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Новини Політика України
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приватизація (374) ОГХК (49) ФДМУ (273) Сенниченко Дмитро (69)

У червні очікуємо першу "ластівку" великої приватизації: на аукціон буде виставлена ​​"Об'єднана гірничо-хімічна компанія", - Сенниченко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У червні очікуємо першу

АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК) може бути виставлено на приватизацію вже в червні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Фонду державного майна, про це сказав голова Фонду Дмитро Сенниченко на онлайн-зустрічі з представниками Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ), Кредитної установи для відбудови (KfW) та Посольства Федеративної Німеччини в Україні.

Зазначається, що глава ФДМУ проінформував німецьких партнерів про старт великої приватизації і про перші об'єкти, які будуть виставлені на прозорі аукціони в 2021 році.

"Вже в червні очікуємо на першу "ластівку" – на аукціон буде виставлена "Об'єднана гірничо-хімічна компанія". Попередню зацікавленість в цьому активі вже висловили понад 10 компаній", – заявив Сенниченко.

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Як повідомлялося, АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" - один з найбільших у світі видобувачів рутилового і цирконієвого концентратів. ОГХК створена урядом України в 2014 році з метою об'єднання Вільногірського гірничо-металургійного комбінату та Іршанського гірничо-збагачувального комбінату, які були повернуті після лізингу у власність держави.

Верховна Рада 30 березня 2021 року прийняла в другому читанні і в цілому законопроєкт №4543, який розблокує велику приватизацію.

Фонд державного майна планує в цьому році отримати від приватизації 12 млрд грн.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
отдадут на приХватизацию ахметке или коломойше..
Скорее - ахметке.. тот готов аж 3 грн заплатит.. А коломойша - жмется.. больше 1 грн не дает..
Вот такая дилема у вовки-шмаркли - или пополнить бюджет Украины на 3 грн, или помочь своему хозяину.))
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14.05.2021 15:28
+3
2014 року Вільногірський гірничо-металургійний комбінат та Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат стають філіями державного підприємства «Об'єднана гірничо-хімічна компанія». 2020 року чистий прибуток компанії склав 600 млн грн, що вшестеро більше за 2019-й.

продавати курку яка несе золоті яйця, та най навіть не золоті....
навіщо ?
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14.05.2021 15:32
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нет что бы запусть на благо казны, мы продаем на благо олигархов... и дурак может продать, вывод - сборище идиотов и дураков у власти, не более.. и что самое обидное все 30 лет
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14.05.2021 15:26 Відповісти
2014 року Вільногірський гірничо-металургійний комбінат та Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат стають філіями державного підприємства «Об'єднана гірничо-хімічна компанія». 2020 року чистий прибуток компанії склав 600 млн грн, що вшестеро більше за 2019-й.

продавати курку яка несе золоті яйця, та най навіть не золоті....
навіщо ?
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14.05.2021 15:32 Відповісти
и я про то же!
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14.05.2021 16:21 Відповісти
отдадут на приХватизацию ахметке или коломойше..
Скорее - ахметке.. тот готов аж 3 грн заплатит.. А коломойша - жмется.. больше 1 грн не дает..
Вот такая дилема у вовки-шмаркли - или пополнить бюджет Украины на 3 грн, или помочь своему хозяину.))
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14.05.2021 15:28 Відповісти
а кто берет ее - огласите пожалуйста
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14.05.2021 15:28 Відповісти
большой деребан- проЭкт президента
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14.05.2021 15:29 Відповісти
ух ты ж ка... думаю те, кто получил карантинные 8 000 грн смогут поучаствовать...)))))
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14.05.2021 15:37 Відповісти
Украина распродала все гос имущество и сидит без денег, а те, кто приватизировал жируют и в деньгах купаются. Украина может нанимать хороших менеджеров, которые сделают гос имущество прибыльным и тогда деньги будут идти в казну страны. А тут как спецом банкротят гос имущество и за бесцень отдают олигархам и те сказочно богатеют. Все гос имущество нужно национализировать обратно и забрать все у олигархов, что они захватили государственного. Мафиозный передел Украинской собственности настоящее название большой приватизации.
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14.05.2021 15:47 Відповісти
Они ща ещё приват с молотка пустят за 5коп
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14.05.2021 16:01 Відповісти
А до этого приватизация какие результаты кроме олигархии ,свиней корыта с челядью и самого нищего населения в мире. Государство не имеет право продовать публичную власнисть а только преумножать. Или вообще не трогать и уходить в отставку.
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14.05.2021 15:47 Відповісти
А до этого приватизация какие результаты кроме олигархии ,свиней корыта с челядью и самого нищего населения в мире. Государство не имеет право продовать публичную власнисть а только преумножать. Или вообще не трогать и уходить в отставку.
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14.05.2021 15:50 Відповісти
В июне ожидаем первую "ласточку" большой приватизации: на аукцион будет выставлена "Объединенная горно-химическая компания", - Сенниченко - Цензор.НЕТ 5258
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14.05.2021 15:53 Відповісти
зебилы мля, слуги мля
...ани па просьбам трудящихся на земле - решили прадать всю украинскую землю- годувальницю, без всяких опросов мудрага нарида ,
это и шоб цьому нариду українському нечего было даже защищать
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14.05.2021 15:53 Відповісти
Купят россияне. Только россияне ведут свой бизнес в этой коррумпированной стране.
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14.05.2021 16:25 Відповісти
Вы бы с мелких объектов начали для начала.А то большими кусками подавитесь.На Мордоре Гайдар с Чубайсом,тоже начали вместо поэтапного мелкого оптимального приватизирования, жадно заглатывать гигантов, которые приносят прибыль сегодня,шо привело к обвалу экономики,становлению и укреплению олигархата.Жабы жадные.Для начала законную базу приведите в порядок як фундамент на который эта приватизация будет строится У червні очікуємо першу "ластівку" великої приватизації: на аукціон буде виставлена ​​"Об'єднана гірничо-хімічна компанія", - Сенниченко - Цензор.НЕТ 6734
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14.05.2021 16:55 Відповісти
 
 