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У Білорусі військовослужбовця засудили до 18 років в'язниці за "злив" даних телеграм-каналу Nexta

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

У Білорусі військовослужбовця засудили до 18 років в'язниці за

Верховний суд Білорусі визнав співробітника Генштабу капітана Дениса Урада, який згадувався в фільмі "Манкурти" білоруського телеканалу ОНТ, винним у державній зраді і засудив до 18 років колонії посиленого режиму, а також до позбавлення військового звання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням "Настоящее время".

Процес проходив у закритому режимі.

За твердженням творців фільму, Денис Урад 14 березня сфотографував секретний лист від міністра МВС міністру оборони і відправив його Степану Путилу, творцеві телеграм-каналу Nexta. "Той опублікував і забув про інформатора, а капітану сидіти довго - від 10 до 20 років. Стаття - зрада державі", - зауважив тоді диктор.

"З урахуванням представлених держобвинувачем доказів, високий ступінь суспільної небезпеки скоєного, наслідків у вигляді шкоди національній безпеці Ураду Д.М. на підставі ч. 2 ст. 356 Кримінального кодексу Республіки Білорусь призначено суворе покарання у вигляді позбавлення волі на строк 18 років з позбавленням військового звання "капітан"", - підтвердили інформацію в Генпрокуратурі країни.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
Если вы не были готовы идти до конца,то нефиг было и начинать.Теперь вас по одиночке вылавливают.Обидно,но закономерно.А Лукашенко теперь еще и укрепит свои позиции.Полумеры,полумеры...
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14.05.2021 16:24
+4
а у нас Кива - полковник В Беларуси военнослужащего приговорили к 18 годам тюрьмы за "слив" данных талеграм-каналу Nexta - Цензор.НЕТ 1386
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14.05.2021 15:13
+2
Igor V 7647b5b6,твой мозг поражен совком!

постарайся каждый день выдавливать из себя раба
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14.05.2021 21:59
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а у нас Кива - полковник В Беларуси военнослужащего приговорили к 18 годам тюрьмы за "слив" данных талеграм-каналу Nexta - Цензор.НЕТ 1386
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14.05.2021 15:13 Відповісти
Ого, да за убийство меньше дают.
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14.05.2021 15:50 Відповісти
Если вы не были готовы идти до конца,то нефиг было и начинать.Теперь вас по одиночке вылавливают.Обидно,но закономерно.А Лукашенко теперь еще и укрепит свои позиции.Полумеры,полумеры...
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14.05.2021 16:24 Відповісти
Так это х/о спровоцировал, а он и не думал идти до конца! Ему нужно было только оккупировать Республику Беларусь!
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15.05.2021 01:36 Відповісти
Предатель! Если пошел служить и присягнул, то служи! Не хочешь, увольняйся и в оппозицию! Все просто!
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14.05.2021 18:40 Відповісти
Igor V 7647b5b6,твой мозг поражен совком!

постарайся каждый день выдавливать из себя раба
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14.05.2021 21:59 Відповісти
Постарайся выдавить из себя дурака! 😂
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15.05.2021 01:28 Відповісти
Он пошел служить НАРОДУ Беларуси, а не узурпатору лукашенко! Все правильно парень сделал, но народ до него не дорос!
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15.05.2021 00:03 Відповісти
Он заключал контракт с Министерством обороны, когда президентом был Лукашенко! И вдруг "прозрел"!) А насчет плохого народа, это у фюреров обычно можно встретить от гитлера до х/а. Давай что-то поновее!
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15.05.2021 00:49 Відповісти
Какая разница с кем заключал контракт! Он ПРИСЯГУ давал НАРОДУ, а не усатому выродку!
Я не писала, что народ плохой, вы как кацап, передергиваете!
Народ просто не дозрел до решительных мер---на все нужно время...
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15.05.2021 00:59 Відповісти
Присягу он давал государству Республика Беларусь и с государством заключал контракт, где обязался не разглашать государственную тайну! Заключал контракт, когда Президентом был Лукашенко! Насчет кацапа, мне чихать, как какая-то дура меня назовет! Я не фашист, и оскорбительные названия народам не даю! На Беларуси в отличие от Украины это не принято! Народ до него не дорос! Нельзя так смешить перед сном! 😂
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15.05.2021 01:24 Відповісти
Да плевать на вашего лукашенко вместе с вами! Он НЕ Президент уже---он узурпатор! И любые его приказы НЕ ЗАКОННЫ! А выполнять преступные приказы НЕЛЬЗЯ! А вы глупы , если таких простых вещей не понимаете!

Все правильно хлопец сделал!
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15.05.2021 01:43 Відповісти
Обычная женская болтовня!😂 Увольняйся из вооруженных сил и не выполняй приказы! Никто не держит! А он пришел зарплату получал, квартиру, наверняка,получил, а потом предал! Разглашение государственной тайны - это не исолнение приказа. Будет сидеть до конца предатель!
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15.05.2021 08:54 Відповісти
Посоветуй это вашим политикам, которые даже во времена войны с рф не могут друг с другом договориться! Клевещут и грызуться друг с другом до неприличия! А что мне делать, я как-нибудь сам разберусь, без твоих советов! Кстати, у ФБР тоже мозг совком забит, когда они преследуют государственных преступников по всему миру! 😂 Но, это другое! 😂
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14.05.2021 22:04 Відповісти
лука и его шайка - маньяки.
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14.05.2021 23:15 Відповісти
 
 