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Поділ бізнесу і влади - єдиний рецепт деолігархізації, - СКМ про боротьбу з корупцією

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Поділ бізнесу і влади - єдиний рецепт деолігархізації, - СКМ про боротьбу з корупцією

Україна щороку втрачає через корупцію сотні мільярдів гривень, влада зобов'язана знищити корупційні схеми і забезпечити рівні умови для розвитку бізнесу.

Про це написала директорка зі зв'язків з громадськістю та комунікацій СКМ Наталя Ємченко в колонці для Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Корупція - головний економічний ворог України, чорна діра, пожирач майбутньої вартості й економіки в цілому, і її ключових активів. Згідно з незалежними розрахунками Україна щороку втрачає від 500 до 950 млрд грн через корупцію", - написала Ємченко.

Вона нагадала, що SCM є одним із найбільших інвесторів в економіку України і має право наполягати на проведенні владою антикорупційних реформ, які сприятимуть економічному розвитку і поліпшенню інвестиційного клімату в країні.

"Корупція - це не тільки перешкода економічному розвитку, а й прихований корупційний податок, сплачувати який бізнес не повинен. Адже будь-яке підвищення податків без усунення корупції в державних органах стає свого роду даниною, яка осідає в кишенях чиновників", - зазначила Ємченко.

За її словами, згідно з оприлюдненою інформацією, тільки корупційні схеми, які здійснюються посадовими особами податкової та митної служби, позбавляють бюджет доходів в 120 млрд грн на рік.

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"Ми платимо повністю всі податки і наполягаємо, щоб зароблені нами для країни кошти витрачалися на благо суспільства (на освіту, охорону здоров'я, безпеку), а не ставали наживою корумпованих чиновників і депутатів", - підкреслила Ємченко.

Вона зазначила: за останні п'ять років кількість компаній, пов'язаних з держчиновниками зросла на 3 тисячі - з 16117 до 19118. Що, на її думку, є неприпустимим - політики і чиновники не повинні займатися бізнесом.

"Ми як великий бізнес маємо право наполягати на прозорості влади і політиків. Ми не займаємося політикою і вважаємо, що представники влади не повинні займатися бізнесом. Тільки так можна розірвати порочне коло, сформоване олігархами, які збивають статки завдяки політичній корупції у владі. Поділ бізнесу і влади - єдиний дієвий рецепт деолігархізації", - резюмувала Ємченко.
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Топ коментарі
+5
Это получается Ахметов никогда не занимался политикой в Украине?... Госпожа Емченко, вы сейчас с кем общаетесь? У вас всё нормально, может водички попить? Разделение бизнеса и власти - единственный рецепт деолирхизации, - СКМ о борьбе с коррупцией - Цензор.НЕТ 1273
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14.05.2021 18:51
+4
Да ,а Татарина на НАРЫ !!! Разделение бизнеса и власти - единственный рецепт деолирхизации, - СКМ о борьбе с коррупцией - Цензор.НЕТ 3795
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14.05.2021 18:39
+4
Это вы шо, хотите, чтобы ЗЕлёный осёл перестал получать бабки со своего вонючего "Квартала95", находясь на посту преЗЕдента, а также доходы от сериала "Папик"? Круто взяли Разделение бизнеса и власти - единственный рецепт деолирхизации, - СКМ о борьбе с коррупцией - Цензор.НЕТ 7771
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14.05.2021 18:48
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Да ,а Татарина на НАРЫ !!! Разделение бизнеса и власти - единственный рецепт деолирхизации, - СКМ о борьбе с коррупцией - Цензор.НЕТ 3795
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14.05.2021 18:39 Відповісти
Как показывает опыт - только под домашний арест. Разделение бизнеса и власти - единственный рецепт деолирхизации, - СКМ о борьбе с коррупцией - Цензор.НЕТ 4267
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14.05.2021 18:48 Відповісти
Ніколи такого не було і ось знов.
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14.05.2021 18:42 Відповісти
А как их разделить, если они у нас сиамские кумовья братья? Один без другого не выживет. ))
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14.05.2021 18:46 Відповісти
Ви праві, не виживе в мафіозно-феодальній тоталітарній державі. Якою досі є Україна. А в демократичній державі, як показує досвід "золотого мільярда", все ОК.

Лише варто припинити брехати про "армію, віру і мову" і впроваджувати антиконституційні тоталітарні закони а почати говорити правду про демократію з її рівноправ'ям, верховенством права і ринковою економікою.

Тобто треба скасувати ті 144 тоталітарні антиконституційні реформи Порошенка: суддівську, податкову, держслужби т.д. і т.п., і встановити конституційну законність:
1. Рівноправ'я.
Держслужбовці, судді і взагалі всі бюджетники повинні отримувати зарплати в діапазоні 1...7 середніх зарплат в країні, як во всіх демократичних країнах, наприклад США. Тобто зарплата суддів не повинна перевершувати 10,5*5=52,5тис.грн (5 середніх зарплат в країні, як в США), а не були як у нас більше 400тис.грн у Тупицького в той час як середня зарплата 10,5тис.грн (тобто 40 середніх зарплат з казни, тобто з податків тих середніх українців)

2. Верховенство права.
Пенсії бюджетників теж повинні бути по одному для всіх закону, як в цивілізованому світі, а не як у нас по окремому для для кожної касти закону. Одним один закон і 300тис.грн не межа (судді, держслужбовці), а пересічним - інший закон (про пенсійне страхування) і максимум 16тис.грн.

3. Ринкова економіка.
Всі держслужбовці-бюджетники повинні підкорятись одному для всіх Податковому Кодексу з його однаковою для всіх прогресивною шкалою оподаткування особистих доходів в діапазоні 0...40% від доходів на члена родини, щорічно подавати податкову декларацію на доходи і, крім того, їх доходи і ВИТРАТИ повинні моніторитись як під час держслужби, так мінімум 5 років після. І це при тому, що держслужбовцям заборонено отримувати якісь інши доходи крім зарплати. Покарання - в'язниця і конфіскація незаконно отриманих доходів, а не звільнення.
Не влаштовує відносно невелика але стабільна зарплата держслужбовця - є альтернатива - вільний ринок з його конкуренцією.

І проблема корупції в державних органах відразу перейде на другий план. Бо перестане бути системною.
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15.05.2021 09:23 Відповісти
Это вы шо, хотите, чтобы ЗЕлёный осёл перестал получать бабки со своего вонючего "Квартала95", находясь на посту преЗЕдента, а также доходы от сериала "Папик"? Круто взяли Разделение бизнеса и власти - единственный рецепт деолирхизации, - СКМ о борьбе с коррупцией - Цензор.НЕТ 7771
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14.05.2021 18:48 Відповісти
ага - не спрашивайте меня о первом миллиарде...- а дальше мы все пА-честному...- купим всех... Разделение бизнеса и власти - единственный рецепт деолирхизации, - СКМ о борьбе с коррупцией - Цензор.НЕТ 9117
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14.05.2021 18:49 Відповісти
Это получается Ахметов никогда не занимался политикой в Украине?... Госпожа Емченко, вы сейчас с кем общаетесь? У вас всё нормально, может водички попить? Разделение бизнеса и власти - единственный рецепт деолирхизации, - СКМ о борьбе с коррупцией - Цензор.НЕТ 1273
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14.05.2021 18:51 Відповісти
Разделение бизнеса и власти - единственный рецепт деолирхизации, - СКМ о борьбе с коррупцией - Цензор.НЕТ 6809
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14.05.2021 18:54 Відповісти
от это мы дожили - ахмет не выдержал зе-беспредела. да, зелюки тупо рвут страну в клочья. а спросить того ахметова - а откуда взялся зе! и его команда? - и что до них коррупции не было, или она вас тогда устраивала?
Разделение бизнеса и власти - единственный рецепт деолирхизации, - СКМ о борьбе с коррупцией - Цензор.НЕТ 2563
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14.05.2021 18:57 Відповісти
ну,там не ахмет главный в клоунском прорыве во власть Разделение бизнеса и власти - единственный рецепт деолирхизации, - СКМ о борьбе с коррупцией - Цензор.НЕТ 3622.есть гораздо более достойные люди...но думаю,и они вскоре возопят от беспредела.
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14.05.2021 19:02 Відповісти
он там точно при делах. а кто из них главный - не знаю..
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14.05.2021 19:06 Відповісти
ну да...мудрый нарит как всегда политикой не интересуется Разделение бизнеса и власти - единственный рецепт деолирхизации, - СКМ о борьбе с коррупцией - Цензор.НЕТ 8882
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14.05.2021 19:09 Відповісти
вот я не понял: тебя ахметов купил? - или может ты его? "крокодильчика жалко, он же голодный"(с)
Разделение бизнеса и власти - единственный рецепт деолирхизации, - СКМ о борьбе с коррупцией - Цензор.НЕТ 847
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14.05.2021 19:14 Відповісти
у меня денех нет на ахметку...а он даже не подозревает о моем существовании Разделение бизнеса и власти - единственный рецепт деолирхизации, - СКМ о борьбе с коррупцией - Цензор.НЕТ 9897.
а вот то,что нарит кидается на ахметку-то факт.не смотря на то,что его сношают совсем другие люди...
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14.05.2021 19:19 Відповісти
пчелы против меда! рок против наркотиков! Разделение бизнеса и власти - единственный рецепт деолирхизации, - СКМ о борьбе с коррупцией - Цензор.НЕТ 6631
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14.05.2021 19:00 Відповісти
Менты против преступности)
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14.05.2021 19:09 Відповісти
коротко: ахметов говорит о деолигархизации
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14.05.2021 19:01 Відповісти
а почему зрада и русня всегда топят против ахмета?а против каломойши не топят...в чем здесь подвох? Разделение бизнеса и власти - единственный рецепт деолирхизации, - СКМ о борьбе с коррупцией - Цензор.НЕТ 2405
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14.05.2021 19:04 Відповісти
_А-ааа, то гудок - патриот... Где-то даже поручик папудчик народа и Украины. Ясна. Спасибо, не надо продвигать эту идею, от неё крепко дерьмом шибает. Бандитам - тюрьмы!
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14.05.2021 19:10 Відповісти
я не об этом спрашивал...я спросил,в чем причина такой нелюбви зрады и ольгинцев к ахметке Разделение бизнеса и власти - единственный рецепт деолирхизации, - СКМ о борьбе с коррупцией - Цензор.НЕТ 3404.
можешь как то осветить вопрос?
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14.05.2021 19:15 Відповісти
Почему тебе не нравится говно?
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14.05.2021 19:17 Відповісти
давай без виляний.почему ольгинская русня и зрада поют одну и ту же песню?
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14.05.2021 19:21 Відповісти
_Дурака учить - только портить! Топишь за бандита что грабит народ, удушает всю Украину, пьёт из неё кровь - значит идёшь на!
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14.05.2021 19:24 Відповісти
та тебя никто не учит...я просто спросил,почему ваши темники совпадают Разделение бизнеса и власти - единственный рецепт деолирхизации, - СКМ о борьбе с коррупцией - Цензор.НЕТ 4154.есть внятное обьяснение?
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14.05.2021 20:18 Відповісти
А я то смотрю, что в судах одни бизнесмены, когда узаконить отстрел продажных шкур суддейских?
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14.05.2021 19:08 Відповісти
До відома СКМ - Україна через правлячий в ній олігархічний паханат втрачає щороку сотні мільярдів доларів.
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14.05.2021 19:27 Відповісти
Чудак Разделение бизнеса и власти - единственный рецепт деолирхизации, - СКМ о борьбе с коррупцией - Цензор.НЕТ 694 СКМ отлично это знает. А ты подумал что СКМ волнует благо Украины?
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14.05.2021 19:35 Відповісти
Знає і має з того 1-2 відсотки від суми наших реальних втрат. А для лохів разом з побратимами (Пінчук, Коломойський, Фірташ, Порошенко) через зомбоящик розповідають про свою добропорядність, чесність і невпинну благодійність.
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14.05.2021 19:44 Відповісти
Не будь кондитера, хрен бы ты аж три строчки написал😀😀
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14.05.2021 19:48 Відповісти
Да конечно,половиной страны владеет какой то вонючий донецкий картежник,а его пешки нам рассказывают про рецепты правильной жизни.
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14.05.2021 19:50 Відповісти
_То не картёжник, а бандит. Натуральный бандит. Но теперь все старательно делают вид шо то уважаемый бизнесмен...
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14.05.2021 20:22 Відповісти
Во всіх країнах, які переходили від феодалізму до капіталізму, так було. Нарешті прийшов час і України. І це тішить.

Ахметов завжди гарно тримав нюх по вітру. Значить скоро і в Україні буде реальна демократія, а не симулякр.
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15.05.2021 08:25 Відповісти
Что тут понимать? Это превентивное движение в осознании того, куда ветер дует и кто будет следующим. Байден дал понять.
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14.05.2021 20:37 Відповісти
деолігархізація це коли ахмєтова, коломойського хвірташа пінчука повісять на їхніх же тельбульхах.
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14.05.2021 20:43 Відповісти
а у бені буде заява проти корупції ?
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14.05.2021 22:50 Відповісти
Буде. Він же розумна людина.
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15.05.2021 08:29 Відповісти
ТОЛЬКО ПОСЛЕ БОЛЬШОЙ НАЦИОНАЛИЗАЦИИ !!!
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15.05.2021 13:28 Відповісти
 
 