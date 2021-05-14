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Новини Політика України
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пенсія (922) суддя (1423) прокурор (548) Міністерство соціальної політики (594)

Мінсоцполітики розповіло, які пенсії отримують прокурори, судді та помічники депутатів: від 14 200 до 82 146 грн. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Мінсоцполітики розповіло, які пенсії отримують прокурори, судді та помічники депутатів: від 14 200 до 82 146 грн. ІНФОГРАФІКА

Середня спеціальна пенсія для суддів, прокурорів, народних депутатів і членів Кабінету міністрів, яку отримують від держави, в середньому становить від 14 200 до 82 146 грн.

Про це LIGA.net повідомили в Міністерстві соцполітики, передає Цензор.НЕТ.

Найбільші спецпенсії отримують судді - в середньому 82 146 грн. Таких пенсіонерів в Україні 3546 осіб, загальні річні витрати на виплати цієї категорії становлять 3 495 млрд грн.

На другому місці - співробітники прокуратури. Середня виплата - 18 620 грн, кількість одержувачів - 6 171 особа, річні витрати - 1,379 млрд грн.

На третьому - нардепи. Середня виплата - 15 182 грн, кількість одержувачів - 820 осіб, річні витрати - 149 млн грн.

Середня пенсія в Україні становить 3 504 грн.

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Перші спецпенсії з'явилися ще на початку 90-х років. У пострадянський час це був метод заохочення до роботи на посадах з низькими зарплатами.

Мінсоцполітики розповіло, які пенсії отримують прокурори, судді та помічники депутатів: від 14 200 до 82 146 грн 01
Мінсоцполітики розповіло, які пенсії отримують прокурори, судді та помічники депутатів: від 14 200 до 82 146 грн 02
Мінсоцполітики розповіло, які пенсії отримують прокурори, судді та помічники депутатів: від 14 200 до 82 146 грн 03

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+16
Вор, судья и прокурор -- самые зажиточные слои населения...
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14.05.2021 16:33
+15
Це показує пріоритети держави. Суддям 82000, науковцям 2600.
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14.05.2021 16:38
+13
позлить народ решили?
так чем жеж трудовой подвиг судьи отличается от трудового стажа простого "пересичного"
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14.05.2021 16:33
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Вор, судья и прокурор -- самые зажиточные слои населения...
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14.05.2021 16:33 Відповісти
позлить народ решили?
так чем жеж трудовой подвиг судьи отличается от трудового стажа простого "пересичного"
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14.05.2021 16:33 Відповісти
Це показує пріоритети держави. Суддям 82000, науковцям 2600.
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14.05.2021 16:38 Відповісти
Так науковець же тебе не посадить і не виправдає, коли ти п'яний в жопу когось раздавиш чи підстрелиш.
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14.05.2021 20:02 Відповісти
учёных вы цените и стариков, сразу видно *********, шоб ваши дети всю жизнь прожили на 2 тысячи не в час а в месяц.
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14.05.2021 16:39 Відповісти
Меня другие цифры пугают - Наша денежная база в апреле выросла (из-за перечисления от НБУ в Минфин сразу 24 млрд "напечатанных" гривень), но не так жутко, как ожидалось. Тем не менее, плюс 4,4% с начала года и плюс 30% с января 2020 как бы намекают нам, что нынешний курс 27-28 - не надолго....
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14.05.2021 16:42 Відповісти
хтось бреше

Суддя Апеляційного суду Волинської області Борис Плахтій, який у 1987 році засудив до розстрілу бійця УПА, домігся підвищення пенсії до 202 тис. грн на місяць. https://espreso.tv/suddya-yakiy-u-1987-rotsi-zasudiv-do-rozstrilu-biytsya-upa-domigsya-pidvishchennya-pensii-do-202-tis-grn-na-misyats
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14.05.2021 16:51 Відповісти
Ніхто не бреше. Просто щоб вибити таке пожиттєве забезпечення судді у пенсійного фонду - треба ще виграти суд. Не всі судді ще вспіли.
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14.05.2021 20:00 Відповісти
и помощники депутатов/ Коронавируса никакого нет- заявил народный депутат Шахов. У которого 30 (тридцать) помощников. Не помогших ему в ответственный момент заполнения декларации: Нардеп Шахов не указал в декларации гражданскую жену и оформленные на нее квартиры, коттеджи, землю и бизнес,
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14.05.2021 16:54 Відповісти
Попри все те у нас купа бажаючих працювати на державу. Навіть серед молоді. За копійки, в паскудних умовах, серед корупції, кумівства, некомпетентності керівників, тупизни та бюрократії.
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14.05.2021 16:58 Відповісти
Знакомый пенсионер: всю жизнь отработал водителем, афганец, чернобылец - пенсия 2400 грн.
Однако....
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14.05.2021 17:15 Відповісти
навіщо їм пенсія...там наворовано так . що любий банк можуть субсідіровать...
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14.05.2021 17:26 Відповісти
Во судьи твари приспособились - миллионные взятки всю жизнь и еще и пенсии сотни тысяч. Вот кому рэкиты должны паяльник в очко встрямлять.
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14.05.2021 17:33 Відповісти
Як по різному оцінюється істина,факт в нашому суспільстві - у науці -2 600грн,у суді 82 000грн Мінсоцполітики розповіло, які пенсії отримують прокурори, судді та помічники депутатів: від 14 200 до 82 146 грн - Цензор.НЕТ 7531
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14.05.2021 19:05 Відповісти
Чудова ця стаття, чудова таблиця, бо вони з очевидністю показують, що
навіть найвищі керівники цієї держави (працівники парламенту, уряду) отримують пенсії в середньому значно нижчі, аніж справжні її керівники - ЖРЕЦІ ЯЗИЧНИЦЬКОЇ БОГИНІ "ФЕМІДИ".
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15.05.2021 03:03 Відповісти
Украина приватизирована ворами и мусорами, лохи платят подать мразям в мантиях,
крышующих приватизаторов ...
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15.05.2021 08:47 Відповісти
 
 