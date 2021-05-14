Поділ бізнесу і влади - єдиний рецепт деолігархізації, - СКМ про боротьбу з корупцією

Україна щороку втрачає через корупцію сотні мільярдів гривень, влада зобов'язана знищити корупційні схеми і забезпечити рівні умови для розвитку бізнесу.

Про це написала директорка зі зв'язків з громадськістю та комунікацій СКМ Наталя Ємченко в колонці для Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Корупція - головний економічний ворог України, чорна діра, пожирач майбутньої вартості й економіки в цілому, і її ключових активів. Згідно з незалежними розрахунками Україна щороку втрачає від 500 до 950 млрд грн через корупцію", - написала Ємченко.

Вона нагадала, що SCM є одним із найбільших інвесторів в економіку України і має право наполягати на проведенні владою антикорупційних реформ, які сприятимуть економічному розвитку і поліпшенню інвестиційного клімату в країні.

"Корупція - це не тільки перешкода економічному розвитку, а й прихований корупційний податок, сплачувати який бізнес не повинен. Адже будь-яке підвищення податків без усунення корупції в державних органах стає свого роду даниною, яка осідає в кишенях чиновників", - зазначила Ємченко.

За її словами, згідно з оприлюдненою інформацією, тільки корупційні схеми, які здійснюються посадовими особами податкової та митної служби, позбавляють бюджет доходів в 120 млрд грн на рік.

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"Ми платимо повністю всі податки і наполягаємо, щоб зароблені нами для країни кошти витрачалися на благо суспільства (на освіту, охорону здоров'я, безпеку), а не ставали наживою корумпованих чиновників і депутатів", - підкреслила Ємченко.

Вона зазначила: за останні п'ять років кількість компаній, пов'язаних з держчиновниками зросла на 3 тисячі - з 16117 до 19118. Що, на її думку, є неприпустимим - політики і чиновники не повинні займатися бізнесом.

"Ми як великий бізнес маємо право наполягати на прозорості влади і політиків. Ми не займаємося політикою і вважаємо, що представники влади не повинні займатися бізнесом. Тільки так можна розірвати порочне коло, сформоване олігархами, які збивають статки завдяки політичній корупції у владі. Поділ бізнесу і влади - єдиний дієвий рецепт деолігархізації", - резюмувала Ємченко.