Робота над текстом закону про олігархів триває. Найближчим часом законопроєкт стане загальнодоступним, - Данілов
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Президентський законопроєкт про олігархів ("статус олігархів" або "деолігархізацію") поки ще перебуває в роботі. Найближчим часом його внесуть до Верховної Ради, і його текст стане загальнодоступним.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на брифінгу повідомив секретар РНБО України Олексій Данілов.
"У мене є попередній проєкт закону, що стосується олігархів. Він зараз в роботі, зараз фахівці його відпрацьовують. Найближчим часом ви всі його побачите. Він буде внесений від імені президента до Верховної Ради і всі ці дефініції (щодо визначення терміну "олігарх" , і хто підпадає під цю категорію, - ред.) стануть відразу всім відомі", - повідомив секретар Радбезу.
Раніше Данілов повідомляв, що до переліку олігархів можуть потрапити 13 осіб.
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браво, зебилы! вы Шмогли))
Более того. весь бизнес Порошенко - открыт и легален, что доказали за 1.5 года лично бенядиктова и ДВЕСТИ следователей-прокуроров самого шута оманського..
закон из одного пункта
п.1 Олигарх - Порошенко
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