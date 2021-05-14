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Україна посідає четверте місце у світі за кількістю праведників народів світу, - Єрмак

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Україна посідає четверте місце у світі за кількістю праведників народів світу, - Єрмак

Україна посідає четверте місце у світі за кількістю праведників народів світу - 2 659 осіб, які отримали це високе звання від центру "Яд Вашем".

Про це керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив під час відкриття меморіального об'єкту "Місце для роздумів", який є частиною майбутнього Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр", передає Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт глави держави.

"Україна посідає четверте місце у світі за кількістю Праведників народів світу – 2659, які отримали це високе звання від центру "Яд Вашем". Це доводить, що Україна є землею толерантних, мирних і добрих людей", – наголосив керівник Офісу Президента.

За його словами, держава зробить усе, щоб Меморіал Голокосту в Бабиному Яру став одним з найважливіших музеїв і місць пам'яті у світі.

Керівник Офісу президента заявив, що сьогодні в Україні – Президент і влада, для яких церква, мечеть, синагога, костел є місцем віри, надії та любові, але в жодному разі не інструментом політичної боротьби.

"В останні роки для української влади людське життя є головним пріоритетом. Саме ця цінність була головною для Праведників народів світу", – сказав він.

Читайте: Праведники світу в Україні отримуватимуть державну стипендію, - Єрмак

Єрмак зазначив, що війна, на жаль, не зникла з нашого життя, і в Україні вона триває сім років, а в останні дні небо над містами Ізраїлю палає від вибухів. "Я хотів би побажати нам усім в першу чергу миру", - зазначив він.

Як повідомлялося, 14 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про присудження державних стипендій праведникам світу - українцям, які рятували євреїв під час Другої світової війни.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
Нам давно треба присвоїти званння "Народ - праведник".
Тільки наш народ дає себе знищувати, принижувати і ошукувати, керувати собою тільки представникам одного іншого народу - того самого, який присвоює такі звання...
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14.05.2021 16:31
+5
После фарса с агентом россии Медведчуком.

И снова российской шпион Ермак открывает на православном кладбище синагогу по российскому проекту где украинцы будут представлены преступниками на своей земле.
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14.05.2021 16:32
+4
Подивилась фото з Бабиного Яру - там і так гарно. Що іще потрібно ??
Щось грандіозне ?
Краще зробіть бодай дещицю хорошого для нині живущих.
А мертві потребують лише пам'яті.
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14.05.2021 16:25
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и все праведники -это депутаты, министры и олигархи
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14.05.2021 16:21 Відповісти
а где Бубачка?
опять обнюханный лежит или
писается явиться на открытие "Места размышления на костях" ?
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14.05.2021 16:35 Відповісти
писяется, как и все президенты, насравшие народу
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14.05.2021 17:03 Відповісти
А полоумніца Марченко тож в тому списку?
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14.05.2021 16:22 Відповісти
она в гробу со стразами по Киеву катается Україна посідає четверте місце у світі за кількістю праведників народів світу, - Єрмак - Цензор.НЕТ 6281
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14.05.2021 17:38 Відповісти
Подивилась фото з Бабиного Яру - там і так гарно. Що іще потрібно ??
Щось грандіозне ?
Краще зробіть бодай дещицю хорошого для нині живущих.
А мертві потребують лише пам'яті.
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14.05.2021 16:25 Відповісти
Memento cogitant vivus mortuus
Пом'ятайте про померлих думайте про живих.
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14.05.2021 16:31 Відповісти
"Синагога на костях" открылась !!!!!!!
уряяя,!!!! Украина занимает четвертое место в мире по количеству праведников народов мира, - Ермак - Цензор.НЕТ 5352
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14.05.2021 16:31 Відповісти
Кістки бо православного кладовища.
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14.05.2021 16:35 Відповісти
ну не иудейские же с Израиля завезли.... Украина занимает четвертое место в мире по количеству праведников народов мира, - Ермак - Цензор.НЕТ 7089
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14.05.2021 16:40 Відповісти
все на чужих костях Украина занимает четвертое место в мире по количеству праведников народов мира, - Ермак - Цензор.НЕТ 3689
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14.05.2021 16:41 Відповісти
Це завдяки "одному з найвеличніших лідерів світу" "Україна займає четверте місце в світі за кількістю праведників народів світу"
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14.05.2021 16:25 Відповісти
сегодня открылась "Синагога на костях" в Бабьем Яру
(на православном кладбище)


именно так сегодня в День праведника отблагодарили нас, православных, за благие дела
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14.05.2021 16:30 Відповісти
Какие благие дела? Это кто их благими назвал? Ненадо идти на поводу у пейсатых.им моло того что они назвали себя избрагным народом в библии которую они и написали для нас. Они уже хотятв нашем законе быть избранными. А сто дальше? В еонституцию себя запишут? А представте себе что произошла культурная революция и на планете остались одни порхатые. И за чей счет они будут жить?...
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15.05.2021 08:59 Відповісти
Нам давно треба присвоїти званння "Народ - праведник".
Тільки наш народ дає себе знищувати, принижувати і ошукувати, керувати собою тільки представникам одного іншого народу - того самого, який присвоює такі звання...
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14.05.2021 16:31 Відповісти
После фарса с агентом россии Медведчуком.

И снова российской шпион Ермак открывает на православном кладбище синагогу по российскому проекту где украинцы будут представлены преступниками на своей земле.
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14.05.2021 16:32 Відповісти
"Это доказывает, что Украина является землей толерантных, мирных и добрых людей", - отметил Ермак.

Здесь российской шпион прав. Ни один народ в мире не будет теперь вражескую агентуру во власти пока убивают его детей.
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14.05.2021 16:36 Відповісти
Зе-гниди готують собі притулок в Ізраїлі.
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14.05.2021 17:55 Відповісти
Я рад до глубины заднего прохода! Правда не совсем понимаю что это даёт Украине. Кстати ,а кто же на первом месте? Наверное Израиль? Хочется в тысячный раз задать один и тот же вопрос завхозу Ермаку.....Вам действительно не х**м заняться как подсчитывать количество "сынов Израилевых" которые зовут себя праведниками? И ещё , а что это вообще такое "праведник"? Святой что ли?
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14.05.2021 16:47 Відповісти
а скільки залишилося не відомими . моя бабуся переховувала дві єврейских сім'ї .
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14.05.2021 17:09 Відповісти
А якби не політизували євреї це питання - було-б більше. Зокрема Андрей Шептицький, Роман Шухевич...
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14.05.2021 17:15 Відповісти
поки маємо пекло в Україні Україна посідає четверте місце у світі за кількістю праведників народів світу, - Єрмак - Цензор.НЕТ 4807
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14.05.2021 18:02 Відповісти
Надо организовать премию "Праведник Вселенной" и награждать людей, спасших украинцев. Если это вообще кому-то надо, нас спасать. Сколько там их в Израиле наберется...
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14.05.2021 18:24 Відповісти
Платить стипендии праведникам мира должен Израиль: пусть покажет
в долларовом эквиваленте как он ценит жизни своих людей.
Почему платить должны украинцы из своих налогов? Украина беднейшая страна Европы. - Люди за коммуналку не могут рассчитаться. А им на шею вешают стипендии и всемирный мемориал. Мемориал там уже есть. Станем самой богатой страной Европы - обязательно его обновим.
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15.05.2021 00:10 Відповісти
а кто 1-ые три?
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15.05.2021 00:22 Відповісти
шаурмак и шмаркля в их числе значатся первыми?
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15.05.2021 05:32 Відповісти
Украинцы спасали евреев и теперь за это могут сами себе выписать премию.
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15.05.2021 09:29 Відповісти
 
 