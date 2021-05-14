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Росія ліквідує компанію Медведчука, через яку він отримав підозру, - журналістка Седлецька. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Росія ліквідує компанію Медведчука, через яку він отримав підозру, - журналістка Седлецька. ДОКУМЕНТ

Компанію Медведчука "Нові проєкти", яка переоформила за законодавством окупантів рожовище в Криму, ліквідує російська влада.

Про це пише у фейсбуці журналістка Наталя Седлецька, інформує Цензор.НЕТ.

"12 травня, тобто вже наступного дня після оголошення підозри куму Путіна, реєстраційна служба РФ внесла запис до реєстру юридичних осіб про початок процедури ліквідації фірми", - повідомила вона, опублікувавши відповідний документ.

Причиною ліквідації компанії в реєстрі вказано те, що вона надала про себе недостовірні дані. Але є підстави припускати, що насправді такого порушення не було - запис про нього внесли заднім числом.

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"Нагадаю, за даними слідства на плівках, які оприлюднило СБУ, Медведчук погоджує свій план "розграбування національних цінностей на тимчасово окупованій території Криму" через фірму "Нові проєкти" з посадовою особою РФ - а саме з Дмитром Козаком (на фото праворуч). Тогочасним заступником голови уряду РФ. Зараз він - заступник керівника адміністрації президента Росії", - додала Седлецька.

Також читайте: Діяльність Медведчука в окупованому Криму не може бути кваліфікована як фінансування тероризму, - заступник генпрокурора Говда. ВIДЕО

Росія ліквідує компанію Медведчука, через яку він отримав підозру, - журналістка Седлецька 01

Росія ліквідує компанію Медведчука, через яку він отримав підозру, - журналістка Седлецька 02
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Топ коментарі
+7
Правильно! Своего агента надо спасать.
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14.05.2021 18:21
+5
Кум кума спасает, но кум то *****
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14.05.2021 18:31
+4
опять руцке обосрамшись, затихарились и обтекают))... Россия ликвидирует компанию Медведчука, из-за которой он получил подозрение, - журналистка Седлецкая - Цензор.НЕТ 6153 Россия ликвидирует компанию Медведчука, из-за которой он получил подозрение, - журналистка Седлецкая - Цензор.НЕТ 3983
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14.05.2021 18:16
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По этой "журналистке" есть вопросов не меньше, чем по Мертветчуку. Очень бы хотелось следствия и по ее связям с Рашей.
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14.05.2021 18:13 Відповісти
Со всех сторон звездюлей получает Россия ликвидирует компанию Медведчука, из-за которой он получил подозрение, - журналистка Седлецкая - Цензор.НЕТ 8365
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14.05.2021 18:14 Відповісти
опять руцке обосрамшись, затихарились и обтекают))... Россия ликвидирует компанию Медведчука, из-за которой он получил подозрение, - журналистка Седлецкая - Цензор.НЕТ 6153 Россия ликвидирует компанию Медведчука, из-за которой он получил подозрение, - журналистка Седлецкая - Цензор.НЕТ 3983
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14.05.2021 18:16 Відповісти
Росія ліквідує компанію Медведчука, через яку він отримав підозру, - журналістка Седлецька - Цензор.НЕТ 2040
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14.05.2021 19:59 Відповісти
Оперируют горячими закусками.
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14.05.2021 20:07 Відповісти
да уж...

Росія ліквідує компанію Медведчука, через яку він отримав підозру, - журналістка Седлецька - Цензор.НЕТ 4511

.
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14.05.2021 20:08 Відповісти
Надеюсь, это что-то кондитерское?
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14.05.2021 20:18 Відповісти
Росія ліквідує компанію Медведчука, через яку він отримав підозру, - журналістка Седлецька - Цензор.НЕТ 875
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14.05.2021 22:07 Відповісти
Правильно! Своего агента надо спасать.
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14.05.2021 18:21 Відповісти
Медвечук обосрался и кацапы сразу начинают подчищать концы)
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14.05.2021 18:27 Відповісти
Кум кума спасает, но кум то *****
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14.05.2021 18:31 Відповісти
Два кума ***** и мертвлюк. Уж очень боится их наш зеленый вислюк.
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14.05.2021 19:43 Відповісти
И ты, Брут?... ))
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14.05.2021 18:34 Відповісти
Мордор страна стационарного бандита.Если отмести всю политику и геополитику,то мы увидим основной скелет и базис страны малины.Шо делает бандос,когда ему мало уже территории своего кормления?Он идёт захватывать новые территории.На примере Крыма и Донецка,шо мы видим?Тупо грабёж.Огромный раздел Крымского пирога между подельниками Пуйла.Плюя на бывших собственников,кооператив"Озеро"взялся дербанить новые территории между собой захватывая лучшие заповедные зоны Крыма.Но если сюда включить политику и геополитику,то тупой грабёж заводов с Донецка и крымского шельфа можно красиво обосновать и завернуть Росія ліквідує компанію Медведчука, через яку він отримав підозру, - журналістка Седлецька - Цензор.НЕТ 3384
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14.05.2021 18:46 Відповісти
Шо делает бандос,когда ему мало уже территории своего кормления?
идёт захватывать новые территории.

Орда, как есть Орда...


Росія ліквідує компанію Медведчука, через яку він отримав підозру, - журналістка Седлецька - Цензор.НЕТ 3436
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14.05.2021 20:00 Відповісти
И это тоже конечно.Но сегодня Мордор даже на Орду не тянет.Уровень шпаны питерской подворотни.Орда для них-это уже комплимент в их сторону.Этого я им не подарю.Чекистко-криминальная хунта с фантомными болями от СССР-так я их охарактеризую. Росія ліквідує компанію Медведчука, через яку він отримав підозру, - журналістка Седлецька - Цензор.НЕТ 8600
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14.05.2021 20:36 Відповісти
Росія ліквідує компанію Медведчука, через яку він отримав підозру, - журналістка Седлецька - Цензор.НЕТ 3579 Росія ліквідує компанію Медведчука, через яку він отримав підозру, - журналістка Седлецька - Цензор.НЕТ 8398
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14.05.2021 20:45 Відповісти
Закриття компанії ніяк не повинно вплинути на судовий розгляд, так як факт співробітництва з оккупантом вже був і він зафіксований
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14.05.2021 19:29 Відповісти
ось ЗАПИС ПО ЦIЙ КОНТОРI -

https://www.rusprofile.ru/id/10164305

а хто такий цей Дорноступ Антон Сергеевич

Росія ліквідує компанію Медведчука, через яку він отримав підозру, - журналістка Седлецька - Цензор.НЕТ 4954

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЕ ПРОЕКТЫ"

Организация в процессе ликвидации

ОГРН1159102120550от 29 сентября 2015 г. ИНН/КПП 9102196207/772901001

Дата регистрации 06.07.2006 Уставный капитал 60 000 руб.
Все реквизиты (ФНС / ПФР / ФСС / РОССТАТ)
Юридический адрес121059, город Москва, МЖД Киевское 5-й километр, дом 1 строение 1, 2, комната 21
Сведения об адресе недостоверны Источник: ЕГРЮЛ ФНС РФ
Директор Дорноступ Антон Сергеевич с 1 ноября 2016 г.
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14.05.2021 19:50 Відповісти
Про зв'язок Антона Дорноступа з шльондрою Марченко, дружиною мертвечука - дивіться у програмі. воно не масажист пiхви оксанки?

https://24tv.ua/********************************************************************************************


Росія ліквідує компанію Медведчука, через яку він отримав підозру, - журналістка Седлецька - Цензор.НЕТ 7410
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14.05.2021 19:53 Відповісти
Так по фейсу видно що воно таке, міміка як у завгоспа.
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14.05.2021 20:23 Відповісти
так а толку? типа если компанию закрыть, то преступления не было или что?
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14.05.2021 21:22 Відповісти
рассея ликвидирует ...

а коли вже лiквiдують саму рассєю? вимагаю її аннiгiляцii!

Росія ліквідує компанію Медведчука, через яку він отримав підозру, - журналістка Седлецька - Цензор.НЕТ 1251
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14.05.2021 22:13 Відповісти
ихтамнет, ниченебыло
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14.05.2021 23:38 Відповісти
 
 