь в провину ставиться робота з Росією в сфері економіки, хоча багато хто, в тому числі й особи з вищого політичного керівництва країни, активно працюють упродовж багатьох років у Росії, і, до речі кажучи, в Криму теж, і нічого - це вважається нормою", - запевняє він.
Тобто, на його думку, ухвалюються "рішення явно політичні і виборчі, спрямовані тільки на одне - зачистити політичне поле від тих сил, які виступають за мирні вирішення кризи на південному сході України, на Донбасі, і за добросусідські відносини з Росією".
Як повідомлялося, прокуратура просила відправити Медведчука в СІЗО з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн грн. Медведчук заявляв, що через блокування його рахунків не зможе сам заплатити за себе заставу.
Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.
Слідчі СБУ проводили обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.
Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.
На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.
12 травня Медведчук прийшов до Офісу Генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили. Водночас йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт до 9 липня.
Будь ласка, зачекайте...
ну не запретит же он вовке-зеленскому, своему торговому партнеру, продавать свои дебильные сериальчики в рашке..
И уж тем более - не отменит финансирование минобороной рашки - расейских фирм зеленского
вовка0шмаркля ен только торговый партнер мертведчука, но и воки-фуйла..
достаточно вспомнить покупки электоэнергии в рашке по ПРЯМОМУ приказу зеленского
Компания Зеленского получила 35 млн рублей от Минкульта России в 2017 году на съемку фильма. Об этом говорится в соглашении 054-11-975/1 в реестре субсидий федерального бюджета РФ.
Ранее журналисты "Схем" нашли три российские компании, которые занимаются производством кино и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Основатель всех трех компаний - зарегистрированная на Кипре Green Family Ltd. Она же - соучредитель ООО "Квартал 95", конечным бенефициаром которого указаны Владимир Зеленский и его партнеры. Это компания - основатель трех росийских кинокомпаний, финансирующихся из росийского бюджета, более того - из бюджета минобороны РФ - «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс».
В России три компании зеленского, найденные журналистами, с 2014-го по 2017 год заработали около $13 миллионов.
И весь этот банкет при том, что согласно реестров ДФС в YouControl практически все Зелины фирмы убыточные и ничего не платят в бюджет Украины
- "Раніше прокуратура просила відправити Медведчука в СІЗО з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн грн. Медведчук заявляв, що через блокування його рахунків не зможе сам заплатити за себе заставу."
Це ж могло вирішитися настільки елементарно, як Ківі захистити дисертацію при Шкарлеті...
- Підозрюваний в суді виписує платіжне доручення на 300 млн..грн, а суд розблоковує рахунки Медведчука на суму доручення... Все!
- І випадку, коли підозрюваний раптом "затримається"! в гостях у Путіна на кілька років, Україна хоча б отримала 300 млн.грн.
А так... весь "сир-бор" завершиться показними "квадратними очима" актора преЗЕ - відомого, запеклого борця зі злочинністю, борця "за мір во всьом мірє"...
Бо, в результаті судової бодяги, портрет нині підозрюваного - треба буде малювати з пальмовою віткою, з німбом навколо голови, чи прибивати ангельські крила до його лопаток... Путін може присвоїти йому героя росії, а Єрмак - героя малоросії..
какой арест?
у страха глаза велики и слаб мочевой пузырь ))))
или ты думаешь что суд может по другому арестовать депутата?
а стрелять "Градами" из н.п. Гуково по н.п.Зеленополье, который находится в другой стране - не считалось "угрозой" ???
Наслышаны про "не зачистку полит.поля" на России- Ходорковский на десяточку, Навальный-неизвестно выйдет ли теперь вообще, Немцов- навсегда, Политковская- навсегда, Березовский-навсегда, Тесак- навсегда, и многие другие тонны крови..
Про отжатие всех когда-то независимых СМИ, вообще, лучше и не вспоминать...
меня терзают смутные сомнения - во всем этом нестройном хоре высказываний по поводу и без относительно обраслетиного мертвечука...совсем не слышно хи-хиканья Ваны...
что ледяЮ думает про весь этот балаган ?
А с махальным - это не зачистка "полей"?
Хотя с точки зрения крымлёвских лядей махальный=мертвечук. Хотя, по сути, и один и второй - лайт весия *****.
Це він натякає на нерухомість ЗЕ в Криму, бізнес мертветчуків на московії в паливній сфері, на прокат "Сватів", "Папіка" на теренах великої та неосяжної? Чи знов "барига", "ліпєцкая фабріка" і т.п.?
Якби не ядерний дубець у цієї мавпи та мільйони тон "м'яса", яким вони звикли перемагати у війні, то було б весело спостерігати за їх істериками. А так від цих крис можна очікувати чого завгодно
Меня цитирует, гад! *)
Bandera Rosa
Идёт зачистка информационно-политического-финансового поля...
11.05.2021 17:29
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
рашизм=тероризм
_Сосай, гнида!
Шановне Пандство@crimeapanda 1 ч
Медведчуку надели электронный браслет, а правильно электрический стул.
КАЦАП НЕ ЗБРЕШЕ - ДЕНЬ ПРОЙШОВ ДАРМА
про его зачистки все знают, типа Немцов, Навальный, Ходорковский, Политковская, Литвиненко, Березовский.
мало? а сколько менее значимых людей загнобили вообще хз.