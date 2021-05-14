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Окупанти від початку доби 4 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Події

Окупанти від початку доби 4 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

Найманці РФ від початку доби 4 рази відкривали вогонь у бік позицій українських воїнів. Втрат немає.

Про це в Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

Поблизу Водяного найманці РФ відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру. А біля Світлодарська противник здійснив обстріл з великокаліберних кулеметів і автоматичних станкових гранатометів. У районі Старогнатівки ворог вів вогонь зі стрілецької зброї, а біля населеного пункту Новотошківське - ще і з великокаліберних кулеметів.

На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь. Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

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Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 8 гектарів території і передали на знищення 258 вибухонебезпечних предметів.
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Прекратите прекращать прекращение! ... в смысле -- нарушать нарушение... -- следите за соблюдением беспорядка, гграждане!
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14.05.2021 17:48 Відповісти
"...нарушили режим прекращения огня на Донбассе"... Це тільки в мене викликає дискомфорт цей штамп? Чому не писати так. "... кацапи знову вбивали синів і дочок, громадян України. Сьогодні їм цього зробити не вийшло. війна триває далі". Бо, ****, виходить як-то як наче не про нас та війна взагалі. Того і обирає "на расслабонє" населення таке лайно, яке обирає, що не відчуває загрози взагалі - війна десь далеко.
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14.05.2021 17:50 Відповісти
Будет одна потеря, разносите всю кацапню, которая в Донбассе.
Аааа, зеляпут не разрешил, тогда огонь по предателю-зеле, и Украина станет свободней.
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14.05.2021 17:51 Відповісти
Без маніпуляцій ніяк?
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14.05.2021 20:05 Відповісти
 
 