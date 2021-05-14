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Медведчук (1324) державна зрада (1076) домашній арешт (171) Верещук (606)

Цілодобовий домашній арешт з носінням браслета точно обмежить звичний для Медведчука спосіб життя топперсони, - Верещук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Цілодобовий домашній арешт з носінням браслета точно обмежить звичний для Медведчука спосіб життя топперсони, - Верещук

Цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета є тим запобіжним заходом, який повноцінно обмежить діяльність підозрюваного у державній зраді народного депутата Віктора Медведчука.

Упевненість у цьому висловила нардепка фракції "Слуга народу", член Комітету з питань нацбезпеки і оборони Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії.

"Медведчук або його друзі могли би внести будь-яку заставу. Але після внесення він був би де-факто вільною людиною. А от цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслету точно обмежить діяльність Медведчука, обмежить звичний для нього спосіб життя топперсони", – сказала вона.

Ірина Верещук нагадала, що законодавство не передбачає для усіх підозрюваних, які не скоїли насильницьких злочинів, безальтернативне тримання під вартою. Має бути варіативність запобіжного заходу – наприклад, застава.

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За її словами, хоч більшість українців давно хоче побачити нардепа Віктора Медведчука за ґратами, це може статися тільки після обвинувального вироку суду по одній зі справ.

"Важливо, щоб процес йшов коректно в усіх фазах, в тому числі й на початковій – коли вручається підозра і обирається запобіжний захід. Щоб потім не було жодного приводу у Медведчука та його захисників щось оскаржувати", – наголосила вона.

Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт до 9 липня.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
Мердтвердчук сможет и в телефонном режиме вопросы решать, 21й век на дворе ващета. Взять хотя бы Украину. Украина уже 2 года без президента и ничо Круглосуточный домашний арест с ношением браслета точно ограничит привычный для Медведчука образ жизни топ-персоны, - Верещук - Цензор.НЕТ 3526
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14.05.2021 15:59
+7
ага.. сильно "ограничит"... веращук и слуги урода получили новые "темники" для отмазок..
Теперь у мертведчука сильно осложнится жизнь.. ведь ему придется прилагать усилия для ношения 200 граммового браслета - когда будет ездить в кабинет зеленскому))
Глядишь, и накачает правую (или левую) ногу))
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14.05.2021 16:05
+4
та нет там никакого браслета очередная сказка для лохов.
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14.05.2021 16:09
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Мердтвердчук сможет и в телефонном режиме вопросы решать, 21й век на дворе ващета. Взять хотя бы Украину. Украина уже 2 года без президента и ничо Круглосуточный домашний арест с ношением браслета точно ограничит привычный для Медведчука образ жизни топ-персоны, - Верещук - Цензор.НЕТ 3526
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14.05.2021 15:59 Відповісти
Он теперь не доверяет "телефонному режиму" Круглосуточный домашний арест с ношением браслета точно ограничит привычный для Медведчука образ жизни топ-персоны, - Верещук - Цензор.НЕТ 315
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14.05.2021 16:01 Відповісти
ну у него кива есть, не пропадет мердтвердчук Круглосуточный домашний арест с ношением браслета точно ограничит привычный для Медведчука образ жизни топ-персоны, - Верещук - Цензор.НЕТ 5504
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14.05.2021 16:02 Відповісти
Я про то, что его "пишут" и раньше "писали", судя по опубликованным записям.
А кива сам решает свои "потребности". Он самостоятельный в этом вопросе. Причём решает, особо не стесняясь посторонних))
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14.05.2021 16:13 Відповісти
https://sluga-narodu.com/iryna-vereshchuk-tsilodobovyy-domashniy-aresht-medvedchuka-obmezhyt-zvychnyy-dlia-noho-sposib-zhyttia-top-persony/

п.с. по ссылке на верещук - доступны коментарии)) слуги урода забыли их закрыть...

конечно, со временем их все затрут - но посмеяться с этих зебилов можно.. заодно и услышат чтото кроме нарисованных рейтингов
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14.05.2021 16:14 Відповісти
ага.. сильно "ограничит"... веращук и слуги урода получили новые "темники" для отмазок..
Теперь у мертведчука сильно осложнится жизнь.. ведь ему придется прилагать усилия для ношения 200 граммового браслета - когда будет ездить в кабинет зеленскому))
Глядишь, и накачает правую (или левую) ногу))
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14.05.2021 16:05 Відповісти
п.с. эта дурО действительно "думает что ношение браслета - ".. ПОВНОЦІНО обмежить діяльність підозрюваного у державній зраді народного депутата Віктора Медведчука"(с)веращук ?))

Цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслету є тим запобіжним заходом, який повноцінно обмежить діяльність підозрюваного у державній зраді народного депутата Віктора Медведчука. Про це заявила народна депутатка від «Слуги Народу» та членкиня парламентського Комітету з питань нацбезпеки і оборони.
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14.05.2021 16:09 Відповісти
та нет там никакого браслета очередная сказка для лохов.
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14.05.2021 16:09 Відповісти
ой біда, біда !!!!!!

Верещук озвучила наказание за гос. измену - усложнить жизнь "топ персоне"
что-то новенькое в криминальном кодексе Цілодобовий домашній арешт з носінням браслета точно обмежить звичний для Медведчука спосіб життя топперсони, - Верещук - Цензор.НЕТ 8693
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14.05.2021 16:48 Відповісти
а вересчучка чорнорота
без хвастовства як без парасольки
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14.05.2021 16:01 Відповісти
Рискну предположить что российский шпион Зеленский помогает другому российскому шпиону Медведчуку стать основным спарринг партнером на следующих выборах Президента Украины.
Зеленский будет якобы играть за украинцев а Медведчук за россиян. Таким образом все остальные кандидаты по замыслу Путлера отпадут и в любом случае Президентом Украины станет российской шпион как оно есть и сейчас.
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14.05.2021 16:02 Відповісти
нехілая конспірологія - питер пен знову летить як хванера над країною, а тузіки розбіжаться шукати нових хозяїв...Двухпартійная сістєма....Як у Штатах...Юля залищать як дракона на ланцюгу...Буде ядом на тих та на тих плюватися...Демократия усьо -ж...Будуть на неї екскурсії закордонних друзів водити - ось подивиться на цього проукраїнського бронтозавра...
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14.05.2021 19:24 Відповісти
Лучше в камере, а на ноге цепь с 20 кг. шаром
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14.05.2021 16:03 Відповісти
панимера - он как мышь в норе просидел пять лет пока вы к власти не пришли
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14.05.2021 16:04 Відповісти
Круглосуточный домашний арест с ношением браслета точно ограничит привычный для Медведчука образ жизни топ-персоны, - Верещук - Цензор.НЕТ 9027
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14.05.2021 16:04 Відповісти
Он не сможет в Козачке шашлык поесть и потом затусить в Саксоне! Молодец Ирка, так скотыняке и надо! Давай его еще СМСками про скидки на каждый второй кальян закидаем!
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14.05.2021 16:04 Відповісти
Ограничили VIPa в TOPe... -- за измену Родины! *)
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14.05.2021 16:10 Відповісти
Так и Рифу это ограничило бы жизнь, но ему почему то ни браслета, ни залога. А тут Зебизян убеждают, что браслет это капец наказание, это вам не СИЗо - это капец как страшно. Самое печальное Зебуины сожрут и это.
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14.05.2021 16:11 Відповісти
О, как зеленые карлики хором начали верещать про то, что домашний арест за измену родине - самое то! Позже напишут методичку с комментариями, как хорошо, что Медведчука отпустили.
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14.05.2021 16:12 Відповісти
Его сармачный оборот без проблемно может приобрести двойника Мумию , который-я может ходить лежать и также как было срать везде и вся....
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14.05.2021 16:14 Відповісти
''Ану марш додому гадкій нєгадяй Мудачук! Похавай чорной ікри із золотої посуди і харашенько подумай над своїм мєрзкім повєдєнієм з ганебними вчинками!"
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14.05.2021 16:14 Відповісти
зеленая хабалка оаправдывает неправомочное решение подгнусавых судей
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14.05.2021 16:19 Відповісти
В постановлении суда ничего про браслет не сказано, так что манька про браслет очередная сказка для лохов.
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14.05.2021 16:22 Відповісти
Кому интересно мнение этой лахудры !?
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14.05.2021 16:23 Відповісти
Госизмена украл миллионы терроризм с сепаратизмом домашний арест вот наказали так наказали.Кто нибудь другой что то натворит пару лет сразу.Гении закона и адекватности.
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14.05.2021 16:26 Відповісти
Ото халепа, цілодобово ріпа паломніцьі перед очіма, а на волі його бабло крадуть таваріщі по работє...
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14.05.2021 16:28 Відповісти
Вот без комментария этой крысы мы бы не выжили. Нах.. мнение этого мусорного пакета со ртом публиковать?
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14.05.2021 16:36 Відповісти
...круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета точно ограничит деятельность Медведчука, ограничит привычный для него образ жизни топ-персоны

______________
А как содержание под стражей ограничит привычный образ персоны! А Оксанка в хустынке под воротами СИЗО с передачкой как смотрелась бы!
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14.05.2021 16:36 Відповісти
Ой! Ужасное наказание за госизмену!
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14.05.2021 17:06 Відповісти
Розбита шибка в офісі президента - цілодобовий домашній арешт !
Терористична діяльність, злив даних про бойові підрозділи ворогу, розкрадання природних ресурсів України -
цілодобовий домашній арешт !!
Клоунада зебанди продовжується 🤮🤢
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14.05.2021 17:19 Відповісти
Если взять весы богини Фемиды и на одну чашу весов положить его преступления,а в другую чашу электронный браслет,то это никак не уравниловка.Ну посмотрим,що буде далi.Уравновесят весы или будут продолжать обманывать и себя и общество Цілодобовий домашній арешт з носінням браслета точно обмежить звичний для Медведчука спосіб життя топперсони, - Верещук - Цензор.НЕТ 9659
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14.05.2021 17:40 Відповісти
самый лучший браслет для этого урода...
Цілодобовий домашній арешт з носінням браслета точно обмежить звичний для Медведчука спосіб життя топперсони, - Верещук - Цензор.НЕТ 9863
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14.05.2021 18:23 Відповісти
Цілодобовий домашній арешт з носінням браслета точно обмежить звичний для Медведчука спосіб життя топперсони, - Верещук - Цензор.НЕТ 4278 Ну прям як дітьо...Оце так "держдіячи" - "нові, молоді обличча"...Таке відчуття, що наши та іноземні вузи вчать нашу "нову еліту" тільки красти...Писец...
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14.05.2021 19:14 Відповісти
 
 