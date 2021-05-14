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КМДА (1463) Київ (13851) Кличко (2817) обшук (1343) Офіс Президента (1753)

Обшуки у київських чиновників ОП організував після "зливу" планів Кличка організувати в столиці виконкоми, - джерело

Новини Цензор.НЕТ Політика України Київські новини

Обшуки у київських чиновників ОП організував після

Про те, що Банкову обурили плани створити в місті виконкоми, раніше заявляв і сам Кличко. Інше джерело стверджує, що, навпаки, рішення створити виконкоми - це відповідь мера на кроки ОП.

Про це в статті для Цензор.НЕТ пише з посиланням на джерела Тетяна Ніколаєнко.

"Як запевняють джерела Цензор.НЕТ в оточенні мера, хтось злив Банковій минулого тижня, що готується такий документ, і у відповідь Банкова організувала обшуки", - повідомила журналістка.

"Вони чомусь вирішили, що ми винесемо це рішення на розгляд вже в четвер. Єрмак провів нараду з силовиками, і вони прийшли з обшуками", - говорить джерело в мерії.

При цьому один з депутатів Київради запевнив Цензор.НЕТ, що рішення про створення виконкомів виникло як реакція на кроки Банкової. Уже кілька місяців ходять чутки, що пост глави КМДА хочуть забрати у Кличка і віддати якомусь "міцному господарнику".

Читайте на "Цензор.НЕТ": З Банкової попереджали. Просили припинити діяльність партії "Удар", - Палатний про обшуки

"Варіант про виконкоми придумали і розробили ще за часів набігів Богдана. Але потім все перетерли з Єрмаком і забули. І ось тепер отримали знову", - розповів один з депутатів Київради на умовах анонімності.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 11 і 12 травня прокуратура провела низку обшуків на київських комунальних підприємствах. Мер міста Віталій Кличко назвав це тиском з боку влади.

Прокуратура повідомляє, що провела 31 обшук і вручила підозри 11 чиновникам. Їх підозрюють в ухиленні від сплати податків, зловживанні службовим становищем, поборах з підприємців, кришуванні нелегального бізнесу.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+13
ЗЕБИЛЫ - ВСЕ КАК ПРИ ОВОЩЕ - ШО ИЗМЕНИЛОСЬ? - ВЫ ЗА ЭТО ГОЛОСОВАЛИ?
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14.05.2021 17:16
+7
Головы себе отрубите,дятлы.
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14.05.2021 17:31
+6
Особенно мне понравилось "... Ермак провел совещание с силовиками, и они пришли с обысками". Это про какое такое преступление он посовещался и в качестве кого, завхоза ОП? Давно это силовики на цепочке у ОП бегают?
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14.05.2021 17:35
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ЗЕБИЛЫ - ВСЕ КАК ПРИ ОВОЩЕ - ШО ИЗМЕНИЛОСЬ? - ВЫ ЗА ЭТО ГОЛОСОВАЛИ?
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14.05.2021 17:16 Відповісти
ты к кому обращаешься ? их уже нету ,все за Петю
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14.05.2021 17:23 Відповісти
та ты шо, прямь вены рубаем, что питра не выбрали
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14.05.2021 17:26 Відповісти
Головы себе отрубите,дятлы.
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14.05.2021 17:31 Відповісти
это же лишнехромосомный. у них своя логика, если это можно назвать логикой.
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14.05.2021 17:36 Відповісти
Я тоже уже переобулся
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14.05.2021 17:26 Відповісти
Но потом все перетерли с Ермаком и забыли.

Братва -- не стреляйте друг в друга!
Вам нечего в жизни делить...
https://youtu.be/nLdfZarxROk
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14.05.2021 17:30 Відповісти
Це щойно підтвердив заступник мера Дмитро Білоцерковець в ефірі т/к Еспресо "Змістовно з ристиною Яцків"
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14.05.2021 17:34 Відповісти
Белоцерковец крышует МАФы в Киеве. Он ничего другого сказать не мог. Тоже обыски ждёт.
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14.05.2021 17:52 Відповісти
Варягов пора звать из диаспоры, как прибалты.
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14.05.2021 17:34 Відповісти
Особенно мне понравилось "... Ермак провел совещание с силовиками, и они пришли с обысками". Это про какое такое преступление он посовещался и в качестве кого, завхоза ОП? Давно это силовики на цепочке у ОП бегают?
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14.05.2021 17:35 Відповісти
То есть коррупции в КМДА нет? А как же схемы с Комарницким?
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14.05.2021 17:48 Відповісти
а может и есть. может и много есть. только с ней бороться нужно, а не расправляться с оппонентами. Коболева напоминает - валил все, что валится но был хорош, пока 50 ярдов не зажал. И все. Через законы, через набсоветы в тот же день - враг народа. Грубо и топорно. Как красные комисары Мехлис с Косиором - ввиду политической целесообрасности. Бац. И пуля в затылок.
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14.05.2021 18:18 Відповісти
а что, идет борьба со схемами? идет борьба с политическими оппонентами. А схемки им самим потом пригодятся.
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14.05.2021 18:43 Відповісти
Киев напоминает огромный восточный базар, к сожалению.
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14.05.2021 17:50 Відповісти
жаль, что вы с 2015 года не бывали в Киеве.

Не несли бы такую ахинею. Ибо как раз при Кличко посносили нах мафы, расчистили подходы к метро и поубирали нах киоски и лотки в подземных переходах, славатегоспади
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14.05.2021 18:45 Відповісти
И по случайному совпадению, как раз именно в тех местах, где дружбаны Педалика построили ТРЦ!
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14.05.2021 18:51 Відповісти
За прошлый 2020 год в Киеве прошло 246, Карл! акций протестов по поводу незаконного строительства, а это чмо пиарится как не в чем не бывало!
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14.05.2021 18:54 Відповісти
чому не звертаються до прокуратури та поліції якщо вони незаконні?
А забудови де попало у нас почались з Черновецького (ще одного з клану клоунів)
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14.05.2021 19:45 Відповісти
Так вот, когда начали начали масштабную проверку в Киеве, кличко поднял вопль о репрессиях.
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14.05.2021 19:57 Відповісти
Вот только начали их только потому, что Кличко решил подвинуть клоунов.
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15.05.2021 02:29 Відповісти
Це не партія ЗЕ, а якесь ОПГ, яке переплюнуло вже часи режиму янукОвоща Обшуки у київських чиновників ОП організував після "зливу" планів Кличка організувати в столиці виконкоми, - джерело - Цензор.НЕТ 5098
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14.05.2021 17:56 Відповісти
полное дежавю времен яныка
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14.05.2021 18:04 Відповісти
Віталік, ми з тобою!
Київ не здамо!
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14.05.2021 19:43 Відповісти
да, ладно, кто поверит, что у городских властей рыльце не в пушку?
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15.05.2021 00:01 Відповісти
А вопрос разве в этом?
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15.05.2021 02:30 Відповісти
а разве в этом есть вопрос?
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15.05.2021 02:47 Відповісти
Конечно.
Потому что ЗЕлупарий борется не с коррупцией, а с Кличко.
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15.05.2021 11:34 Відповісти
 
 