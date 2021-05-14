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діти (4410) Київська область (3133) Нацполіція (13940) самогубство (489) Вишгород (58)

Під Києвом виявили повішеним 14-річного підлітка, який перед смертю виклав у чат бойові набої і заявив про намір їх підірвати. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події

Під Києвом у Вишгороді повісився 14-річний підліток. Це сталося після того, як хлопець у загальному чаті з однокласниками виклав фотографії бойових набоїв до зброї і заявив про намір їх підірвати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області.

За даними правоохоронців, вчора до поліції надійшло повідомлення від жительки міста Вишгород про те, що її 14-річний син зник. Хлопець збирався йти в музичну школу, але на заняття так і не з'явився. На телефонні дзвінки не відповідав.

На місце події прибули керівництво, оперативники карного розшуку, ювенальні поліцейські, бійці полку особливого призначення, наряд реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група Вишгородського районного управління поліції та кінологи.

Під Києвом виявили повішеним 14-річного підлітка, який перед смертю виклав у чат бойові набої і заявив про намір їх підірвати 01
Фото: сайт поліції

Встановлено, що хлопець у спільному чаті з однокласниками виклав фотографії бойових набоїв до зброї та мав намір їх підірвати

Правоохоронці провели низку оператавно-розшукових заходів, відпрацювали камери відеоспостереження та вночі виявили тіло неповнолітнього повішаним на дереві. Він покінчив життя самогубством. Також в особистих речах хлопця знайдено 4 набої до автомата.

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Слідчі Вишгородського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. На цей час поліцейські встановлюють всі обставини трагедії та причини такого вчинку.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
Дурня якась! Патрони, чат, самогубство...
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14.05.2021 15:10
+8
и музыкальная школа...
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14.05.2021 15:12
+7
Ну ти й д...б!
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14.05.2021 15:20
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Дурня якась! Патрони, чат, самогубство...
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14.05.2021 15:10 Відповісти
и музыкальная школа...
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14.05.2021 15:12 Відповісти
И фотка к статье
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14.05.2021 16:21 Відповісти
Родители у него есть ?
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14.05.2021 15:12 Відповісти
мать - точно...она ж забеспокоилась, что сын не пошел в музыкалку...и замолчал его телефон
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14.05.2021 15:17 Відповісти
Ось і ще одного майбутнього виборця шлюх народа і їх керманича не стало...
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14.05.2021 15:12 Відповісти
Ну ти й д...б!
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14.05.2021 15:20 Відповісти
Памятаю Володимира Івасюка також знайшли в Брюховецькому лісі повішеним....
(офіційно ніби 18 травня)
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14.05.2021 15:17 Відповісти
Патроны-то тут при чем?
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14.05.2021 15:39 Відповісти
Если честно связь самоубийства с патронами очень сомнительная.
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14.05.2021 15:45 Відповісти
Да у пацанов в 80е были и самапалы и патроны и.тд. но повешеный ...тут вопросы.
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14.05.2021 15:49 Відповісти
Странная история
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14.05.2021 16:04 Відповісти
4 патрона от автомата разнесли бы взрывом пол Вышгорода..)(
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14.05.2021 16:40 Відповісти
Мутная история, и где он взял патроны, тайник дыровский нашел?
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14.05.2021 17:03 Відповісти
Исполнитель путинского теракта в Татарстане предупреждал, что следующей будет Украина (если кто не в курсе, там тоже не с первого раза вышло, первая жертва секты тоже "самоубилась", а уже второй начал палить как заказывали). Но наши силовики дюже заняты сериалом про Медведчука.
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14.05.2021 17:54 Відповісти
Кто то из родственников упредил преступление
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14.05.2021 18:57 Відповісти
черговий "Синій кит"?
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14.05.2021 19:57 Відповісти
 
 