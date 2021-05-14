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обстріл (21162) СБУ (10052) Семен Семенченко (250)

СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу каналу "112". ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події

СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу каналу

Служба безпеки України розкрила вчинення терористичного акту, а саме обстрілу ТОВ "Інформаційного агентства "112 канал", який стався в липні 2019 року.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в ГУ СБ України в Києві і Київській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що обстріл будівлі телеканалу організував Семен Семенченко. Усе це відбувалося під час виборчої кампанії до Верховної Ради України. Цей теракт був використаний представниками держави-агресора у гібридній війні проти нашої країни. Для вчинення злочину фігурант залучив двох учасників підпорядкованого йому збройного формування.

Як повідомляється, в червні 2019 року Семенченко, разом зі спільником, провів розвідку місцевості поблизу будівлі телеканалу. Вони обирали оптимальний спосіб вчинення теракту, зокрема, шляхи відходу з місця злочину і наявність камер відеоспостереження.

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Також Семен Семенченко організував передачу грошей для придбання транспорту та інших засобів, необхідних для здійснення злочину.

За початковим задумом організатора, виконавці теракту мали придбати автомобіль, закласти в нього великий обсяг вибухівки. Потім припаркувати авто біля будівлі телеканалу і у визначений час підірвати.

Натомість, для приховування осіб-виконавців та організатора, було прийнято рішення вчинити терористичний акт через обстріл будівлі телеканалу з протитанкового гранатомета.

СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу каналу 112 01
СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу каналу 112 02
СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу каналу 112 03
СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу каналу 112 04

У ході санкціонованих судом обшуків за місцями проживання фігурантів справи у столиці та Київській області правоохоронці виявили і вилучили транспорт і засоби вчинення протиправних дій, які зловмисники використовували у ході вчинення злочину.

Наразі останнім повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

Документування протиправної діяльності проводилось СБУ під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

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Нагадаємо, 13 липня 2019 року, близько 4:00 з гранатомета було обстріляно будівлю телеканалу "112 Україна". На місце події приїхали правоохоронці, які знайшли недалеко від будівлі тубус. В результаті вибуху потерпілих немає. У поліції відкрили кримінальну справу за статтею "Терористичний акт"

СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу каналу 112 05

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+67
верю в эту версию полностью, а яценюк отрезал голову первому русскому в 16 лет
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14.05.2021 17:02
+46
А я бы медаль дал любому, кто эти кацапские гадючники ликвидирует любым способом. Приравняв это к подавлению кацапской установки РЭБ
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14.05.2021 17:02
+40
Це той канал який закрили за тероризм?
Так значить "Насіння" виконував свій громадянський обов'язок і йому треба медаль дати при всій моїй неприязні до нього.
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14.05.2021 17:02
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15.05.2021 01:26 Відповісти
Ещё с их когорты подозреваю Смешка.
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15.05.2021 01:43 Відповісти
ну что боролся за абынепорошенко, получай от зе
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14.05.2021 23:40 Відповісти
Торнадовцы были брошены за решетку Толяном Матиосом и закрытым "судом" при каком пердзиденте? Или по чьему заданию был убит Лиснык-Мужчиль?
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15.05.2021 07:31 Відповісти
Порох для него был *****, всех призывал голосавать за когог угодно, только не за пороха.....
ну вот.... проголосовали..... за коломойского.
Я думаю, что рано или поздно Порошенко вступиться за Семочку и отобет его у зепидоров.
Порох мелкими понятиями не страдает, смотрит глобально. Он единственный , кто рано или поздно разрулит ситуацию на Украине.
Петр Алексеевич на сегоднешний день самый опытный политик который хочет для Украины добра.
И если Сеня выйдет, то будет против зеКоломойского. ..... надеюсь ....
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15.05.2021 00:11 Відповісти
Вам ваш Пеца специально сироп посталяет, чтоб блажили за него сладенькими коментами?
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15.05.2021 07:33 Відповісти
Ja. Ja ! Ich möchte mit dir teilen
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15.05.2021 10:12 Відповісти
Не вірю, що це він, але якщо він то... що погано то? Це ж добре )
Виходить Семенченко порядна проукраїнська людина.
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15.05.2021 01:25 Відповісти
а еще было кино про нардепа *********** партии мосейчука и розенблата про янтарь . а уж сериал про гадю савченко и рубана все помнят --- как КИЕВ из минометов хотели накрыть . рубана передали ***** . а савченко у гундяевско-********** наташи влащенко изображая умное ***** несет ***** на пару с бужанским --- тоже из сэмэном сэмэнчэнко или как там эту гниду ******** и забудут . а пипл хавает и не понимает что за квартиру нечем платить . пожрать нечем купить . кто насобирал 50 000 на смерть надо было в стекляную банку ховать --- как чаус --- а не в приват нести под проц. теперь субсидию не дадут --- вова-квартальный все видит и всех лохов любит кто за него голосовал ---- лохи думай-- те . если есть чем
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15.05.2021 06:04 Відповісти
противно читать этот бред, выдуманный негодяями приватизировавшими СБУ ...
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15.05.2021 08:26 Відповісти
Сепарське сбу дублює справу Шеремета по відношенню до С.Семенченка. Пройдуть роки з тривалими але безглуздими експертизами ходи, статури, автівки, знайденого десь тубусу стріляної "мухи", склеїних телефонних перемовин якихось осіб..., які завершаться нічим. Семенченко визнають невинним. Але він на тривалий час буде вибитий з активної діяльності на користь українській спільноті як приклад того, що владні проросійськи сили в Україні домінують над національними та застереження для патріотів, які прагнуть дієвих змін в армії, оборонній сфері та державі в цілому.
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17.05.2021 08:43 Відповісти
Може хтось шандарахне по студії телеканалу "наш"? Бо практика доводить, що поки не шандарахнеш - не закриють.
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17.05.2021 08:47 Відповісти
Стріляти по відвертих ворогах держави - це функція СБУ. Той, хто стрілив по російських агентах впливу - виконав за неї її роботу. Бо не спроможні.
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17.05.2021 09:03 Відповісти
Не реформоване сбу не тільки не виконує свої функції, а й становить загрозу національній безпеці держави!
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17.05.2021 09:06 Відповісти
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