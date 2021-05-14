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Новини Політика України
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суд (8046) суддя (1423) Євромайдан (919) Царевич (15)

"Суддю Автомайдану" Царевич відновили в Печерському суді: справ вона не веде через закінчення терміну її повноважень

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Печерський райсуд Києва поновив на посаді суддю Оксану Царевич, відому рішеннями проти автомайданівців, але вона не веде там ніяких справ.

Про це йдеться у відповіді пресслужби суду на запит "Української правди", передає Цензор.НЕТ.

Царевич повернулася до Печерського суду указом його голови від 1 квітня 2021 року.

Це сталося на підставі рішення Верховного Суду, який 17 березня визнав звільнення судді незаконним.

Однак на цей момент Царевич не провадить судочинство. Причина - закінчення повноважень, оскільки закінчився 5-річний термін її призначення.

Видання також просило повідомити, чи отримує Царевич суддівську винагороду, тобто зарплату, і скільки їй виплатили у квітні.

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Однак Печерський суд не відповів на це питання, зазначивши, що ця інформація не належить до публічної, оскільки "не є задокументованою будь-яким способом і не міститься на будь-яких носіях в Печерському районному суді м. Київ".

Зазначимо, відповідно до закону "Про судоустрій і статус суддів", винагорода виплачується судді з дня зарахування до штату суду. Для суддів, які не здійснюють правосуддя, як Оксана Царевич, закон прямо передбачає позбавлення лише доплат до окладу, але не зарплати загалом. Водночас, у 2020 році Верховний суд в одному із своїх рішень висловив позицію, що право на отримання винагороди суддя має, зокрема, за умови "фактичного виконання своїх обов`язків, тобто здійснення правосуддя".

Під час Євромайдану після поїздок до резиденції тодішнього президента Віктора Януковича – Межигір'я – автомайданівці отримували повістки про виклики на допит в якості свідків у рамках кримінального провадження, а також сповіщення від органів ДАІ про необхідність з’явитись у відомство з автомобілем та документами. Царевич була однією із суддів, які виносили неправомірні рішення щодо активістів Автомайдану на базі сфальсифікованих "даїшниками" протоколів. Справа стосувалася поїздки понад 1,5 тисяч людей у Межигір'я наприкінці грудня 2013 року. Раніше прокуратура Києва допитала Царевич за підозрою у винесенні свідомо неправомірних рішень щодо активістів Автомайдана. 29 вересня 2016 року тодішній президент Петро Порошенко звільнив Царевич у зв’язку із порушенням присяги. У червні 2020 року Конституційний суд визнав неконституційною статтю Кримінального кодексу про відповідальність суддів за завідомо неправосудні вироки. Згодом Царевич визнали невинуватою у справі про незаконне позбавлення водійських прав активістів Автомайдану. У березні 2021 року Верховний суд скасував указ Порошенка про звільнення Царевич.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+16
Сегодня прямо не новости, а бальзам, "божья роса" на бедную израненную душу зебильчиков. Они же так сегодня совсем ноги двинут от таких новостей. "Судью Автомайдана" Царевич восстановили в Печерском суде: дел она не ведет из-за истечения срока ее полномочий - Цензор.НЕТ 2298 Здобулы так здобулы.
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14.05.2021 15:51
+7
"Судью Автомайдана" Царевич восстановили в Печерском суде: дел она не ведет из-за истечения срока ее полномочий - Цензор.НЕТ 8285
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14.05.2021 15:51
+7
Не та постановка вопроса -- она "корабельная" или нет? "Судью Автомайдана" Царевич восстановили в Печерском суде: дел она не ведет из-за истечения срока ее полномочий - Цензор.НЕТ 1711 Под айкос пойдет или с трудом?
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14.05.2021 15:53
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Сегодня прямо не новости, а бальзам, "божья роса" на бедную израненную душу зебильчиков. Они же так сегодня совсем ноги двинут от таких новостей. "Судью Автомайдана" Царевич восстановили в Печерском суде: дел она не ведет из-за истечения срока ее полномочий - Цензор.НЕТ 2298 Здобулы так здобулы.
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14.05.2021 15:51 Відповісти
то-то в веткх ботоферма хзеленского тихо сидит)).. Да про что им истерить?
Про то что при вовке-шмаркле не только сажают патриотов Украины, но и НЕ выпускают из тюрем тех самых 100500 патриотов что "посОдили при Порохе"..
Зато сажают зашкваренных и люстрированных судей и чиновников - обратно в кресла, да и выпускают сепаратистов и предателей - (посаженных при Порохе) - из тюрем...

И что самое интересное - про обмен пленных с рашкой - у зеленского ЗАТКНУЛИСЬ... Уже года 1.5 как.. обменяев сотню преступников и сепаров - на (в большинстве) левых таксистов и х.з. кого
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14.05.2021 15:56 Відповісти
Да уже в последнее время как не новость, так полный треш для их бедных служивых душонок.
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14.05.2021 16:04 Відповісти
вот сейчас она ищет любые каналы чтоб ее назначили пожизненно и готова за это не только душу продать, а и все остальное
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14.05.2021 15:51 Відповісти
Не пойму: она рабочая баба или нет?
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14.05.2021 15:51 Відповісти
Не та постановка вопроса -- она "корабельная" или нет? "Судью Автомайдана" Царевич восстановили в Печерском суде: дел она не ведет из-за истечения срока ее полномочий - Цензор.НЕТ 1711 Под айкос пойдет или с трудом?
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14.05.2021 15:53 Відповісти
Рабочая, но в другой сфере.
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14.05.2021 15:54 Відповісти
"Судью Автомайдана" Царевич восстановили в Печерском суде: дел она не ведет из-за истечения срока ее полномочий - Цензор.НЕТ 8285
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14.05.2021 15:51 Відповісти
Та якраз і барига і мародер і брехун і шарлатан все в одному.
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14.05.2021 16:46 Відповісти
Ворон ворону глаз не выклюет!
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14.05.2021 15:56 Відповісти
"Суддю Автомайдану" Царевич відновили в Печерському суді: справ вона не веде через закінчення терміну її повноважень - Цензор.НЕТ 561
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14.05.2021 16:16 Відповісти
Всю муйню Вальдемар повертає на свої хлібні місця і не просто так, а вони мають виконати свою місію в його узурпації влади.
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14.05.2021 16:24 Відповісти
дел не ведет, но хавку получает жирную...... "Суддю Автомайдану" Царевич відновили в Печерському суді: справ вона не веде через закінчення терміну її повноважень - Цензор.НЕТ 3106
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14.05.2021 16:44 Відповісти
..бедная девочка опять в трусиках
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14.05.2021 16:33 Відповісти
Ну от шановне товариство, ось вам справедливість. Ось ця мразота - царевич, не можу називати її суддею,за рішенням таких же суддів (кругова порука), що вела справи проти майданівців та авто-майданівців за вказівками зека-януковича, осуджуючи їх за неіснуючі та недоведені злочини, відновлена на роботі у Печерському райсуді Києва. Там же й "працює" та видає поблажливі вироки зрадникам України та українськог народу - медведчуку та козаку, відомий тепер на всю Україну суддя, тепер колега відновленій на посаді царевич.Це знаково. Але ж яка ганьба для Українського правосуддя, якого, як не було так і немає. Просто -ГАНЬБА! Її треба було б позбавити права довічно бути суддею в Україні, але ж кругова порука суддів працює проти інтересів України та її народу. Агов, Зе-президенте! Ти, як гарант Конституції України ти де? Чи ти не бачищ, щокоїться в Україні? Чи тебе це все влаштовує? Українців це точно не влаштовує, коли за податки українців, фактично платять заробітню плату ворогам України та її народу.. Може з твого боку бкде на це ганебне рішення реагування, як президента України? Чи все залишиться так як є? Українці витруться від цього пльовкі та прковтнуть та замовкнуть? Може таке у тебе бачення цієї ситуації? розкажи нам, щоб суспільство знало апро твою позицію.
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14.05.2021 16:41 Відповісти
Ну,а где ж она ще харчеваться будет?!Место кормления то святое "Суддю Автомайдану" Царевич відновили в Печерському суді: справ вона не веде через закінчення терміну її повноважень - Цензор.НЕТ 4158
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14.05.2021 17:10 Відповісти
"Суддю Автомайдану" Царевич відновили в Печерському суді: справ вона не веде через закінчення терміну її повноважень - Цензор.НЕТ 4078
Так зовсім не потрапили під люстрацію ці продажні судді - перевертні поставлені ще продажним кривавим ЗЕКом. Навіть неясно коли Українська держава і Український народ повинні впритул взятися і за цю бандитську зграю замасковану під суддівськими мантіями, за продажних суддів злочинців. Але видно такі судді -законопреступники суддi- злочинці які віддано прислужували кривавому ЗЕКу Іуді Януку і його зграї -банді ригоАнальних спільників, судді - перевертні, сепаратисти, колабораціоністи, хабарники ... яких теж майже не чіпав Порошенко. А тепер вони дуже добре підходять і для вже нинішньої антиукраїнської корупційної влади ЗЕбілів капітулянтів з "слуг неясно якого народа але не українського"..Але як люті вороги України такі судді вони зовсім не годяться для Українського народа і з цим потрібно щось робити .
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14.05.2021 17:50 Відповісти
Печерський суд давно пора розігнати та набрати проукраїнських суддів
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14.05.2021 20:54 Відповісти
 
 