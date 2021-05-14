Мінсоцполітики розповіло, які пенсії отримують прокурори, судді та помічники депутатів: від 14 200 до 82 146 грн. ІНФОГРАФІКА
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Середня спеціальна пенсія для суддів, прокурорів, народних депутатів і членів Кабінету міністрів, яку отримують від держави, в середньому становить від 14 200 до 82 146 грн.
Про це LIGA.net повідомили в Міністерстві соцполітики, передає Цензор.НЕТ.
Найбільші спецпенсії отримують судді - в середньому 82 146 грн. Таких пенсіонерів в Україні 3546 осіб, загальні річні витрати на виплати цієї категорії становлять 3 495 млрд грн.
На другому місці - співробітники прокуратури. Середня виплата - 18 620 грн, кількість одержувачів - 6 171 особа, річні витрати - 1,379 млрд грн.
На третьому - нардепи. Середня виплата - 15 182 грн, кількість одержувачів - 820 осіб, річні витрати - 149 млн грн.
Середня пенсія в Україні становить 3 504 грн.
Перші спецпенсії з'явилися ще на початку 90-х років. У пострадянський час це був метод заохочення до роботи на посадах з низькими зарплатами.
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так чем жеж трудовой подвиг судьи отличается от трудового стажа простого "пересичного"
Суддя Апеляційного суду Волинської області Борис Плахтій, який у 1987 році засудив до розстрілу бійця УПА, домігся підвищення пенсії до 202 тис. грн на місяць. https://espreso.tv/suddya-yakiy-u-1987-rotsi-zasudiv-do-rozstrilu-biytsya-upa-domigsya-pidvishchennya-pensii-do-202-tis-grn-na-misyats
Однако....
навіть найвищі керівники цієї держави (працівники парламенту, уряду) отримують пенсії в середньому значно нижчі, аніж справжні її керівники - ЖРЕЦІ ЯЗИЧНИЦЬКОЇ БОГИНІ "ФЕМІДИ".
крышующих приватизаторов ...