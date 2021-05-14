Україна посідає четверте місце у світі за кількістю праведників народів світу, - Єрмак

Україна посідає четверте місце у світі за кількістю праведників народів світу - 2 659 осіб, які отримали це високе звання від центру "Яд Вашем".

Про це керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив під час відкриття меморіального об'єкту "Місце для роздумів", який є частиною майбутнього Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр", передає Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт глави держави.

"Україна посідає четверте місце у світі за кількістю Праведників народів світу – 2659, які отримали це високе звання від центру "Яд Вашем". Це доводить, що Україна є землею толерантних, мирних і добрих людей", – наголосив керівник Офісу Президента.

За його словами, держава зробить усе, щоб Меморіал Голокосту в Бабиному Яру став одним з найважливіших музеїв і місць пам'яті у світі.

Керівник Офісу президента заявив, що сьогодні в Україні – Президент і влада, для яких церква, мечеть, синагога, костел є місцем віри, надії та любові, але в жодному разі не інструментом політичної боротьби.

"В останні роки для української влади людське життя є головним пріоритетом. Саме ця цінність була головною для Праведників народів світу", – сказав він.

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Єрмак зазначив, що війна, на жаль, не зникла з нашого життя, і в Україні вона триває сім років, а в останні дні небо над містами Ізраїлю палає від вибухів. "Я хотів би побажати нам усім в першу чергу миру", - зазначив він.

Як повідомлялося, 14 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про присудження державних стипендій праведникам світу - українцям, які рятували євреїв під час Другої світової війни.