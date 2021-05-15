Зеленський: на засіданні РНБО говорили про державні землі і будинки в Кончі-Заспі, якими почали користуватися незрозумілі люди за символічну плату

На засіданні Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) 14 травня було порушено питання про земельні ділянки і будівництво будинків у Кончі-Заспі і Пущі-Водиці. РНБО доручила провести аудит цих угод.

Як передає Цензор.НЕТ, про це за підсумками засідання РНБО повідомив президент України Володимир Зеленський

"Ми торкнулися важливого питання - державні дачі і землі в Кончі-Заспі і Пущі-Водиці. А також осіб, у чиєму користуванні вони перебувають. Загалом йдеться про майже 400 гектарів заповідної землі і понад 100 державних будівель і дач. Наприкінці 2014 року за часів колишнього президента та згідно з постановою уряду було ліквідовано перелік осіб, які мають право на пільгове проживання, що на перший погляд виглядає непогано. А насправді легалізувало перебування на цих землях і резиденціях за дуже символічну плату деяких незрозумілих осіб. Це колишні судді, прокурори, правоохоронці, митники, податківці. Люди, наприклад, з прізвищем Піскун, Ландик, Васюник. Міністри часів Януковича, наприклад Табачник і Богатирьова. Віцепрем'єр часів Порошенка - Зубко. І навіть директор департаменту корпорації "Богдан" Олександр Ільїн. Ці та деякі інші люди отримали договори на користування будівлями, робили там ремонт, отримували відшкодування за ремонт у розмірі 50% і за символічну плату могли там проживати. Сьогодні я поставив ​​завдання провести повний аудит земель і резиденцій у Конча-Заспі і Пущі-Водиці. Встановити повний перелік осіб, які там проживають, за яких умов вони отримали це право. Тобто всю необхідну інформацію, після якої нами буде розпочато "велике переселення" цих "народів"", - підкреслив президент.

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