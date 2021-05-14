Росія ліквідує компанію Медведчука, через яку він отримав підозру, - журналістка Седлецька. ДОКУМЕНТ
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Компанію Медведчука "Нові проєкти", яка переоформила за законодавством окупантів рожовище в Криму, ліквідує російська влада.
Про це пише у фейсбуці журналістка Наталя Седлецька, інформує Цензор.НЕТ.
"12 травня, тобто вже наступного дня після оголошення підозри куму Путіна, реєстраційна служба РФ внесла запис до реєстру юридичних осіб про початок процедури ліквідації фірми", - повідомила вона, опублікувавши відповідний документ.
Причиною ліквідації компанії в реєстрі вказано те, що вона надала про себе недостовірні дані. Але є підстави припускати, що насправді такого порушення не було - запис про нього внесли заднім числом.
"Нагадаю, за даними слідства на плівках, які оприлюднило СБУ, Медведчук погоджує свій план "розграбування національних цінностей на тимчасово окупованій території Криму" через фірму "Нові проєкти" з посадовою особою РФ - а саме з Дмитром Козаком (на фото праворуч). Тогочасним заступником голови уряду РФ. Зараз він - заступник керівника адміністрації президента Росії", - додала Седлецька.
Будь ласка, зачекайте...
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идёт захватывать новые территории.
Орда, как есть Орда...
https://www.rusprofile.ru/id/10164305
а хто такий цей Дорноступ Антон Сергеевич
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЕ ПРОЕКТЫ"
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а коли вже лiквiдують саму рассєю? вимагаю її аннiгiляцii!