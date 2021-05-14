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Путін про справу проти Медведчука: Очевидна зачистка політичного поля. Будемо змушені на це реагувати

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Путін про справу проти Медведчука: Очевидна зачистка політичного поля. Будемо змушені на це реагувати

Президент Росії Володимир Путін прокоментував арешт нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука. Він вважає, що це нібито "зачистка політичного поля" в Україні.

Він також заявив, що в Україні, "схоже, тепер всіх, хто працює з РФ, будуть притягувати до відповідальності", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА-Новости.

"Зараз, як відомо, там відбувається абсолютно очевидна зачистка політичного поля. Закриваються загальнонаціональні засоби масової інформації. І нічого, наші партнери західні ніяк на це не реагують, якщо не сказати, що вони підтримують рішення подібного роду", - цитує Путіна російський "Інтерфакс".

За його словами, Росія буде змушена реагувати на дії влади України, спрямовані нібито на зачистку політичного простору країни від сил, зацікавлених у співпраці з Росією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рябошапка про справу Медведчука: "Ситуація видається постановочним шоу"

"Це, безумовно, питання, яке має завжди перебувати в полі нашої уваги, і ми своєчасно належним чином, маючи на увазі всі загрози, які для нас створюються, змушені будемо на це реагувати", - сказав президент РФ Володимир Путін на нараді з постійними членами Ради безпеки РФ.

"З політичних мотивів вибірково комусь в провину ставиться робота з Росією в сфері економіки, хоча багато хто, в тому числі й особи з вищого політичного керівництва країни, активно працюють упродовж багатьох років у Росії, і, до речі кажучи, в Криму теж, і нічого - це вважається нормою", - запевняє він.

Тобто, на його думку, ухвалюються "рішення явно політичні і виборчі, спрямовані тільки на одне - зачистити політичне поле від тих сил, які виступають за мирні вирішення кризи на південному сході України, на Донбасі, і за добросусідські відносини з Росією".

Як повідомлялося, прокуратура просила відправити Медведчука в СІЗО з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн грн. Медведчук заявляв, що через блокування його рахунків не зможе сам заплатити за себе заставу.

Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Слідчі СБУ проводили обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.

12 травня Медведчук прийшов до Офісу Генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили. Водночас йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт до 9 липня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведчук не просив у РФ притулку, Москва не збирається втручатися в ці процеси, - Пєсков

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+25
Какое твоё х...ское дело, что в нашем политическом поле? О Казани меньше, падла, беспокоится, чем о своём куме-лазутчике.
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14.05.2021 15:01
+14
Госпаде боже мой рускоговорящего мердтвердчука ущемляют, щас еще разопнут без трусиков на доске обявлений 😂😂😂.
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14.05.2021 15:02
+14
Моль, а где твоя реакция была при Немцове, например?
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14.05.2021 15:02
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О Зелепузику от шефа прилетело))))
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14.05.2021 15:00 Відповісти
уффф.. сейчас фуйло как ответит.. новыми санкциями против кацапов))
ну не запретит же он вовке-зеленскому, своему торговому партнеру, продавать свои дебильные сериальчики в рашке..
И уж тем более - не отменит финансирование минобороной рашки - расейских фирм зеленского Путін про справу проти Медведчука: Очевидна зачистка політичного поля. Будемо змушені на це реагувати - Цензор.НЕТ 4405
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14.05.2021 15:17 Відповісти
Какой он нах ЕГО торговый партнер? Он партнер одного канала и запретить этот сериал ему, как и лишить его квартиры в Крыму ничего не стоит. Путін про справу проти Медведчука: Очевидна зачистка політичного поля. Будемо змушені на це реагувати - Цензор.НЕТ 2827
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14.05.2021 15:34 Відповісти
зебил, не истери Путін про справу проти Медведчука: Очевидна зачистка політичного поля. Будемо змушені на це реагувати - Цензор.НЕТ 6205
вовка0шмаркля ен только торговый партнер мертведчука, но и воки-фуйла..
достаточно вспомнить покупки электоэнергии в рашке по ПРЯМОМУ приказу зеленского Путін про справу проти Медведчука: Очевидна зачистка політичного поля. Будемо змушені на це реагувати - Цензор.НЕТ 6267
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14.05.2021 15:37 Відповісти
навального убьете?
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14.05.2021 17:29 Відповісти
а уж про то что кремль финансировал и финансирует компании зеленского - разве что совсем тупые боты зеленского "не знают":
Компания Зеленского получила 35 млн рублей от Минкульта России в 2017 году на съемку фильма. Об этом говорится в соглашении 054-11-975/1 в реестре субсидий федерального бюджета РФ.
Ранее журналисты "Схем" нашли три российские компании, которые занимаются производством кино и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Основатель всех трех компаний - зарегистрированная на Кипре Green Family Ltd. Она же - соучредитель ООО "Квартал 95", конечным бенефициаром которого указаны Владимир Зеленский и его партнеры. Это компания - основатель трех росийских кинокомпаний, финансирующихся из росийского бюджета, более того - из бюджета минобороны РФ - «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс».
В России три компании зеленского, найденные журналистами, с 2014-го по 2017 год заработали около $13 миллионов.
И весь этот банкет при том, что согласно реестров ДФС в YouControl практически все Зелины фирмы убыточные и ничего не платят в бюджет Украины
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14.05.2021 15:38 Відповісти
Сериал"Папик"-запретят? Путін про справу проти Медведчука: Очевидна зачистка політичного поля. Будемо змушені на це реагувати - Цензор.НЕТ 8645
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14.05.2021 15:27 Відповісти
ну как запретят... пуйло поступит категорично: прикажет увеличить финансирование компаний зеленского в рашке Путін про справу проти Медведчука: Очевидна зачистка політичного поля. Будемо змушені на це реагувати - Цензор.НЕТ 1036
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14.05.2021 15:40 Відповісти
Ви знаєте, що мене аж пройняла сльоза сміху та "співчуття" судовій системі України , коли я прочитав фразу:

- "Раніше прокуратура просила відправити Медведчука в СІЗО з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн грн. Медведчук заявляв, що через блокування його рахунків не зможе сам заплатити за себе заставу."

Це ж могло вирішитися настільки елементарно, як Ківі захистити дисертацію при Шкарлеті...

- Підозрюваний в суді виписує платіжне доручення на 300 млн..грн, а суд розблоковує рахунки Медведчука на суму доручення... Все!

- І випадку, коли підозрюваний раптом "затримається"! в гостях у Путіна на кілька років, Україна хоча б отримала 300 млн.грн.

А так... весь "сир-бор" завершиться показними "квадратними очима" актора преЗЕ - відомого, запеклого борця зі злочинністю, борця "за мір во всьом мірє"...

Бо, в результаті судової бодяги, портрет нині підозрюваного - треба буде малювати з пальмовою віткою, з німбом навколо голови, чи прибивати ангельські крила до його лопаток... Путін може присвоїти йому героя росії, а Єрмак - героя малоросії..
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14.05.2021 15:46 Відповісти
Какое твоё х...ское дело, что в нашем политическом поле? О Казани меньше, падла, беспокоится, чем о своём куме-лазутчике.
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14.05.2021 15:01 Відповісти
Госпаде боже мой рускоговорящего мердтвердчука ущемляют, щас еще разопнут без трусиков на доске обявлений 😂😂😂.
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14.05.2021 15:02 Відповісти
прокомментировал арест Медведчука

какой арест?
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14.05.2021 15:02 Відповісти
***
у страха глаза велики и слаб мочевой пузырь ))))
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14.05.2021 15:06 Відповісти
домашний (в смысле арест)...
или ты думаешь что суд может по другому арестовать депутата?
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14.05.2021 15:23 Відповісти
Моль, а где твоя реакция была при Немцове, например?
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14.05.2021 15:02 Відповісти
Он сказал, что то не он..
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14.05.2021 15:04 Відповісти
Убийство Немцова - это и есть реакция.
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14.05.2021 15:33 Відповісти
Ну Путин в курсе дела, знает как зачищать..то новичком, то пулей..
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14.05.2021 15:02 Відповісти
та знаем уже как ты умеешь реагировать (пугать) Путин о деле против Медведчука: Очевидная зачистка политического поля. Должны будем на это реагировать - Цензор.НЕТ 1014
Путин о деле против Медведчука: Очевидная зачистка политического поля. Должны будем на это реагировать - Цензор.НЕТ 1450
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14.05.2021 15:04 Відповісти
Зачистка агентуры *****.
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14.05.2021 15:06 Відповісти
оксанку иметь будешь!)))
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14.05.2021 15:07 Відповісти
Во дворе, куда нельзя с браслетом
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14.05.2021 15:09 Відповісти
в конуре!)))
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14.05.2021 15:11 Відповісти
а каких угрозах поёт песню кремлёвская сатана ?
а стрелять "Градами" из н.п. Гуково по н.п.Зеленополье, который находится в другой стране - не считалось "угрозой" ???
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14.05.2021 15:07 Відповісти
Чмошное *****, прокомментируй зачистку политического поля Беларуси.
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14.05.2021 15:10 Відповісти
Чья бы корова мычала...
Наслышаны про "не зачистку полит.поля" на России- Ходорковский на десяточку, Навальный-неизвестно выйдет ли теперь вообще, Немцов- навсегда, Политковская- навсегда, Березовский-навсегда, Тесак- навсегда, и многие другие тонны крови..
Про отжатие всех когда-то независимых СМИ, вообще, лучше и не вспоминать...
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14.05.2021 15:12 Відповісти
Давай меньше гавкай,а излагай факты кто из власти работает с РФ,сливай прослушку,мы должны узнать своих героев
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14.05.2021 15:14 Відповісти
А почему Путин так забеспокоился? Наши внутренние проблемЬІ, разберитесь со своими.
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14.05.2021 15:16 Відповісти
ну ***** как *****...вынужден всем своим помогать))))
меня терзают смутные сомнения - во всем этом нестройном хоре высказываний по поводу и без относительно обраслетиного мертвечука...совсем не слышно хи-хиканья Ваны...
что ледяЮ думает про весь этот балаган ?
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14.05.2021 15:16 Відповісти
А твое какое свинячье дело до суверенной страны?! Реагировать оно будет, блин! У себя сначала разберись, деятель хренов!
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14.05.2021 15:18 Відповісти
Путин такой тупой, что не понимает, что чем больше он пытается захватить Украину, тем больше его ненавидят все Украинцы. Чем больше РФ будет пытаться оказывать влияние на Украину, тем меньше этого влияния у него будет, и даже больше Украинцы будут хотеть в союз с НАТО и Западом. Его действия оказывают психологически реверсивные действия!
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14.05.2021 15:19 Відповісти
Какое тебе дело до "политического поля" в Украине, ******?
А с махальным - это не зачистка "полей"?
Хотя с точки зрения крымлёвских лядей махальный=мертвечук. Хотя, по сути, и один и второй - лайт весия *****.
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14.05.2021 15:19 Відповісти
Влаптерожденный барин возмущен !
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14.05.2021 15:23 Відповісти
Бледная моль пугает?
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14.05.2021 15:24 Відповісти
"кому-то в вину ставится работа с Россией в сфере экономики, хотя многие, в том числе и лица из высшего политического руководства страны, активно работают на протяжении многих лет в России, и, кстати говоря, в Крыму тоже, и ничего" Источник: https://censor.net/ru/n3265319

Це він натякає на нерухомість ЗЕ в Криму, бізнес мертветчуків на московії в паливній сфері, на прокат "Сватів", "Папіка" на теренах великої та неосяжної? Чи знов "барига", "ліпєцкая фабріка" і т.п.?
Якби не ядерний дубець у цієї мавпи та мільйони тон "м'яса", яким вони звикли перемагати у війні, то було б весело спостерігати за їх істериками. А так від цих крис можна очікувати чого завгодно
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14.05.2021 15:24 Відповісти
потрібно, щоб світ якмога скоріше визнав рашку державою-терористом (яко оту кндр). Тоді - нехай вякають...
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14.05.2021 15:25 Відповісти
Путин о деле против Медведчука: Очевидная зачистка политического поля.


Меня цитирует, гад! *)

Путін про справу проти Медведчука: Очевидна зачистка політичного поля. Будемо змушені на це реагувати - Цензор.НЕТ 4878 Bandera Rosa

Идёт зачистка информационно-политического-финансового поля...
11.05.2021 17:29
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14.05.2021 15:26 Відповісти
раз ботоксное ***** задергалось, значит все правильно делается. Даже Зеля иногда способен на случайный правильный шаг
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14.05.2021 15:27 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти терехови, медведчуки, бойки, рабіновичі, мураєви, лукаші, труханови, тупіцькі, константінави, фокіни, шуфричі...і...і....!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!

рашизм=тероризм
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14.05.2021 15:29 Відповісти
"Путин о деле против Медведчука: Очевидная зачистка политического поля. Должны будем на это реагировать"
_Сосай, гнида!
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14.05.2021 15:32 Відповісти
Да да всех, всех ****** работающих с ********** к ногтю здесь я согласен с бункерной крысой.
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14.05.2021 15:36 Відповісти
А почему браслет, а не СИЗО с пресс-хатой, как это делается в орде? Неделя в хате - и преступник во всем признается.
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14.05.2021 15:42 Відповісти
Що може сказати лідер нациської імперії ? може в рашиській расеї залишились якісь опозиційні ЗМІ? там взагалі повна зачистка від тих хто має їншу думку,я вже не кажу що б там була хоч якась українська газета чи журнал ,так що треба захищати Україну від агентів ворога.
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14.05.2021 15:53 Відповісти
Путін про справу проти Медведчука: Очевидна зачистка політичного поля. Будемо змушені на це реагувати - Цензор.НЕТ 3892 ПТН-ПНХ Путін про справу проти Медведчука: Очевидна зачистка політичного поля. Будемо змушені на це реагувати - Цензор.НЕТ 7727
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14.05.2021 15:58 Відповісти
Двадцать лет назад комуно-фашист путлер зачистил политическое поле в паРаше, теперь у него чистое, кастрированное политическое поле, если это правильно тогда почему Украина не имеет право зачистить свое поле, не вижу логики в твоей тупой старческой башке, кремлевский педофил.
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14.05.2021 16:00 Відповісти
Не отравили,не грохнули на мосту! Разве это зачистка?!
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14.05.2021 16:13 Відповісти
а это идея
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15.05.2021 11:10 Відповісти
Ага..В адрес Лукашенко от Пуйла,або Ким Чен Ыына такого не услышишь.Лишь только в адрес свободного мира с позиции перевёрнутой демократии открывает свою пасть Пуйло Путін про справу проти Медведчука: Очевидна зачистка політичного поля. Будемо змушені на це реагувати - Цензор.НЕТ 6606
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14.05.2021 16:24 Відповісти
Интересно получается- моль Навального посадить может, а мы этого гавнюка закрыть не можем....
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14.05.2021 16:46 Відповісти
тю...та хіба це "зачистка"?інша справа на Росії-то біля самої Червоної площі одного лідера опозиції розстрілюють,то іншому фсбешники труси "новічком"намажуть...
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14.05.2021 16:55 Відповісти
Пуйло-*****!!А какое твоё свинячее дело ,что у нас в УКраине делается?? сопи в дырочку и лови своих сумашедших татар-убийц!!
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14.05.2021 16:55 Відповісти


Шановне Пандство@crimeapanda 1 ч

Медведчуку надели электронный браслет, а правильно электрический стул.
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14.05.2021 17:09 Відповісти
Ожидаем от бубочки ответных заявлений в связи с закрытием на мордоре украинских школ, библиотек... ведь они за праведное сотрудничество с мокшанами...
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14.05.2021 17:12 Відповісти
Это он про новального шоли втирает?!
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14.05.2021 17:23 Відповісти
Нанеси ответный удар - запрети в рашке интернет и укуси себя за жопу.
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14.05.2021 17:56 Відповісти
Путін і його команда зачищає свою територію від іноземних агентів. Керівництво України робить теж саме. Чим ми гірші? Займайтесь своїми справами, не лізьте в наші.
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14.05.2021 19:14 Відповісти
Путін і його команда зачищає свою територію від іноземних агентів. Керівництво України робить теж саме. Чим ми гірші? Не лізьте в наші справи. В Україні це роблять цивілізовано, в правовий спосіб: відбуваються судові процеси, не використовують "Новичок," примусово здорових людей не закривають в "психушках."
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14.05.2021 19:33 Відповісти
Насрав Зеленський )(уйлу праямо на голову . Не засцав. Тепер )(уйло , якщо не зможе захистити свого кума, втратить авторитет в своїй зграї.
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14.05.2021 21:32 Відповісти
Пукін робе вигляд що це не його ідея тіпа засудити його кума і "посадити" і комфортний домашній арешт.
КАЦАП НЕ ЗБРЕШЕ - ДЕНЬ ПРОЙШОВ ДАРМА Путін про справу проти Медведчука: Очевидна зачистка політичного поля. Будемо змушені на це реагувати - Цензор.НЕТ 7289
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14.05.2021 23:04 Відповісти
Зачистун.
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14.05.2021 23:07 Відповісти
кацапам и какао-ботам не нравится дело против медведчука.
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14.05.2021 23:16 Відповісти
кому бы еще говорить о зачистке, так это не Х"йлу.
про его зачистки все знают, типа Немцов, Навальный, Ходорковский, Политковская, Литвиненко, Березовский.
мало? а сколько менее значимых людей загнобили вообще хз.
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14.05.2021 23:18 Відповісти
Срати на путіна .
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15.05.2021 06:21 Відповісти
 
 