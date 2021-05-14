ВВП України в I кв. 2021 року знизився на 2% щодо I кв. 2020-го, - Держстат
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Падіння валового внутрішнього продукту України в першому кварталі 2021 року проти аналогічного періоду 2020 року прискорилося до 2% із 0,7% у четвертому кварталі 2020 року.
Таку попередню оцінку опублікувала Державна служба статистики, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Щодо четвертого кварталу минулого року ВВП у першому кварталі цього знизився (з урахуванням сезонного фактора) на 1,1%, тоді як кварталом раніше цей показник становив 0,8%.
ВВП України в 2020 році знизився на 4%, зокрема в першому кварталі минулого року спад становив 1,2%, після чого в другому кварталі прискорився до 11,2%, а в третьому-четвертому сповільнився відповідно до 3,5% і 0,5%.
Нацбанк оцінював зниження економіки України в першому кварталі цього року в 1,5%, загалом прогнозуючи його зростання за підсумками року на 3,8%. НБУ очікує, що в другому кварталі зростання складе становитиме 8,7%, у третьому і четвертому - відповідно 4,2% і 3,6%.
За прогнозом уряду, закладеним у держбюджет, ВВП України в 2021 році збільшиться на 4,6%.
Будь ласка, зачекайте...
да и шмыгаль там повякивал о "600 тыс новых раб мест"
Но люмпен выбрал себеподобного.
А без ВВП то неможливо
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эпоха бедности ушла.
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Ось це найсмішніша частина новини...
Пікове підняття цін на залізну руду не здатне підняти ВВП України. Тому що всі інші показники падають.
у бизнеса нет денег на развитие. а если есть то их держат в кубышке чтобы прожить когда совсем все встанет
Но к удивлению зебилья, во первых хуже таки стало, а во вторых, ситуация в экономике продолжает ухудшатся. Также продолжает ухудшатся ситуация и в борьбе с пандемией, провалена вакцинация,страна занимает первые места по смертности от ковида в Европе.
Поэтому, ты 73-х процентный, должен всегда помнить, что все что сейчас происходит в стране это результат твоего выбора, потому что вы сделали это вместе, бо кожен з вас президент.
Тема 40% роста ВВП не раскрыта....
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