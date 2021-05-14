Окупанти від початку доби 4 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС
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Найманці РФ від початку доби 4 рази відкривали вогонь у бік позицій українських воїнів. Втрат немає.
Про це в Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.
Поблизу Водяного найманці РФ відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру. А біля Світлодарська противник здійснив обстріл з великокаліберних кулеметів і автоматичних станкових гранатометів. У районі Старогнатівки ворог вів вогонь зі стрілецької зброї, а біля населеного пункту Новотошківське - ще і з великокаліберних кулеметів.
На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь. Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.
Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 8 гектарів території і передали на знищення 258 вибухонебезпечних предметів.
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Аааа, зеляпут не разрешил, тогда огонь по предателю-зеле, и Украина станет свободней.