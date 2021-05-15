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Новини Політика України
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дача (23) Зеленський (17467) земля (803) РНБО (1721) Конча-Заспа (49)

Зеленський: на засіданні РНБО говорили про державні землі і будинки в Кончі-Заспі, якими почали користуватися незрозумілі люди за символічну плату

Новини Цензор.НЕТ Політика України

На засіданні Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) 14 травня було порушено питання про земельні ділянки і будівництво будинків у Кончі-Заспі і Пущі-Водиці. РНБО доручила провести аудит цих угод.

Як передає Цензор.НЕТ, про це за підсумками засідання РНБО повідомив президент України Володимир Зеленський

"Ми торкнулися важливого питання - державні дачі і землі в Кончі-Заспі і Пущі-Водиці. А також осіб, у чиєму користуванні вони перебувають. Загалом йдеться про майже 400 гектарів заповідної землі і понад 100 державних будівель і дач. Наприкінці 2014 року за часів колишнього президента та згідно з постановою уряду було ліквідовано перелік осіб, які мають право на пільгове проживання, що на перший погляд виглядає непогано. А насправді легалізувало перебування на цих землях і резиденціях за дуже символічну плату деяких незрозумілих осіб. Це колишні судді, прокурори, правоохоронці, митники, податківці. Люди, наприклад, з прізвищем Піскун, Ландик, Васюник. Міністри часів Януковича, наприклад Табачник і Богатирьова. Віцепрем'єр часів Порошенка - Зубко. І навіть директор департаменту корпорації "Богдан" Олександр Ільїн. Ці та деякі інші люди отримали договори на користування будівлями, робили там ремонт, отримували відшкодування за ремонт у розмірі 50% і за символічну плату могли там проживати. Сьогодні я поставив ​​завдання провести повний аудит земель і резиденцій у Конча-Заспі і Пущі-Водиці. Встановити повний перелік осіб, які там проживають, за яких умов вони отримали це право. Тобто всю необхідну інформацію, після якої нами буде розпочато "велике переселення" цих "народів"", - підкреслив президент.

Також дивіться: РНБО ввів санкції проти ворїв у законі, - Зеленський. ВIДЕО
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Топ коментарі
+26
Ба ! Это он о себе и своих холуях?
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14.05.2021 18:29
+23
согласен . предлагаю обратить внимание и на Пущу-Водицу . а начать с этой непонятной людины которая пользуется государственной дачей за символическую плату Зеленский: на заседании СНБО говорили о государственных землях и домах в Конча-Заспе, которыми начали пользоваться непонятные люди за символическую плату - Цензор.НЕТ 3876

Зеленский: на заседании СНБО говорили о государственных землях и домах в Конча-Заспе, которыми начали пользоваться непонятные люди за символическую плату - Цензор.НЕТ 1203
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14.05.2021 18:33
+18
Это он себя имел ввиду?
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14.05.2021 18:29
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Ба ! Это он о себе и своих холуях?
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14.05.2021 18:29 Відповісти
Ні... Це він про персональні "дитячі садочки" для діточок зеплісняви... він же нелох
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14.05.2021 18:49 Відповісти
Охреневательное Охренение Охрена.... !!!!

Вова, давай еще !

Публика в шоке и растерянности ! Зеленський: на засіданні РНБО говорили про державні землі і будинки в Конча-Заспі, якими почали користуватися незрозумілі люди за символічну плату - Цензор.НЕТ 9534
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14.05.2021 19:29 Відповісти
Это он себя имел ввиду?
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14.05.2021 18:29 Відповісти
А как красиво обещал зеленым лохам ! Так искренне и с надрывом Зеленський: на засіданні РНБО говорили про державні землі і будинки в Конча-Заспі, якими почали користуватися незрозумілі люди за символічну плату - Цензор.НЕТ 4739
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14.05.2021 18:44 Відповісти
Вова, ЧТО ЭТО БЫЛО ???

очередной выпуск квартала ? Зеленський: на засіданні РНБО говорили про державні землі і будинки в Конча-Заспі, якими почали користуватися незрозумілі люди за символічну плату - Цензор.НЕТ 6876
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14.05.2021 19:25 Відповісти
Свежий кокс подвезли.
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14.05.2021 19:35 Відповісти
Це точно, воно сьогодні " в ударе" та і його жінка теж такий виступ сьогодні влаштувала, що ОГОГОГО!!!!! Їй колись вже казали, мовчи, не позорься, так ні сьогодні видала, ЖАХ!!!!!!! Як каже Поярков сімейка адамсів відпочиває!!!!!!
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14.05.2021 21:30 Відповісти
Бенядиктова что ли?? Или ленка зеленская??
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14.05.2021 18:32 Відповісти
согласен . предлагаю обратить внимание и на Пущу-Водицу . а начать с этой непонятной людины которая пользуется государственной дачей за символическую плату Зеленский: на заседании СНБО говорили о государственных землях и домах в Конча-Заспе, которыми начали пользоваться непонятные люди за символическую плату - Цензор.НЕТ 3876

Зеленский: на заседании СНБО говорили о государственных землях и домах в Конча-Заспе, которыми начали пользоваться непонятные люди за символическую плату - Цензор.НЕТ 1203
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14.05.2021 18:33 Відповісти
святая семейка)

Муж генпрокурора Денис Колесник, который уволился из департамента киберполиции и через 10 дней возобновился, заработал в 2020 году 1 289 662 грн. Так, от киберполиции он получил 608 598 грн компенсации за увольнение, 14 700 - для оздоровления, 48 032 - материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов. А заработал он во время службы в киберполиции 615 929 грн.
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14.05.2021 19:10 Відповісти
Короче, ВАЗик придумал себе новое погоняло - "непонятный нелох" Зеленский: на заседании СНБО говорили о государственных землях и домах в Конча-Заспе, которыми начали пользоваться непонятные люди за символическую плату - Цензор.НЕТ 9719
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14.05.2021 18:34 Відповісти
это разве тема для СНБО ?
делом бы занялись
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14.05.2021 18:35 Відповісти
А что не так тарифы,иностранные "воры в законе". Зеленський: на засіданні РНБО говорили про державні землі і будинки в Конча-Заспі, якими почали користуватися незрозумілі люди за символічну плату - Цензор.НЕТ 5802
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14.05.2021 19:03 Відповісти
А на хрена. війни в нас немає, снайпера на фронті" ворожі" відсутні, мертведчука не посадили В країні все спокійно!!!!!!!!!! ЧМО ВОНО ЧМОМ І ЗАЛИШИТЬСЯ!!!!!!!!
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14.05.2021 21:34 Відповісти
РНБО проти ДУСі... або експроприація експроприаторів?
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14.05.2021 18:36 Відповісти
Олигархи вздохнули с облегчением -

гадюка мертвой хваткой впилась в собственный хвост Зеленський: на засіданні РНБО говорили про державні землі і будинки в Конча-Заспі, якими почали користуватися незрозумілі люди за символічну плату - Цензор.НЕТ 3312
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14.05.2021 19:26 Відповісти
Ясный пень. Дачи - государственная важность. А там оборона, армия вооружение - то все нахер Ослу не нужно. Оно войну закончило.
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14.05.2021 18:39 Відповісти
Так "непонятные люди"-не свои. Зеленський: на засіданні РНБО говорили про державні землі і будинки в Конча-Заспі, якими почали користуватися незрозумілі люди за символічну плату - Цензор.НЕТ 5899
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14.05.2021 19:04 Відповісти
Зеленский: на заседании СНБО говорили о государственных землях и домах в Конча-Заспе, которыми начали пользоваться непонятные люди за символическую плату - Цензор.НЕТ 5922
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14.05.2021 18:40 Відповісти
кончу и пущу давно пора зачищать от писькунов всяких и пр. биомусора червонцев с курвалевскими и ляшками...на муловых полях пусть обживаются упыри вороватые красноперые, а не на кончах жируют..! Зеленский: на заседании СНБО говорили о государственных землях и домах в Конча-Заспе, которыми начали пользоваться непонятные люди за символическую плату - Цензор.НЕТ 3328
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14.05.2021 18:40 Відповісти
А не хотите разобраться с противозаконной застройкой всех берегов всех речек и водоёмов?
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14.05.2021 18:42 Відповісти
Зеленський: на засіданні РНБО говорили про державні землі і будинки в Конча-Заспі, якими почали користуватися незрозумілі люди за символічну плату - Цензор.НЕТ 7573
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14.05.2021 18:46 Відповісти
И не говорите после этого, что СНБО не интересует вопрос захваченых украинских территорий!
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14.05.2021 18:57 Відповісти
Юзику негде жить - войдите в положение)
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14.05.2021 19:02 Відповісти
Как надоел уже этот быдлоквартал...
А что там с кетайской ракетой, кто знает? Нашла, куда падать?
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14.05.2021 19:08 Відповісти
нашла...))) в окияне утонуло то шо не сгорело)))
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14.05.2021 19:16 Відповісти
Мальдивские острова
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14.05.2021 19:44 Відповісти
Цікаво, а Зеля сам платить за проживання в Конча Заспі ?
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14.05.2021 19:15 Відповісти
гнусавий поц вибирає собі сусідів, А шо, йому "положено".
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14.05.2021 19:18 Відповісти
смешно...
ближайшее окружение не забудь выселить ))))
ну и про себя любимого не забудь)))
а то "непонятные люди...за бесплатно" ))))
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14.05.2021 19:18 Відповісти
и все же, кого ОН имел ввиду ?

после того, как ввиду поимели ЕГО .... Зеленський: на засіданні РНБО говорили про державні землі і будинки в Конча-Заспі, якими почали користуватися незрозумілі люди за символічну плату - Цензор.НЕТ 4198
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14.05.2021 19:31 Відповісти
/// цитата
По меньшей мере, не этому президенту рассказывать о Конча-Заспе и Пуще-Водице.
Человек, который фиктивно по завышенной вдвое цене продал собственный дом своему другу, руководителю транспортного комитета ВРУ и по счастливому стечению обстоятельств одному из кураторов «Большого строительства», чтобы надуть свою декларацию, а потом сделал ремонт и переехал «временно» в государственную резиденцию в Конча-Заспе, которую перед тем обещал отдать детям - рассказывает о нарушении? Серьезно?....
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14.05.2021 19:52 Відповісти
что бы в заспах и пущах проживали слуги уродов, надравшие жира с большой стройки
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14.05.2021 20:27 Відповісти
почему непонятные, ватадиктова за пол цены
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14.05.2021 23:36 Відповісти
правильно, дави воровских гадёнышей.
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15.05.2021 00:09 Відповісти
"Понятные люди" - Коломойский
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15.05.2021 00:42 Відповісти
Нелегалам место решили освободить ?
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10.11.2021 17:17 Відповісти
 
 