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Новини Суспільство
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депозит (40) субсидія (465) Лазебна Марина (136)

Кабмін планує збільшити до 100 тис. грн суму депозиту, який не буде враховуватися при призначенні субсидій, - Лазебна

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Кабмін планує збільшити до 100 тис. грн суму депозиту, який не буде враховуватися при призначенні субсидій, - Лазебна

Міністр соціальної політики Марина Лазебна заявляє, що Кабінет Міністрів найближчим часом підніме до 100 тис. грн суму депозитів, які не враховуватимуться при призначенні житлової субсидії.

"З'явилися три нові критерії - була одна машина, стало дві (які не враховуватимуться при призначенні житлової субсидії - ред.), було одне житлове приміщення, стало - наявність двох, і третій - депозит. Це та історія, яка потребує аналізу. Оскільки депозит 56 тис. грн може бути навіть у пенсіонерки, яка там собі відкладала. Найближчим часом ми внесемо зміни, ми поправимо трішки ці речі, щоб заспокоїти людей... Наразі 56 тис. грн, а ми піднімемо до 100 тис. грн. Це точно", - сказала Лазебна в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Міністр також відповіла, що після верифікації в субсидії може бути відмовлено приблизно 3% домогосподарств за іншими критеріями, не пов'язаними з наявністю депозитів.

Як повідомлялося, на початку травня Кабмін зобов'язав претендентів на отримання субсидії для оплати житлово-комунальних платежів подавати разом із заявкою декларацію про доходи та витрати.

Крім зазначених змін, документ також розширює перелік джерел доходів, які враховуються для розрахунку середньомісячного сукупного доходу. Зокрема, тепер доходи від розміщення депозитів та дивіденди від цінних паперів враховуються при призначенні субсидій.

Читайте також: Нові правила нарахування субсидій: Кабмін зобов'язав подавати декларацію про доходи та витрати у разі оформлення заявки
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Топ коментарі
+4
Это уже будет конец эпохи бедности...или опять еще нет???
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14.05.2021 20:11
+3
А ще такі ж саме умови треба виписати для отримання допомоги на оренду житла нарідних депутатів! Тобто, якщо задекларував більше 100 000грн., то тобі допомоги - шиш з маслом. А ось коли гроші закінчаться - тоді будь ласочка!
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14.05.2021 20:18
+2
А что, со 100 тыс. не хватает заплатить 1000гр. за коммуналку?
Для кого эти льготы и зачем таким состоятельным людям субсидия?
1000 миллион бережёт. Жлобы и коррупционеры.
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14.05.2021 20:27
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Это уже будет конец эпохи бедности...или опять еще нет???
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14.05.2021 20:11 Відповісти
А ще такі ж саме умови треба виписати для отримання допомоги на оренду житла нарідних депутатів! Тобто, якщо задекларував більше 100 000грн., то тобі допомоги - шиш з маслом. А ось коли гроші закінчаться - тоді будь ласочка!
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14.05.2021 20:18 Відповісти
А что, со 100 тыс. не хватает заплатить 1000гр. за коммуналку?
Для кого эти льготы и зачем таким состоятельным людям субсидия?
1000 миллион бережёт. Жлобы и коррупционеры.
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14.05.2021 20:27 Відповісти
Кабмин планирует увеличить до 100 тыс. грн сумму депозита, который не будет учитываться при назначении субсидий, - Лазебная - Цензор.НЕТ 476
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14.05.2021 20:43 Відповісти
зачем людям, у которых есть 100к грн субсидия?
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14.05.2021 20:44 Відповісти
это спецом делается, что бы жителям донбасса и луганска можно было назначать субсидии(там у них пенсии большие, а фиктивные регресы еще больше) так что у таких"пенсов"вполне могут быть 100тысячные депозиты. Ну как они могут прожить без субсидий???
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14.05.2021 22:19 Відповісти
щоб було
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14.05.2021 22:38 Відповісти
Есть счет, плати со счета, какая нафик супсидия.
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14.05.2021 21:08 Відповісти
Если человек за всю жизнь накопил на старость 100тыс. или более и честно положил их в банк,то он считается богатым и субсидия ему не положена - о кей,согласен!А как Мариночка объяснит,что у неё в министерстве при МЕСЯЧНОЙ зарплате в 100тыс.гр. ещё можно получить и материальную помощь в размере 70тыс.гр. для улучшения бытовых условий?Всё по честному?
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14.05.2021 21:25 Відповісти
нет слов, дегенераты, страна дебилов, со 100 000 в месяц 650-700 грн!!! которых не хватит купить газа даже на 10 дней, что бы отопить дом, да и газ полное дерьмо, который ни хрена не греет
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14.05.2021 21:34 Відповісти
Удивляют такие смелые люди, которые держат деньги на депозите.
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14.05.2021 21:49 Відповісти
еще и в гривнях ))))
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15.05.2021 00:31 Відповісти
нет слов... Кабмин планирует увеличить до 100 тыс. грн сумму депозита, который не будет учитываться при назначении субсидий, - Лазебная - Цензор.НЕТ 1577
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14.05.2021 22:40 Відповісти
Ребята, депозитов в гривне, в такой сумме никто не держит. Хоть бы на пожрать хватило
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15.05.2021 00:46 Відповісти
А если депозит бабушки сложить с депозитом дедушки? Зачем бабушке автомобиль? А тем более два автомобиля )
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15.05.2021 00:57 Відповісти
 
 