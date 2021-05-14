Цілодобовий домашній арешт з носінням браслета точно обмежить звичний для Медведчука спосіб життя топперсони, - Верещук
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Цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета є тим запобіжним заходом, який повноцінно обмежить діяльність підозрюваного у державній зраді народного депутата Віктора Медведчука.
Упевненість у цьому висловила нардепка фракції "Слуга народу", член Комітету з питань нацбезпеки і оборони Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії.
"Медведчук або його друзі могли би внести будь-яку заставу. Але після внесення він був би де-факто вільною людиною. А от цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслету точно обмежить діяльність Медведчука, обмежить звичний для нього спосіб життя топперсони", – сказала вона.
Ірина Верещук нагадала, що законодавство не передбачає для усіх підозрюваних, які не скоїли насильницьких злочинів, безальтернативне тримання під вартою. Має бути варіативність запобіжного заходу – наприклад, застава.
За її словами, хоч більшість українців давно хоче побачити нардепа Віктора Медведчука за ґратами, це може статися тільки після обвинувального вироку суду по одній зі справ.
"Важливо, щоб процес йшов коректно в усіх фазах, в тому числі й на початковій – коли вручається підозра і обирається запобіжний захід. Щоб потім не було жодного приводу у Медведчука та його захисників щось оскаржувати", – наголосила вона.
Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.
Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.
13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт до 9 липня.
Будь ласка, зачекайте...
А кива сам решает свои "потребности". Он самостоятельный в этом вопросе. Причём решает, особо не стесняясь посторонних))
п.с. по ссылке на верещук - доступны коментарии)) слуги урода забыли их закрыть...
конечно, со временем их все затрут - но посмеяться с этих зебилов можно.. заодно и услышат чтото кроме нарисованных рейтингов
Теперь у мертведчука сильно осложнится жизнь.. ведь ему придется прилагать усилия для ношения 200 граммового браслета - когда будет ездить в кабинет зеленскому))
Глядишь, и накачает правую (или левую) ногу))
Цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслету є тим запобіжним заходом, який повноцінно обмежить діяльність підозрюваного у державній зраді народного депутата Віктора Медведчука. Про це заявила народна депутатка від «Слуги Народу» та членкиня парламентського Комітету з питань нацбезпеки і оборони.
Верещук озвучила наказание за гос. измену - усложнить жизнь "топ персоне"
что-то новенькое в криминальном кодексе
без хвастовства як без парасольки
Зеленский будет якобы играть за украинцев а Медведчук за россиян. Таким образом все остальные кандидаты по замыслу Путлера отпадут и в любом случае Президентом Украины станет российской шпион как оно есть и сейчас.
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А как содержание под стражей ограничит привычный образ персоны! А Оксанка в хустынке под воротами СИЗО с передачкой как смотрелась бы!
Терористична діяльність, злив даних про бойові підрозділи ворогу, розкрадання природних ресурсів України -
цілодобовий домашній арешт !!
Клоунада зебанди продовжується 🤮🤢