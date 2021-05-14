Україна посідає четверте місце у світі за кількістю праведників народів світу, - Єрмак
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Україна посідає четверте місце у світі за кількістю праведників народів світу - 2 659 осіб, які отримали це високе звання від центру "Яд Вашем".
Про це керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив під час відкриття меморіального об'єкту "Місце для роздумів", який є частиною майбутнього Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр", передає Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт глави держави.
"Україна посідає четверте місце у світі за кількістю Праведників народів світу – 2659, які отримали це високе звання від центру "Яд Вашем". Це доводить, що Україна є землею толерантних, мирних і добрих людей", – наголосив керівник Офісу Президента.
За його словами, держава зробить усе, щоб Меморіал Голокосту в Бабиному Яру став одним з найважливіших музеїв і місць пам'яті у світі.
Керівник Офісу президента заявив, що сьогодні в Україні – Президент і влада, для яких церква, мечеть, синагога, костел є місцем віри, надії та любові, але в жодному разі не інструментом політичної боротьби.
"В останні роки для української влади людське життя є головним пріоритетом. Саме ця цінність була головною для Праведників народів світу", – сказав він.
Єрмак зазначив, що війна, на жаль, не зникла з нашого життя, і в Україні вона триває сім років, а в останні дні небо над містами Ізраїлю палає від вибухів. "Я хотів би побажати нам усім в першу чергу миру", - зазначив він.
Як повідомлялося, 14 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про присудження державних стипендій праведникам світу - українцям, які рятували євреїв під час Другої світової війни.
Будь ласка, зачекайте...
опять обнюханный лежит или
писается явиться на открытие "Места размышления на костях" ?
Щось грандіозне ?
Краще зробіть бодай дещицю хорошого для нині живущих.
А мертві потребують лише пам'яті.
Пом'ятайте про померлих думайте про живих.
уряяя,!!!!
(на православном кладбище)
именно так сегодня в День праведника отблагодарили нас, православных, за благие дела
Тільки наш народ дає себе знищувати, принижувати і ошукувати, керувати собою тільки представникам одного іншого народу - того самого, який присвоює такі звання...
И снова российской шпион Ермак открывает на православном кладбище синагогу по российскому проекту где украинцы будут представлены преступниками на своей земле.
Здесь российской шпион прав. Ни один народ в мире не будет теперь вражескую агентуру во власти пока убивают его детей.
в долларовом эквиваленте как он ценит жизни своих людей.
Почему платить должны украинцы из своих налогов? Украина беднейшая страна Европы. - Люди за коммуналку не могут рассчитаться. А им на шею вешают стипендии и всемирный мемориал. Мемориал там уже есть. Станем самой богатой страной Европы - обязательно его обновим.