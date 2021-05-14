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Новини Політика України
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ВР (11736) Железняк Ярослав (390)

Рада в понеділок виходить із "травневих канікул": 20 травня може відбутися позачергове засідання

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада в понеділок виходить із

Верховна Рада в понеділок виходить із "травневих канікул". У четвер відбудеться позачергове засідання.

Про це в Telegram повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"У понеділок Рада виходить працювати після затяжних "травневих". Найбільший сюрприз тижня - нас швидше за все чекає ще одне позачергове засідання в четвер. Коаліція обіцяла ухвалити всі необхідні законопроєкти-"маяки" для отримання міжнародної допомоги. Ось у День Вишиванки буде довге позачергове засідання щодо МВФ/Макрофіну", - сказано в повідомленні.

За його словами, у вівторок розглянуть:

- продаж землі через е-аукціони (№2195);
- стимули для розвитку крафтових пивоварень (№5118, 5119).

У середу:

- скасування переведення годинників (№4201);
- посилки з-за кордону до 150 євро без ПДВ і митного збору (№4278, 4279);
- заборона продажу ліків дітям (№5123 і альтернативний №5123-1);
- зміни в індексації пенсій (№4668);
- антитютюновий закон (№4358);
- публікація поіменного голосування в місцевих радах (№4256);
- створення ТСК щодо "вагнерівців" (№4105);
- військове капеланство (№4626).

У четвер, за словами Железняка, розглянуть цілий блок аграрних законопроєктів.

У п'ятницю:

- зміни в закон про НАБУ, зокрема формування конкурсної комісії (№5459);
- оподаткування азартних ігор (№2713 й альтернативні);
- захист академічної доброчесності (№3758);
- законопроєкт про заборону "пакетів з пакетами" (№2051-1).
 
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Хорошо устроились! Весенние каникулы, летние, осенние, зимние. Ну как школьники, ей богу!
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14.05.2021 18:02 Відповісти
И питание по детской цене в буфете ВР. Рада в понедельник выходит с "майских каникул": 20 мая может пройти внеочередное заседание - Цензор.НЕТ 8909
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14.05.2021 18:09 Відповісти
какие упырям каникулы!!!..кто это придумал высечь, каникулы прикрыть! Рада в понедельник выходит с "майских каникул": 20 мая может пройти внеочередное заседание - Цензор.НЕТ 9815
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14.05.2021 18:08 Відповісти
выходит с майских и сразу же уходит на июньские Рада в понедельник выходит с "майских каникул": 20 мая может пройти внеочередное заседание - Цензор.НЕТ 3322
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14.05.2021 18:24 Відповісти
 
 