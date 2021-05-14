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алкоголь (862) МВС (2880) наркотики (1350) Геращенко Антон (925) реабілітація (287)

У МВС представили законопроєкт, який дасть можливість знизити злочинність на ґрунті наркозалежності в 4-5 разів

Новини Цензор.НЕТ Події Суспільство

У МВС представили законопроєкт, який дасть можливість знизити злочинність на ґрунті наркозалежності в 4-5 разів

Держава повинна фінансувати лікування і реабілітацію осіб, які страждають на алкогольну чи наркотичну залежність, у спеціальних центрах. Це дозволить знизити злочинність залежних осіб в 4-5 разів.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на конференції "Наркотична й алкогольна залежність: безпека суспільства, захист неповнолітніх, психічне здоров'я", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Що сьогодні робить держава, щоб допомагати людям, які потрапили в психічну залежність від психоактивних речовин? Нічого! На сьогоднішній момент поліція затримує людину, яка в десятий або п'ятнадцятий раз вкрала щось з полиці в супермаркеті або пограбувала якийсь дачний будиночок, або вкрала велосипед", - сказав Геращенко.

Далі, за його словами, поліція направляє таку людину в суд, і суддя обирає їй запобіжний захід.

"Як правило, цей запобіжний захід не пов'язаний з утриманням під вартою: це особисте зобов'язання або нічний домашній арешт, або якісь інші дрібні заходи. Після цього особа, яка все одно хоче вживати наркотики, йде і знову скоює злочин. Таким чином, каральна система держави абсолютно не вирішує проблему залежності, вона абсолютно не знижує злочинності, і вихід, який ми бачимо в Міністерстві внутрішніх справ і розробляємо разом з громадськими організаціями Анни Міщенко та Українським інститутом майбутнього, - це ввести в законодавство можливість для судів, для правоохоронних органів в кримінальному процесі направляти людей, які вчинили злочини через залежність, за рішенням суду на соціально-психологічну реабілітацію", - зазначив чиновник.

Геращенко додав, що на сьогоднішній момент розроблено відповідний законопроєкт, який спрямований цілій низці громадських та правозахисних організацій, Уповноваженому Верховної Ради з прав людини, в Міністерство юстиції, Офіс генерального прокуратура і інші органи ... для узгодження і вичитки його в деталях", після чого він буде запропонований Верховній Раді і президенту.

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"Сенс цього законопроєкту полягає в тому, щоб держава нарешті взяла на себе вирішення цієї надзвичайно серйозною соціальної і кримінальної проблеми, щоб держава виділяла гроші на фінансування реабілітації і лікування залежних осіб. У загальних рисах це могло б виглядати так: після прийняття цього законопроєкту в державний бюджет по лінії соціально-психологічної реабілітації закладалися б гроші на оплату лікування осіб, які страждають від залежності. Далі, якщо особа вчинила правопорушення і встановлюється факт, що злочин скоєно через те, що така особа психологічно залежна від вживання алкоголю або наркотиків, то суд може, крім запобіжного заходу, направити його на обов'язкову соціально-психологічну реабілітацію в систему недержавних центрів, які перебували б на обліку в Міністерстві соціальної політики і відповідали державним стандартам, і в яких би люди, які вже мають досвід такої залежності і подолали її, могли б, ділячись таким досвідом, зупиняти людей на порозі загибелі, повертати їх і соціалізувати в суспільство", - розповів заступник міністра.

Він зазначив, що такі центри вже існують в Україні. Але держава абсолютно не несе за це відповідальності, не допомагає таким центрам, і вони існують фактично поза рамками правового поля

"Спільне завдання, яке ми ставимо в Міністерстві внутрішніх справ, співпрацюючи з громадськими організаціями в справі боротьби із залежностями, це зниження рівня залежності від психічно активних речовин - алкоголю, наркотиків, чим ми зможемо зберігати життя і здоров'я людей. І таким чином ми будемо запобігати злочину", - підкреслив Геращенко.

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Він підсумував, що держава має взяти на себе відповідальність за соціально-психологічну реабілітацію психологічно залежних осіб.

"Ми розраховуємо, що якщо такий закон буде прийнятий, і держава візьме на себе фінансування лікування і реабілітації психологічно залежних осіб, то ми протягом чотирьох-п'яти років зможемо отримати результат у вигляді зниження злочинності, зумовленої залежністю винних осіб", - резюмував заступник міністра внутрішніх справ.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
мусора перестанут продавать наркоту???)))
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14.05.2021 15:17
+5
Аполитично рассуждаете. А кормушку для мусоров такую чем заменить прикажете?
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14.05.2021 15:17
+2
Ога, т.е. я тех наркетов, которые у меня тачку и стремянку с.издили на днях ещё и кормить и лечить за свой счёт должен?
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14.05.2021 15:17
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Может надо снизить наркозависимость в 4-5 раз ?
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14.05.2021 15:15 Відповісти
Аполитично рассуждаете. А кормушку для мусоров такую чем заменить прикажете?
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14.05.2021 15:17 Відповісти
нее, только официальную статистиук по преступлениям..
Ну типа сейчас станет возможным официально откупится от мусоров и не открывать дела В МВД представили законопроект, который позволит снизить преступность на почве наркозависимости в 4-5 раз - Цензор.НЕТ 9139
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14.05.2021 15:30 Відповісти
Дайте миллиарды Авакову. Авакову нужно много миллиардов. И все ведь по доброте душевной, не корысти для, а наркоманов ради...
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14.05.2021 15:17 Відповісти
Ога, т.е. я тех наркетов, которые у меня тачку и стремянку с.издили на днях ещё и кормить и лечить за свой счёт должен?
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14.05.2021 15:17 Відповісти
мусора перестанут продавать наркоту???)))
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14.05.2021 15:17 Відповісти
теперь она станет дороже и будет доступна далеко не всем.
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14.05.2021 15:24 Відповісти
чушь. Как водка по 100 грн. Думаешь ее на большие мероприятия, такие как свадьба, юбилей или поминки в магазинах покупают? Или "синяки" берут? "Левый" спирт, контрафактная водка да самогон. Кстати. Так было есть и будет. Кому классная дорожка из первосортного кокаина, а кому клей
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14.05.2021 15:31 Відповісти
не продавать, а крышивать
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14.05.2021 15:25 Відповісти
это одно и тоже
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14.05.2021 15:32 Відповісти
ну конечно , зачем бороться с нарко оборотом , лучше ЛТП (лечебно-трудовой профилакторий) для нариков создадим , там и реализовывать легче и под присмотром все нарики будут
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14.05.2021 15:17 Відповісти
В МВД представили законопроект, который позволит снизить преступность на почве наркозависимости в 4-5 раз - Цензор.НЕТ 4305
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14.05.2021 15:22 Відповісти
А Президента это касается?
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14.05.2021 15:23 Відповісти
нет ... у него прямые поставки из-за кордона (они мимо ментовской статистики)))))
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14.05.2021 15:53 Відповісти
а Антошка слышала про такое понятие в юриспруденции, как рецидив?
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14.05.2021 15:23 Відповісти
Легалезуем траву. Преступность упадет на 60%. Это рынок который контролирует Аваков лобируя запрет!
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14.05.2021 15:25 Відповісти
"Государство должно финансировать лечение и реабилитацию лиц, страдающих алкогольной или наркотической зависимостью, в специальных центрах. Это позволит снизить преступность зависимых лиц в 4-5 раз".
Это уже проходили, при совке.
И что, ЛТП сильно помогли снизить преступность?
Блин, совсем забыл, опять деньги ведомству на кормёжку не хватает...
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14.05.2021 15:25 Відповісти
ага ...
боритесь с последствиями ,
а причины - не трогайте,
причины- они кормят нас !
(подпись : менты Украины )
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14.05.2021 15:28 Відповісти
спєціальниє центри треба для мєнтів будувати і тримати їх там за кришування наркоторгівлі. І тоді кількіст наркоманів насправді зменшиться
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14.05.2021 15:37 Відповісти
Чергові Нью-Васюки.
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14.05.2021 15:38 Відповісти
Дядя, это гос-во не в состоянии провести вакцинацию населения от короны а ты тут свистишь что бы наркош лечить. То есть Вы су...ки будете подсаживать и бабло зарабатывать а нам опять оплачивать их лечение?
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14.05.2021 15:47 Відповісти
а давайте еще и по коррупции такие результаты...сказки озвучьте
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14.05.2021 15:54 Відповісти
Нужно начать продажу любой наркоты через аптеки по себестоимости.
1) Преступлений станет меньше.
2) Количество наркозависимых уменьшится в 9,12 раза.
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14.05.2021 15:54 Відповісти
Бред, но скромненько. К примеру, Хрущев обещал в 1980 году показать последнего преступника, а докладах МВД позднего СеСеСеР преступность снижалась на какой-то процент из года в год. И никого не колебало, что процентов то всего 100%, на все годы по 5 % процентов хватало и процент преступности был приемлемый и снижение. А тут снизится на совсем малость. Ни мы, ни те кто писал, ни те кто снижал не заметят.
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14.05.2021 16:48 Відповісти
Сперва крышевали этот бизнес теперь займутся лечением, за государственный(наш) счет.
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14.05.2021 16:59 Відповісти
У МВС представили законопроєкт, який дасть можливість знизити злочинність на ґрунті наркозалежності в 4-5 разів - Цензор.НЕТ 9416
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14.05.2021 18:54 Відповісти
будут бесплатные дозы раздавать, что бы наркам не надо было изыскивать деньги ?
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14.05.2021 22:03 Відповісти
 
 