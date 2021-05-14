Запропонували членам Наглядової ради "Нафтогазу" залишитися на рік. Сподіваємося на позитивне рішення, - Шмигаль

13 травня відбулася зустріч представників уряду і Офісу Президента з членами Наглядової ради НАК "Нафтогаз України".

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сьогодні в ході зустрічі з послами країн "Великої сімки" (G7), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.

За словами Шмигаля, держава готова підписати контракти з членами Наглядової ради на той самий строк, що і з генеральним директором.

"Членам Наглядової ради НАК "Нафтогаз України" надійшла пропозиція від акціонера залишитися на рік. За цей час ми проведемо прозорий і публічний відбір кандидатів до нової Наглядової ради, а вже після цього конкурс на нового СЕО компанії. Уряд готовий зробити кроки на зустріч заради того, щоб забезпечити стабільність компанії в цей перехідний період", - підкреслив прем'єр-міністр.

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Також Шмигаль зазначив, що на зустрічі з членами Наглядової ради НАК "Нафтогаз України" вони обговорили можливість приєднання до Ради представника Сполучених Штатів.

Він додав, що уряд сподівається на позитивне рішення Наглядової ради.

Нагадаємо, 28 квітня Кабмін звільнив Андрія Коболєва з посади глави "Нафтогазу". Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу".

Сам Коболєв заявив, що має намір оскаржити своє звільнення. Наглядова рада "Нафтогазу" достроково йде у відставку з 14 травня. У свою чергу Кабмін закликав Наглядова рада "Нафтогазу" продовжити виконувати обов'язки до завершення конкурсу на посади нових членів.