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Новини Політика України
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Робота над текстом закону про олігархів триває. Найближчим часом законопроєкт стане загальнодоступним, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Робота над текстом закону про олігархів триває. Найближчим часом законопроєкт стане загальнодоступним, - Данілов

Президентський законопроєкт про олігархів ("статус олігархів" або "деолігархізацію") поки ще перебуває в роботі. Найближчим часом його внесуть до Верховної Ради, і його текст стане загальнодоступним.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на брифінгу повідомив секретар РНБО України Олексій Данілов.

"У мене є попередній проєкт закону, що стосується олігархів. Він зараз в роботі, зараз фахівці його відпрацьовують. Найближчим часом ви всі його побачите. Він буде внесений від імені президента до Верховної Ради і всі ці дефініції (щодо визначення терміну "олігарх" , і хто підпадає під цю категорію, - ред.) стануть відразу всім відомі", - повідомив секретар Радбезу.

Раніше Данілов повідомляв, що до переліку олігархів можуть потрапити 13 осіб.

Читайте також: Україні потрібна не декларативна деолігархізація, а реальна демонополізація економіки, - Уманський
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Топ коментарі
+4
Работа над текстом закона об олигархах продолжается. В ближайшее время законопроект станет общедоступным, - Данилов - Цензор.НЕТ 1929
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14.05.2021 19:30
+4
"подобаються" мені такі 73/43%зебіли з їх дебілізмом...
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14.05.2021 19:33
+3
даже до зебилов дошло что "закон против олигархов" - направлен исключительно против личного врага бесноватого вовки-шута и его зебилов, и абсолютно не затрагивает ни коломойского, ахметова, пинчука и т.д.? Работа над текстом закона об олигархах продолжается. В ближайшее время законопроект станет общедоступным, - Данилов - Цензор.НЕТ 5902
браво, зебилы! вы Шмогли))
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14.05.2021 19:35
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Работа над текстом закона об олигархах продолжается. В ближайшее время законопроект станет общедоступным, - Данилов - Цензор.НЕТ 5847
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14.05.2021 19:26 Відповісти
даже до зебилов дошло что "закон против олигархов" - направлен исключительно против личного врага бесноватого вовки-шута и его зебилов, и абсолютно не затрагивает ни коломойского, ахметова, пинчука и т.д.? Работа над текстом закона об олигархах продолжается. В ближайшее время законопроект станет общедоступным, - Данилов - Цензор.НЕТ 5902
браво, зебилы! вы Шмогли))
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14.05.2021 19:35 Відповісти
Личный враг вовки -народ. Вот против него и будет направлен закон. Будете всё записывать в декларации и платить налоги.
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14.05.2021 19:57 Відповісти
и уж откуда ботоферме бесноватого вовки-шута знать, что бизнес Порошенко - дает в бюджет Украины более 2 млрд в год легальных поступлений.. И это не считая десятков тысяч рабочих мест с высокой зарплатой..
Более того. весь бизнес Порошенко - открыт и легален, что доказали за 1.5 года лично бенядиктова и ДВЕСТИ следователей-прокуроров самого шута оманського..
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14.05.2021 19:39 Відповісти
Работа над текстом закона об олигархах продолжается. В ближайшее время законопроект станет общедоступным, - Данилов - Цензор.НЕТ 9574
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14.05.2021 19:31 Відповісти
"подобаються" мені такі 73/43%зебіли з їх дебілізмом...
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14.05.2021 19:33 Відповісти
Работа над текстом закона об олигархах продолжается. В ближайшее время законопроект станет общедоступным, - Данилов - Цензор.НЕТ 1929
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14.05.2021 19:30 Відповісти
про Закон про кримінальних авторитетів - навіть не згадували. Але санкції вводять.
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14.05.2021 19:31 Відповісти
Работа над текстом закона об олигархах продолжается. В ближайшее время законопроект станет общедоступным, - Данилов - Цензор.НЕТ 9912
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14.05.2021 19:32 Відповісти
"Всемирная история" если я не ошибаюсь
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14.05.2021 19:42 Відповісти
Работа над текстом закона об олигархах продолжается. В ближайшее время законопроект станет общедоступным, - Данилов - Цензор.НЕТ 9323
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14.05.2021 19:35 Відповісти
Да шо там думать? Раз фамилия на П и заканчивается на ко, то сразу олигарх, а если на К и ий, то однозначно патриот
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14.05.2021 19:36 Відповісти
не понимаю чего они тянут

закон из одного пункта

п.1 Олигарх - Порошенко

дата подпись
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14.05.2021 19:41 Відповісти
Какую-то фигню напишут, аж стыдно будет читать.
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14.05.2021 19:54 Відповісти
работают над тєкстом каломойській і гудок ахмєтовічь.
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14.05.2021 20:03 Відповісти
А закона за клованів - ідіотів,яких не можна до влади допускати, не бажаєте написати???
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14.05.2021 22:20 Відповісти
 
 