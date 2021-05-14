Поділ бізнесу і влади - єдиний рецепт деолігархізації, - СКМ про боротьбу з корупцією
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Україна щороку втрачає через корупцію сотні мільярдів гривень, влада зобов'язана знищити корупційні схеми і забезпечити рівні умови для розвитку бізнесу.
Про це написала директорка зі зв'язків з громадськістю та комунікацій СКМ Наталя Ємченко в колонці для Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.
"Корупція - головний економічний ворог України, чорна діра, пожирач майбутньої вартості й економіки в цілому, і її ключових активів. Згідно з незалежними розрахунками Україна щороку втрачає від 500 до 950 млрд грн через корупцію", - написала Ємченко.
Вона нагадала, що SCM є одним із найбільших інвесторів в економіку України і має право наполягати на проведенні владою антикорупційних реформ, які сприятимуть економічному розвитку і поліпшенню інвестиційного клімату в країні.
"Корупція - це не тільки перешкода економічному розвитку, а й прихований корупційний податок, сплачувати який бізнес не повинен. Адже будь-яке підвищення податків без усунення корупції в державних органах стає свого роду даниною, яка осідає в кишенях чиновників", - зазначила Ємченко.
За її словами, згідно з оприлюдненою інформацією, тільки корупційні схеми, які здійснюються посадовими особами податкової та митної служби, позбавляють бюджет доходів в 120 млрд грн на рік.
"Ми платимо повністю всі податки і наполягаємо, щоб зароблені нами для країни кошти витрачалися на благо суспільства (на освіту, охорону здоров'я, безпеку), а не ставали наживою корумпованих чиновників і депутатів", - підкреслила Ємченко.
Вона зазначила: за останні п'ять років кількість компаній, пов'язаних з держчиновниками зросла на 3 тисячі - з 16117 до 19118. Що, на її думку, є неприпустимим - політики і чиновники не повинні займатися бізнесом.
"Ми як великий бізнес маємо право наполягати на прозорості влади і політиків. Ми не займаємося політикою і вважаємо, що представники влади не повинні займатися бізнесом. Тільки так можна розірвати порочне коло, сформоване олігархами, які збивають статки завдяки політичній корупції у владі. Поділ бізнесу і влади - єдиний дієвий рецепт деолігархізації", - резюмувала Ємченко.
Будь ласка, зачекайте...
кумовьябратья? Один без другого не выживет. ))
Лише варто припинити брехати про "армію, віру і мову" і впроваджувати антиконституційні тоталітарні закони а почати говорити правду про демократію з її рівноправ'ям, верховенством права і ринковою економікою.
Тобто треба скасувати ті 144 тоталітарні антиконституційні реформи Порошенка: суддівську, податкову, держслужби т.д. і т.п., і встановити конституційну законність:
1. Рівноправ'я.
Держслужбовці, судді і взагалі всі бюджетники повинні отримувати зарплати в діапазоні 1...7 середніх зарплат в країні, як во всіх демократичних країнах, наприклад США. Тобто зарплата суддів не повинна перевершувати 10,5*5=52,5тис.грн (5 середніх зарплат в країні, як в США), а не були як у нас більше 400тис.грн у Тупицького в той час як середня зарплата 10,5тис.грн (тобто 40 середніх зарплат з казни, тобто з податків тих середніх українців)
2. Верховенство права.
Пенсії бюджетників теж повинні бути по одному для всіх закону, як в цивілізованому світі, а не як у нас по окремому для для кожної касти закону. Одним один закон і 300тис.грн не межа (судді, держслужбовці), а пересічним - інший закон (про пенсійне страхування) і максимум 16тис.грн.
3. Ринкова економіка.
Всі держслужбовці-бюджетники повинні підкорятись одному для всіх Податковому Кодексу з його однаковою для всіх прогресивною шкалою оподаткування особистих доходів в діапазоні 0...40% від доходів на члена родини, щорічно подавати податкову декларацію на доходи і, крім того, їх доходи і ВИТРАТИ повинні моніторитись як під час держслужби, так мінімум 5 років після. І це при тому, що держслужбовцям заборонено отримувати якісь інши доходи крім зарплати. Покарання - в'язниця і конфіскація незаконно отриманих доходів, а не звільнення.
Не влаштовує відносно невелика але стабільна зарплата держслужбовця - є альтернатива - вільний ринок з його конкуренцією.
І проблема корупції в державних органах відразу перейде на другий план. Бо перестане бути системною.
а вот то,что нарит кидается на ахметку-то факт.не смотря на то,что его сношают совсем другие люди...
поручикпапудчик народа и Украины. Ясна. Спасибо, не надо продвигать эту идею, от неё крепко дерьмом шибает. Бандитам - тюрьмы!
можешь как то осветить вопрос?
Ахметов завжди гарно тримав нюх по вітру. Значить скоро і в Україні буде реальна демократія, а не симулякр.