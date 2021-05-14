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Новини Економіка
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АЗС (378) ціни (680)

"Ручне" регулювання цін на пальне створює умови для "тіньових" АЗС, - експерти

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Ініціатива влади встановити державне регулювання цін на нафтопродукти для АЗС лише простимулює кустарне виробництво бензину та схеми уникнення податків.

Про це заявили деякі експерти та представники профільної асоціації.

"Ініціатива Міністерства економіки та сільського господарства України запровадити державне регулювання цін на нафтопродукти на автозаправних станціях завдасть нищівного удару по легальному сектору паливного ринку, створить потужний стимул кустарному виробництву і більш глибокому проникненню схем з відходу від оподаткування", - йдеться у статті Консалтингової групи "А-95".

Не підтримали ініціативу Кабміну і у Європейській Бізнес Асоціації (EBA), зазначивши, що подібні ініціативи суперечать Угоді про Асоціацію між Україною та ЄС, адже рішення про державне регулювання цін абсолютно нівелює роль ринку як основного регулятора ринкових відносин та сприятиме втручанню держави у економічні бізнес-процеси.

"У ринкову ціну палива закладено не лише середню вартість нафтопродуктів за даними міжнародного інформаційного агентства та граничні рівні торгівельної надбавки в 5-7 грн (як йдеться в проєкті), але витрати на транспортування в Україні та за її межами, витрати на перевалку, зберігання, сертифікацію, змінність курсу валют, контроль якості, тощо. Тому, "ручне" регулювання цін може знищити механізми формування цін, які використовував прозорий бізнес роками та створити кризу з непрогнозованим забезпеченням нафтопродуктів для споживачів, зупинку роботи прозорих автозаправних станцій, тощо", - наголосили у EBA.

До критики держрегулювання цін на пальне долучилась також Нафтогазова асоціація України, зазначивши що встановлення граничної надбавки на бензин та дизельне паливо спровокує дефіцит пального в країні та створить умови для посилення позицій "тіньових" АЗС.

Як повідомлялося раніше, на своєму засіданні 14 травня,Кабінет міністрів України прийняв постанову, якою до закінчення карантину ввів держрегулювання цін на бензин і дизельне пальне.
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Топ коментарі
+2
Усі наші експерти фінансуються монополістами - тому вони доведуть все що їм вигідно, але на жаль не споживачу.
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14.05.2021 19:51
+1
МЫ ВСЕ БЛИЖЕ И БЛИЖЕ СКАТЫВАЕМСЯ К ВРЕМЕНЯМ ЯНУКОВИЧА И ПАРТИИ РЕГИОНОВ - АЖ НЕ ВЕРИТЬСЯ
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14.05.2021 17:18
+1
Боже, пропал дом..... (с)
От дебилы ! Назовите хоть одну страну Европы, где во время карантина ввели регулирование цен на АЗС !?
П.С. Мы идём против ветра своим путём. В роли ведущего - гунявое нелоховское недоразумение......
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14.05.2021 17:22
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Ручной Рынок, это Путь к Коммунизму! ...почти в принципе, без всякой теневой экономики... -- мы там уже плавали -- все мели знаем! *)
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14.05.2021 17:15 Відповісти
Експерти хай не кіздять! Зараз немає жорсткого регулювання, а нелегальні АЗС стоять на кожному кроці, то чого нам ще боятись? Потрібно брати ціноутворення під контроль, передавати Одеський НПЗ в оренду Сокару на 50 років за 1 грн, щоб Сокар там переробляв свою нафту на бензин і забороняти експорт російської нафти та нафтопродуктів в Україну!
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14.05.2021 20:02 Відповісти
под полнечший контроль, по 1 грн. за литр, эх в министры тебя надо
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14.05.2021 23:39 Відповісти
МЫ ВСЕ БЛИЖЕ И БЛИЖЕ СКАТЫВАЕМСЯ К ВРЕМЕНЯМ ЯНУКОВИЧА И ПАРТИИ РЕГИОНОВ - АЖ НЕ ВЕРИТЬСЯ
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14.05.2021 17:18 Відповісти
Копай глубже! -- сперва вы скатитесь к Горбачёву...*)
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14.05.2021 17:20 Відповісти
Боже, пропал дом..... (с)
От дебилы ! Назовите хоть одну страну Европы, где во время карантина ввели регулирование цен на АЗС !?
П.С. Мы идём против ветра своим путём. В роли ведущего - гунявое нелоховское недоразумение......
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14.05.2021 17:22 Відповісти
Чому обов'язково крайнощі, або зовсім вільне, або ручне регулювання. В США капіталізм, але там пальне не скаче як кому заманеться, тому що там прозоре ціноутворення і є реальні контролюючі структури.
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14.05.2021 17:23 Відповісти
Ты забыл ещё добавить, что он дешевле чем у нас !
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14.05.2021 17:52 Відповісти
Судячи по коментам ціни у нас дуже низькі і щоб краще нам жилося їх треба піднімати негайно, і податки треба піднімати та зарплати чиновникам , бюрократам, захисникам прав людей, та спостерігачам усяким.
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14.05.2021 18:09 Відповісти
"Ручне" регулювання цін на пальне створює умови для "тіньових" АЗС, - експерти - Цензор.НЕТ 9034
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14.05.2021 17:31 Відповісти
Усі наші експерти фінансуються монополістами - тому вони доведуть все що їм вигідно, але на жаль не споживачу.
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14.05.2021 19:51 Відповісти
 
 