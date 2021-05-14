У Білорусі військовослужбовця засудили до 18 років в'язниці за "злив" даних телеграм-каналу Nexta
Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном
Верховний суд Білорусі визнав співробітника Генштабу капітана Дениса Урада, який згадувався в фільмі "Манкурти" білоруського телеканалу ОНТ, винним у державній зраді і засудив до 18 років колонії посиленого режиму, а також до позбавлення військового звання.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням "Настоящее время".
Процес проходив у закритому режимі.
За твердженням творців фільму, Денис Урад 14 березня сфотографував секретний лист від міністра МВС міністру оборони і відправив його Степану Путилу, творцеві телеграм-каналу Nexta. "Той опублікував і забув про інформатора, а капітану сидіти довго - від 10 до 20 років. Стаття - зрада державі", - зауважив тоді диктор.
"З урахуванням представлених держобвинувачем доказів, високий ступінь суспільної небезпеки скоєного, наслідків у вигляді шкоди національній безпеці Ураду Д.М. на підставі ч. 2 ст. 356 Кримінального кодексу Республіки Білорусь призначено суворе покарання у вигляді позбавлення волі на строк 18 років з позбавленням військового звання "капітан"", - підтвердили інформацію в Генпрокуратурі країни.
Будь ласка, зачекайте...
постарайся каждый день выдавливать из себя раба
Я не писала, что народ плохой, вы как кацап, передергиваете!
Народ просто не дозрел до решительных мер---на все нужно время...
Все правильно хлопец сделал!