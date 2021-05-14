"Суддю Автомайдану" Царевич відновили в Печерському суді: справ вона не веде через закінчення терміну її повноважень
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Печерський райсуд Києва поновив на посаді суддю Оксану Царевич, відому рішеннями проти автомайданівців, але вона не веде там ніяких справ.
Про це йдеться у відповіді пресслужби суду на запит "Української правди", передає Цензор.НЕТ.
Царевич повернулася до Печерського суду указом його голови від 1 квітня 2021 року.
Це сталося на підставі рішення Верховного Суду, який 17 березня визнав звільнення судді незаконним.
Однак на цей момент Царевич не провадить судочинство. Причина - закінчення повноважень, оскільки закінчився 5-річний термін її призначення.
Видання також просило повідомити, чи отримує Царевич суддівську винагороду, тобто зарплату, і скільки їй виплатили у квітні.
Однак Печерський суд не відповів на це питання, зазначивши, що ця інформація не належить до публічної, оскільки "не є задокументованою будь-яким способом і не міститься на будь-яких носіях в Печерському районному суді м. Київ".
Зазначимо, відповідно до закону "Про судоустрій і статус суддів", винагорода виплачується судді з дня зарахування до штату суду. Для суддів, які не здійснюють правосуддя, як Оксана Царевич, закон прямо передбачає позбавлення лише доплат до окладу, але не зарплати загалом. Водночас, у 2020 році Верховний суд в одному із своїх рішень висловив позицію, що право на отримання винагороди суддя має, зокрема, за умови "фактичного виконання своїх обов`язків, тобто здійснення правосуддя".
Під час Євромайдану після поїздок до резиденції тодішнього президента Віктора Януковича – Межигір'я – автомайданівці отримували повістки про виклики на допит в якості свідків у рамках кримінального провадження, а також сповіщення від органів ДАІ про необхідність з’явитись у відомство з автомобілем та документами. Царевич була однією із суддів, які виносили неправомірні рішення щодо активістів Автомайдану на базі сфальсифікованих "даїшниками" протоколів. Справа стосувалася поїздки понад 1,5 тисяч людей у Межигір'я наприкінці грудня 2013 року. Раніше прокуратура Києва допитала Царевич за підозрою у винесенні свідомо неправомірних рішень щодо активістів Автомайдана. 29 вересня 2016 року тодішній президент Петро Порошенко звільнив Царевич у зв’язку із порушенням присяги. У червні 2020 року Конституційний суд визнав неконституційною статтю Кримінального кодексу про відповідальність суддів за завідомо неправосудні вироки. Згодом Царевич визнали невинуватою у справі про незаконне позбавлення водійських прав активістів Автомайдану. У березні 2021 року Верховний суд скасував указ Порошенка про звільнення Царевич.
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Про то что при вовке-шмаркле не только сажают патриотов Украины, но и НЕ выпускают из тюрем тех самых 100500 патриотов что "посОдили при Порохе"..
Зато сажают зашкваренных и люстрированных судей и чиновников - обратно в кресла, да и выпускают сепаратистов и предателей - (посаженных при Порохе) - из тюрем...
И что самое интересное - про обмен пленных с рашкой - у зеленского ЗАТКНУЛИСЬ... Уже года 1.5 как.. обменяев сотню преступников и сепаров - на (в большинстве) левых таксистов и х.з. кого
Так зовсім не потрапили під люстрацію ці продажні судді - перевертні поставлені ще продажним кривавим ЗЕКом. Навіть неясно коли Українська держава і Український народ повинні впритул взятися і за цю бандитську зграю замасковану під суддівськими мантіями, за продажних суддів злочинців. Але видно такі судді -законопреступники суддi- злочинці які віддано прислужували кривавому ЗЕКу Іуді Януку і його зграї -банді ригоАнальних спільників, судді - перевертні, сепаратисти, колабораціоністи, хабарники ... яких теж майже не чіпав Порошенко. А тепер вони дуже добре підходять і для вже нинішньої антиукраїнської корупційної влади ЗЕбілів капітулянтів з "слуг неясно якого народа але не українського"..Але як люті вороги України такі судді вони зовсім не годяться для Українського народа і з цим потрібно щось робити .