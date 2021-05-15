Робота над текстом закону про олігархів триває. Найближчим часом законопроєкт стане загальнодоступним, - Данілов

Президентський законопроєкт про олігархів ("статус олігархів" або "деолігархізацію") поки ще перебуває в роботі. Найближчим часом його внесуть до Верховної Ради, і його текст стане загальнодоступним.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на брифінгу повідомив секретар РНБО України Олексій Данілов.

"У мене є попередній проєкт закону, що стосується олігархів. Він зараз в роботі, зараз фахівці його відпрацьовують. Найближчим часом ви всі його побачите. Він буде внесений від імені президента до Верховної Ради і всі ці дефініції (щодо визначення терміну "олігарх" , і хто підпадає під цю категорію, - ред.) стануть відразу всім відомі", - повідомив секретар Радбезу.

Раніше Данілов повідомляв, що до переліку олігархів можуть потрапити 13 осіб.

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