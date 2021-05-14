В "Ударі" закликали владу "припинити репресії": "Рухатися в Європу шляхом Януковича абсурдно"
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В "Ударі" вважають масові обшуки у столиці тиском та спробою дискредитації Віталія Кличка і його партії.
Відповідну заяву вони оприлюднили на своїй сторінці у фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
"Команда на проведення надійшла з Банкової. Мета – залякати і дискредитувати Віталія Кличка та партію "УДАР". Ці дії правоохоронних органів нагадують часи Януковича. Влада знову вдається до репресій та переслідувань політичних опонентів", - йдеться у заяві.
В "Ударі" закликали владу припинити незаконні дії, адже вони можуть зменшити шанси України на вступ до ЄС та НАТО.
"Таке беззаконня отримає оцінку наших міжнародних партнерів. "Маски шоу" не узгоджуються з вимогами надати Україні членство в ЄС та НАТО. Рухатись в Європу методами Януковича абсурдно. Влада хоче вдарити по "УДАРу", а б’є по європейському шляху України. Закликаємо припинити репресії", - наголосили в заяві.
У зверненні також зазначено, що причиною атаки Банкової у партії вважають зустріч Кличка з високопосадовцями США та заклик до місцевих лідерів об’єднуватись.
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А боротися з бідністю буде так самовіддано , щоб здивувати навіть штучний інтелєкт, не кажучи вже про Вітю що крав шапки для Ахмєтова, а тепер - миє тазики в бані Путіна...
И не имеет значения кто у кого отжимает. Просто передел собственности и сфер влияния.
А Кличко про политические репрессии кричит. Торгаш.
Зеля повинен із усіма зустрічатися, а то ая-яй! Усіх пересадить.
Яка їм Європа...
Ніби обрали чесного бідного клована, а він вже обзавівся домами, автівками і всіх своїх забезпечив. Меркельша за кілька термінів нічого собі не надбала. Отакий гейропеєєць, наш зеленський.
А я то подумал, что они о "репрессиях" против мертведчука
Убедительный аргумент оправдывающий любое воровство?
https://www.youtube.com/watch?v=B9g2-Jj4dVU&ab_channel=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%9C
Ну і група зелених дебілів активізувалась на усіх форумах поливаючи Кличка.