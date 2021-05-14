Рада в понеділок виходить із "травневих канікул": 20 травня може відбутися позачергове засідання

Верховна Рада в понеділок виходить із "травневих канікул". У четвер відбудеться позачергове засідання.

Про це в Telegram повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"У понеділок Рада виходить працювати після затяжних "травневих". Найбільший сюрприз тижня - нас швидше за все чекає ще одне позачергове засідання в четвер. Коаліція обіцяла ухвалити всі необхідні законопроєкти-"маяки" для отримання міжнародної допомоги. Ось у День Вишиванки буде довге позачергове засідання щодо МВФ/Макрофіну", - сказано в повідомленні.

За його словами, у вівторок розглянуть:

- продаж землі через е-аукціони (№2195);

- стимули для розвитку крафтових пивоварень (№5118, 5119).

У середу:

- скасування переведення годинників (№4201);

- посилки з-за кордону до 150 євро без ПДВ і митного збору (№4278, 4279);

- заборона продажу ліків дітям (№5123 і альтернативний №5123-1);

- зміни в індексації пенсій (№4668);

- антитютюновий закон (№4358);

- публікація поіменного голосування в місцевих радах (№4256);

- створення ТСК щодо "вагнерівців" (№4105);

- військове капеланство (№4626).

У четвер, за словами Железняка, розглянуть цілий блок аграрних законопроєктів.

У п'ятницю:

- зміни в закон про НАБУ, зокрема формування конкурсної комісії (№5459);

- оподаткування азартних ігор (№2713 й альтернативні);

- захист академічної доброчесності (№3758);

- законопроєкт про заборону "пакетів з пакетами" (№2051-1).